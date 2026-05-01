Colombia

Miguel Uribe Londoño rechazó la no invitación a los debates presidenciales: “¿Donde está la igualdad de condiciones?"

El candidato destacó que, pese a los obstáculos, mantiene su compromiso con las propuestas que representan su proyecto político

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Miguel Uribe Londoño manifiesta su postura sobre su no invitación a los debates presidenciales, explicando que dificulta que los votantes lo conozcan. Añade que, a pesar de esto, continúa apoyando la campaña de "Miguel hijo" - crédito @migueluribel/X

La ausencia de Miguel Uribe Londoño en las recientes convocatorias a los debates presidenciales ha provocado un reclamo directo del propio candidato, que cuestiona la equidad del proceso.

“¿Dónde está la igualdad de condiciones? Difícil que los colombianos me conozcan y conozcan mis propuestas si en los principales debates estoy bloqueado”, lamentó Uribe en un mensaje transmitido a través de su cuenta oficial de X.

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“Inexplicable que hagan debates y no me inviten. ¿Acaso hay alguien detrás de esto?”, planteó en ese mismo video, exponiendo su preocupación ante posibilidades de discriminación en el acceso a espacios decisivos para la contienda.

El candidato destacó que, pese a los obstáculos, mantiene su compromiso con las propuestas que representan su proyecto político: “Aun así, sigo enarbolando las banderas de Miguel hijo con sus ideas y propuestas”, aseguró.

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En ese llamado público, Miguel Uribe quiso consolidar su distanciamiento de los modelos propuestos tanto por el expresidente Uribe como por Petro, enfatizando: “Cuento con los colombianos que no quieren los extremos entre Uribe y Petro”.

Con un mensaje final dirigido directamente a quienes lo siguen y a quienes aún no conocen sus planteamientos, reiteró: “Soy Miguel Uribe, candidato a la presidencia y cuento con tu voto”.

Miguel Uribe Londoño prioriza la política social como eje central de su propuesta presidencial para Colombia en las próximas elecciones - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La ausencia de Miguel Uribe Londoño en las recientes convocatorias a los debates presidenciales ha provocado un reclamo directo del propio candidato - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El debate sin candidatos de Sondra Macollins

La tarde del 28 de abril, la también aspirante presidencial Sondra Macollins sorprendió al trasladar el debate electoral a la plaza de Bolívar en Bogotá, permitiendo que cualquier ciudadano le planteara preguntas en forma directa y sin filtros. La candidata presentó la actividad bajo el lema “El debate es con la gente”, como un gesto de apertura frente a la exclusión de otras candidaturas en los debates tradicionales.

Para Macollins, fue clave demostrar que se puede dialogar entre personas de diferentes posiciones políticas y que ese intercambio fortalece la democracia. Insistió en que el papel central debe recaer en la ciudadanía y no en las figuras políticas.

El formato abierto, sin moderadores ni preguntas vetadas, buscó responder a la falta de espacios equitativos para todos los aspirantes.

Debate - Sondra Macollins
La candidata indicó que tuvo que hacer este evento ante la negativa de los demás aspirantes de discutir propuestas - crédito Prensa Sondra Macollins

Durante el evento, la candidata afirmó: “Hoy iniciamos una serie de debates con el público, con la gente, ya que los candidatos no desean debatir y tampoco quieren presentar sus propuestas, que ese es un derecho que tiene la ciudadanía, no el político. La ciudadanía tiene un derecho a elegir libre y conscientemente a sus dirigentes, y los debates sirven para que la gente conozca cuáles son sus propuestas”.

En este encuentro, Leonardo Karam Helo, su fórmula vicepresidencial y experto en seguridad, acompañó a Macollins y aportó al desarrollo programático de la campaña, visibilizando propuestas en temas estratégicos.

El debate abierto como respuesta a la exclusión

La decisión de organizar un debate abierto surgió tras la exclusión de Macollins y otros candidatos de los debates oficiales. De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo fue crear espacios propios donde la voz ciudadana fuera la protagonista.

Sondra Macollins
La candidata presidencial indicó que la justicia en Colombia trabaja condicionada - crédito Infobae Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, la candidata explicó la motivación detrás de la iniciativa: “Por eso hoy fuimos a la calle a debatir con los ciudadanos, tuvimos la oportunidad de tener en nuestro escenario personas de todas las ideologías que, dentro del respeto y la cordialidad, pudimos hablarnos y llegar a consensos”.

El evento permitió que personas de distintas tendencias políticas participaran, priorizando el respeto y la búsqueda de consensos, según relató Macollins.

La candidata subrayó que su presencia en la contienda electoral se logró sin el apoyo de estructuras partidarias tradicionales, reafirmando su mensaje sobre el empoderamiento de la ciudadanía.

La situación descrita expone tensiones en el acceso equitativo a los debates presidenciales en Colombia, lo que ha motivado tanto reclamos por parte de candidatos excluidos como la creación de formatos alternativos para garantizar la participación ciudadana y el intercambio plural de ideas en la contienda electoral.

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