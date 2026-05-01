Colombia

“Fue una mentira”: joven se retracta tras afirmar que era hijo de Kaleth Morales y pide disculpas públicas

Jesús Eduardo Otero reconoció que no es hijo del cantante Kaleth Morales y desmintió sus propias declaraciones tras la advertencia legal de la familia del artista vallenato

Guardar
Cantante vallenato Kaleth Morales
Cantante vallenato Kaleth Morales fallecido el 23 de agosto de 2005 en la vía que conduce de Cartagena a Valledupar - crédito @Kaleth Morales / Facebook

La familia del cantante Kaleth Morales logró poner fin a una polémica mediática luego de que un joven se retractara públicamente de afirmar que era su hijo, reconociendo que sus declaraciones no eran ciertas. Revista Semana

El caso tomó relevancia tras la insistencia del joven en redes sociales, donde aseguraba ser descendiente del artista fallecido, lo que generó rechazo inmediato por parte de los familiares del intérprete. Revista Semana

PUBLICIDAD

La retractación se produjo luego de un pronunciamiento legal que advertía posibles acciones judiciales si continuaban las afirmaciones, situación que llevó al joven a cambiar su versión de manera pública. Revista Semana

La familia del cantante Kaleth Morales logró poner fin a una polémica mediática luego de que un joven se retractara públicamente de afirmar que era su hijo
La familia del cantante Kaleth Morales logró poner fin a una polémica mediática luego de que un joven se retractara públicamente de afirmar que era su hijo (La Red Caracol TV)

La controversia giró en torno a Jesús Eduardo Otero Arévalo, quien durante varios meses sostuvo que era el hijo mayor de Kaleth Morales, figura reconocida del vallenato colombiano. Sus declaraciones, difundidas principalmente a través de redes sociales, generaron una amplia reacción tanto en el entorno artístico como entre seguidores del género, debido a la importancia del legado del cantante.

PUBLICIDAD

El desenlace del caso se produjo tras la intervención de la representación legal de la familia Morales, que emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica las afirmaciones del joven. En ese documento se expusieron elementos que, según la familia, desvirtuaban la versión presentada por Otero, incluyendo información sobre su registro en Colombia, el cual se habría realizado en el año 2021.

La comunicación también dejó claro que, de persistir las publicaciones en las que el joven se presentaba como hijo del artista, se iniciarían acciones legales para proteger la memoria y el buen nombre de Kaleth Morales. Esta advertencia marcó un punto de quiebre en el caso, ya que horas después se conoció la retractación pública del involucrado.

La familia del cantante Kaleth Morales logró poner fin a una polémica mediática luego de que un joven se retractara públicamente de afirmar que era su hijo
La familia del cantante Kaleth Morales logró poner fin a una polémica mediática luego de que un joven se retractara públicamente de afirmar que era su hijo (La Red Caracol TV)

En varios videos difundidos en sus perfiles, Otero reconoció que no tenía ningún vínculo de parentesco con el cantante. “No quiero problemas con nadie. Reconozco que no soy hijo de Kaleth Morales y admito que todo se trató de una mentira”, afirmó en su declaración, en la que además ofreció disculpas a la familia del artista.

El joven explicó que su decisión de retractarse obedecía a la intención de evitar conflictos legales y recuperar tranquilidad personal. También aseguró que no obtuvo beneficios económicos directos por el uso del nombre del cantante, aunque reconoció el impacto que generaron sus afirmaciones en el entorno público y mediático.

Asimismo, manifestó que continuará enfocado en su proyecto musical, comprometiéndose a no volver a involucrarse en asuntos relacionados con la familia Morales. Esta declaración fue interpretada como un intento de cerrar el episodio sin mayores consecuencias legales, luego de la presión ejercida por el entorno del artista.

Para la familia de Kaleth Morales, la situación no solo representaba un asunto personal, sino también una afectación a la memoria de un referente del vallenato. El cantante, fallecido en 2005, es considerado una figura clave dentro del género, y su legado ha sido preservado por sus allegados a lo largo de los años.

La familia del cantante Kaleth Morales logró poner fin a una polémica mediática luego de que un joven se retractara públicamente de afirmar que era su hijo
La familia del cantante Kaleth Morales logró poner fin a una polémica mediática luego de que un joven se retractara públicamente de afirmar que era su hijo (La Red Caracol TV)

El caso también evidenció cómo las redes sociales pueden amplificar afirmaciones que, sin sustento, logran generar impacto en la opinión pública. Durante el tiempo en que el joven sostuvo su versión, se generaron debates y reacciones entre seguidores del vallenato, algunos de los cuales incluso consideraron la posibilidad de un nuevo integrante en la familia artística.

Con la retractación y la eliminación de los contenidos en los que se presentaba como heredero, la representación legal de la familia dio por cerrado el episodio. De esta manera, se evitó avanzar hacia un proceso judicial que podría haber derivado en cargos relacionados con fraude a la identidad o afectación al buen nombre.

La reacción en redes sociales tras la confesión ha estado marcada por un llamado al respeto hacia la memoria del cantante y su familia, así como por cuestionamientos sobre la veracidad de contenidos que circulan en plataformas digitales. El caso deja en evidencia la importancia de la verificación de información antes de su difusión, especialmente cuando involucra figuras públicas.

Temas Relacionados

Kaleth MoralesJesús Eduardo OteroCantante VallenatoColombia-entretenimientoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo recuperar aportes de pensión sin cumplir semanas exigidas en Colombia: requisitos y paso a paso

Si una persona no alcanza las semanas requeridas para pensionarse en Colombia, aún puede recuperar su dinero mediante mecanismos legales del sistema pensional que permiten acceder a los aportes acumulados

Cómo recuperar aportes de pensión sin cumplir semanas exigidas en Colombia: requisitos y paso a paso

“No se descarta la caída de granizo”: Ideam alerta por fuertes lluvias en Colombia este Puente Festivo

El Ideam advirtió que entre el 1 y el 3 de mayo se registrarán lluvias en gran parte del país, con mayor intensidad el sábado y posibles fenómenos como tormentas eléctricas y granizo en Bogotá

“No se descarta la caída de granizo”: Ideam alerta por fuertes lluvias en Colombia este Puente Festivo

Aranceles del 100 % a importaciones colombianas ya rigen en Ecuador y escalan la tensión comercial

La medida impuesta por el Gobierno ecuatoriano entró en vigor hoy, 1 de mayo, y afecta a la mayoría de productos provenientes de Colombia, en medio de una creciente disputa bilateral

Aranceles del 100 % a importaciones colombianas ya rigen en Ecuador y escalan la tensión comercial

“Me inyectaron silicona con aceite industrial”: mujer denuncia grave caso tras procedimiento estético en Colombia

Una joven colombiana expuso las secuelas que sufrió tras un procedimiento estético en el que, según exámenes médicos, le habrían aplicado una sustancia distinta a la ofrecida inicialmente

“Me inyectaron silicona con aceite industrial”: mujer denuncia grave caso tras procedimiento estético en Colombia

“No sé dónde voy a dormir el 7 de agosto”: Petro sorprende con confesión sobre su salida del poder

El presidente habló sobre el final de su mandato durante un evento en La Guajira y reiteró su intención de que continúe un proyecto político progresista en el país

“No sé dónde voy a dormir el 7 de agosto”: Petro sorprende con confesión sobre su salida del poder
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

ENTRETENIMIENTO

James Rodríguez será protagonista de nueva serie documental en Netflix: esta es la fecha de estreno de la vida del ‘10′

James Rodríguez será protagonista de nueva serie documental en Netflix: esta es la fecha de estreno de la vida del ‘10′

Michael Jackson es “el rey” en Spotify Colombia: estos son sus números durante abril

Taliana Vargas revivió el legado de Rafael Orozco con emotivo mensaje en redes: “Le hago un homenaje desde mi corazón”

Lina Tejeiro confirmó su embarazo en emotivo video en el que revela su ecografía: “El poder de dar vida”

Carla Giraldo dio nuevos detalles de su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia: “No tuvimos afinidad”

Deportes

Triunfo ajustado en Atanasio Girardot: DIM vence a Cusco en Medellín con gol del “Polaco” y suma cuatro puntos

Triunfo ajustado en Atanasio Girardot: DIM vence a Cusco en Medellín con gol del “Polaco” y suma cuatro puntos

Luis Díaz y Khvicha Kvaratskhelia comparten un registro estadístico que los hace únicos en el mundo

Crystal Palace, con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en cancha, ganó 3-1 ante Shakhtar Donetsk: así le fue a los colombianos

Pablo Repetto tendría en duda su continuidad en Santa Fe: dependería del resultado ante este rival

Orlando Magic vs. Detroit Pistons: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de los playoffs de la NBA