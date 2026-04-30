Colombia

Gobernador de Nariño demandará a Álvaro Uribe por difusión de carta relacionada con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Me señalan de ser el planificador”

El mandatario de Nariño anunció que acudirá a instancias judiciales tras la circulación de un documento que, según su equipo, ha sido usado para afectar su reputación y generar interpretaciones políticas

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Ilustración acuarela de tres hombres de frente. De izquierda a derecha, un hombre de tez oscura con camisa blanca, un hombre canoso con gafas y traje, y un hombre con cabello oscuro y gafas.
Luis Alfonso Escobar anunció acciones judiciales por la difusión de una carta relacionada con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y en medio de menciones al caso del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, insistió en que avanzará con acciones judiciales tras la difusión de una carta que, según él, ya no puede considerarse anónima y que habría sido utilizada para afectar su honra.

Durante una rueda de prensa, el mandatario amplió sus señalamientos y detalló su postura frente al documento, su contenido y su circulación en medios de comunicación.

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“Esto va a avanzar con nuestros abogados de manera precisa hacia una denuncia muy bien estructurada”, afirmó Escobar al inicio de su intervención, al referirse a las acciones legales que prepara contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El mandatario explicó que la base de la controversia es un documento que, según su versión, contiene firma y autor identificado, lo que cambia su naturaleza jurídica.

Los demandantes sostienen que la estrategia, coordinada por Luis Alfonso Escobar, se basa en la celebración masiva de convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal - crédito X
Los demandantes sostienen que la estrategia, coordinada por Luis Alfonso Escobar, se basa en la celebración masiva de convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal - crédito X

“En nuestro concepto, en mi concepto, ahí no hay un anónimo. El expresidente Uribe recibió un documento con puño y letra y firma de alguien y hay un relato claro”, señaló Escobar, cuestionando que la información haya sido difundida públicamente sin una verificación judicial previa. Según dijo, la filtración del contenido ha tenido efectos directos sobre su reputación.

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El gobernador también enfatizó el impacto personal y político de las acusaciones: “Filtraron eso a los medios de comunicación haciendo daño. Y el daño que han hecho es a la honra de este servidor público que se la ha jugado en este país por la paz”. En su intervención, insistió en que el debate no solo es jurídico, sino también político y mediático.

En ese mismo espacio, Escobar planteó la hipótesis de que el caso tendría motivaciones más amplias dentro del escenario electoral. “Lo que creemos… es que ahí hay una manipulación orientada a tener una incidencia electoral en un territorio en el que nosotros estamos mostrando… que la paz territorial tiene resultados concretos”, dijo, sugiriendo que las acusaciones podrían estar relacionadas con dinámicas políticas en el departamento de Nariño.

Documento citado en la controversia pública que habría sido recibido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que se menciona al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar - crédito @@c0lombiaderecha/X
Documento citado en la controversia pública que habría sido recibido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que se menciona al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar - crédito @@c0lombiaderecha/X

Durante el intercambio con los periodistas, una de las preguntas apuntó directamente a si el caso se trataba de una jugada política. Escobar respondió: “Yo tengo que decirles que aquí hay dos acciones. Una, la que tiene que hacerse desde el punto de vista jurídico y se va a avanzar en ello”, reafirmando la intención de llevar el asunto a instancias judiciales.

Sobre la responsabilidad del expresidente Uribe en la circulación del documento, el gobernador fue enfático: “Es el expresidente Uribe el que tiene que demostrar que cómo recibió esa denuncia, que tiene una dedicación a él, pero además tiene una firma”. Según Escobar, el análisis de su equipo jurídico indica que el documento no es anónimo y que debe ser investigado por la Fiscalía.

Incluso aseguró que el propio Uribe habría expresado disposición a colaborar con la justicia: “Él inclusive dice que efectivamente estaría en disposición de aclararle a la justicia quién le pasó esa información”, señaló el mandatario, reiterando que el contenido debe ser verificado por las autoridades competentes.

El senador falleció el 11 de agosto de 2025 tras permanecer internado por dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá - crédito Captura de Video
El senador falleció el 11 de agosto de 2025 tras permanecer internado por dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá - crédito Captura de Video

Frente a las acusaciones concretas en su contra, Escobar respondió de manera directa cuando fue interrogado por los periodistas: “Me están señalando de ser el planificador…”, dejando la frase en suspenso mientras insistía en rechazar cualquier vínculo con los hechos mencionados en la carta.

El gobernador reiteró que nunca ha estado en el lugar señalado en el documento: “El gobernador del departamento de Nariño nunca ha estado, nunca ha estado en manta”, afirmó, insistiendo en que las afirmaciones carecen de sustento fáctico.

Finalmente, Escobar sostuvo que su equipo jurídico ya trabaja en la estructuración de la denuncia y que el caso será presentado de manera formal. “Tendrán que demostrarle a la fiscalía todo lo que dice ese documento, que no es anónimo”, concluyó, en una de sus intervenciones más contundentes durante la rueda de prensa.

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