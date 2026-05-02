La colaboración de Karol G y Drake ya estaría lista: este es el adelanto que se filtró en redes sociales

En redes sociales circula un video con un supuesto fragmento de la una canción de Karol G y Drake que sería lanzada en el álbum del rapero el 15 de mayo - crédito @sourceskarolg/ X

La escena musical internacional se encuentra en alerta máxima ante la posibilidad de una colaboración inédita entre Karol G y Drake, dos de los artistas más influyentes y exitosos de la última década.

Los rumores sobre un acercamiento entre ambos comenzaron hace varias semanas, cuando seguidores notaron una serie de interacciones en redes sociales y gestos públicos que sugerían un interés mutuo. Sin embargo, la expectativa se disparó después de que el rapero canadiense compartiera en sus historias de Instagram una imagen de la cantante colombiana, un gesto que fue interpretado por muchos como una señal clara de una colaboración en puerta.

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La historia publicada por Drake el pasado 2 de abril consistía en una captura del video musical de Si antes te hubiera conocido, uno de los mayores éxitos de Karol G en 2024. El post no solo llamó la atención por la selección de la imagen, sino también por el gif alusivo a 200 copas, otro de los temas emblemáticos de la artista paisa.

Este guiño fue interpretado como una pista sobre un posible acercamiento artístico, alimentando las expectativas del público y aumentando la especulación sobre un trabajo conjunto.

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Drake compartió una imagen de Karol G en sus historias, desatando rumores de una supuesta colaboración musical - crédito @champagnepapi/ Instagram

De acuerdo con algunos insiders y seguidores del rapero canadiense, la colaboración estaría incluida en el próximo álbum de Drake, titulado Iceman, cuyo lanzamiento está previsto para el 15 de mayo. Si la información se confirma, el anuncio oficial y el estreno de la canción podrían ocurrir en los próximos días.

Según el supuesto fragmento de la canción que se ha compartido ampliamente en redes sociales, el ritmo sería un reguetón y en una parte se escucha que Karol canta: “Que tú eres buena opción, tú me gustas bastante y por lo mismo no quiero perjudicarte”, mientras se escuchan algunas vocales de Drake en el fondo.

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Aunque muchos en redes sociales aseguran que la filtración corresponde a un audio hecho con inteligencia artificial, otros comentan que se trata de un fragmento real y que incluso la canción llevará el nombre Reputation.

Karol G estaría a punto de lanzar una canción con el rapero Drake - crédito VisualesIA / Infobae

Karol G atraviesa uno de los momentos más intensos y exitosos de su carrera con la preparación de su esperada gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour, que dará inicio el 24 de julio de 2026 en el Soldier Field de Chicago.

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La artista colombiana ha logrado agotar entradas en tiempo récord en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami, Chicago y Madrid, lo que la consolida como una de las figuras más importantes de la música latina a nivel global. Debido a la alta demanda, se han añadido fechas adicionales en escenarios emblemáticos como SoFi Stadium en California y MetLife Stadium en Nueva Jersey, y se prevé que nuevas fechas se sumen en los próximos meses.

La gira, organizada por Live Nation Entertainment, recorrerá estadios de Estados Unidos, Canadá, México, España, Reino Unido, Italia, Brasil, Argentina y otros mercados internacionales, extendiéndose hasta mediados de 2027. El tour servirá de plataforma para presentar en vivo los temas de su más reciente álbum, Tropicoqueta, que debutó en el primer lugar de la lista Top Latin Albums y ha recibido elogios por su fusión de sonidos tropicales, reggaetón, pop y afrobeats.

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Karol G se alista para su gira de estadios - crédito VisualesIA Infobae

Karol G, que viene de romper récords con la gira “Mañana Será Bonito”, ha dejado claro que el éxito de ventas y la respuesta de sus seguidores la motivan a llevar su espectáculo a un nuevo nivel. La artista ya se perfila como la gran protagonista de la temporada de conciertos 2026-2027, mientras la incertidumbre por la colaboración con Drake mantiene expectantes a sus seguidores en todo el mundo.