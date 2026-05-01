“Fue una mentira”: joven se retracta tras afirmar que era hijo de Kaleth Morales y pide disculpas públicas

Cantante vallenato Kaleth Morales fallecido el 23 de agosto de 2005 en la vía que conduce de Cartagena a Valledupar - crédito @Kaleth Morales / Facebook

La familia del cantante Kaleth Morales logró poner fin a una polémica mediática luego de que un joven se retractara públicamente de afirmar que era su hijo, reconociendo que sus declaraciones no eran ciertas. Revista Semana

El caso tomó relevancia tras la insistencia del joven en redes sociales, donde aseguraba ser descendiente del artista fallecido, lo que generó rechazo inmediato por parte de los familiares del intérprete. Revista Semana

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La retractación se produjo luego de un pronunciamiento legal que advertía posibles acciones judiciales si continuaban las afirmaciones, situación que llevó al joven a cambiar su versión de manera pública. Revista Semana

La familia del cantante Kaleth Morales logró poner fin a una polémica mediática luego de que un joven se retractara públicamente de afirmar que era su hijo (La Red Caracol TV)

La controversia giró en torno a Jesús Eduardo Otero Arévalo, quien durante varios meses sostuvo que era el hijo mayor de Kaleth Morales, figura reconocida del vallenato colombiano. Sus declaraciones, difundidas principalmente a través de redes sociales, generaron una amplia reacción tanto en el entorno artístico como entre seguidores del género, debido a la importancia del legado del cantante.

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El desenlace del caso se produjo tras la intervención de la representación legal de la familia Morales, que emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica las afirmaciones del joven. En ese documento se expusieron elementos que, según la familia, desvirtuaban la versión presentada por Otero, incluyendo información sobre su registro en Colombia, el cual se habría realizado en el año 2021.

La comunicación también dejó claro que, de persistir las publicaciones en las que el joven se presentaba como hijo del artista, se iniciarían acciones legales para proteger la memoria y el buen nombre de Kaleth Morales. Esta advertencia marcó un punto de quiebre en el caso, ya que horas después se conoció la retractación pública del involucrado.

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La familia del cantante Kaleth Morales logró poner fin a una polémica mediática luego de que un joven se retractara públicamente de afirmar que era su hijo (La Red Caracol TV)

En varios videos difundidos en sus perfiles, Otero reconoció que no tenía ningún vínculo de parentesco con el cantante. “No quiero problemas con nadie. Reconozco que no soy hijo de Kaleth Morales y admito que todo se trató de una mentira”, afirmó en su declaración, en la que además ofreció disculpas a la familia del artista.

El joven explicó que su decisión de retractarse obedecía a la intención de evitar conflictos legales y recuperar tranquilidad personal. También aseguró que no obtuvo beneficios económicos directos por el uso del nombre del cantante, aunque reconoció el impacto que generaron sus afirmaciones en el entorno público y mediático.

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Asimismo, manifestó que continuará enfocado en su proyecto musical, comprometiéndose a no volver a involucrarse en asuntos relacionados con la familia Morales. Esta declaración fue interpretada como un intento de cerrar el episodio sin mayores consecuencias legales, luego de la presión ejercida por el entorno del artista.

Para la familia de Kaleth Morales, la situación no solo representaba un asunto personal, sino también una afectación a la memoria de un referente del vallenato. El cantante, fallecido en 2005, es considerado una figura clave dentro del género, y su legado ha sido preservado por sus allegados a lo largo de los años.

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La familia del cantante Kaleth Morales logró poner fin a una polémica mediática luego de que un joven se retractara públicamente de afirmar que era su hijo (La Red Caracol TV)

El caso también evidenció cómo las redes sociales pueden amplificar afirmaciones que, sin sustento, logran generar impacto en la opinión pública. Durante el tiempo en que el joven sostuvo su versión, se generaron debates y reacciones entre seguidores del vallenato, algunos de los cuales incluso consideraron la posibilidad de un nuevo integrante en la familia artística.

Con la retractación y la eliminación de los contenidos en los que se presentaba como heredero, la representación legal de la familia dio por cerrado el episodio. De esta manera, se evitó avanzar hacia un proceso judicial que podría haber derivado en cargos relacionados con fraude a la identidad o afectación al buen nombre.

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La reacción en redes sociales tras la confesión ha estado marcada por un llamado al respeto hacia la memoria del cantante y su familia, así como por cuestionamientos sobre la veracidad de contenidos que circulan en plataformas digitales. El caso deja en evidencia la importancia de la verificación de información antes de su difusión, especialmente cuando involucra figuras públicas.