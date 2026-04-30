Colombia

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

El director de la Policía Nacional, general William Rincón afirmó que este criminal contaba con más de ochos en las disidencias de las Farc

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créditos Policía Nacional de Colombia
créditos Policía Nacional de Colombia

La Policía Nacional de Colombia, anunció la captura de Santiago Adolfo Agudelo Reyes, conocido como alias Patascuy o “Santiago”, señalado cabecilla financiero del Frente 57 Yair Bermúdez, liderado por Iván Mordisco.

Así lo señaló en rueda de prensa a medios de comunicación el director de la institución, general William Fernando Rincón, que lo denominó como operación que marca un nuevo avance en la ofensiva contra el crimen organizado en el suroccidente del país.

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Todo se da en medio de lo que ha sido la ola de atentado terroristas por parte de hombres del cabecilla del Estado Mayor Central en la misma región Pacífica.

La detención se produjo en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, como parte de la Operación Dignidad, estrategia integral que busca debilitar las principales estructuras criminales de la región.

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La captura de “Patascuy” se logró gracias a labores articuladas de inteligencia e investigación criminal, que permitieron ubicarlo y sorprenderlo en flagrancia durante una diligencia de registro y allanamiento.

Al momento de su detención, las autoridades incautaron una granada de fragmentación IM26, un artefacto explosivo de fabricación artesanal y dos teléfonos celulares, elementos que serán fundamentales para profundizar en la investigación y avanzar en el proceso de judicialización de la red criminal.

El prontuario de “Patascuy”, uno de los hombres que lideró atentados por orden de Ivan Mordisco

Alias Patascuy, de acuerdo con la Policía, era el responsable del manejo de las finanzas ilícitas del Frente 57 y coordinaba actividades criminales como extorsión, homicidios, acciones terroristas y el perfilamiento de posibles víctimas para secuestros.

Su rol le permitía ejercer control sobre los corregimientos de La Moralia y La Marina, donde mantenía presión sobre la población campesina mediante el cobro de extorsiones y la promoción del reclutamiento de jóvenes para la organización.

Con una trayectoria delictiva superior a ocho años, Agudelo Reyes comenzó su actividad criminal en la estructura Adán Izquierdo y, desde 2023, tras la conformación del Frente 57, se integró a este grupo bajo el liderazgo de Isain Hernández Yonda, alias Gersain.

El general Rincón detalló que el capturado era considerado un objetivo estratégico debido a su papel clave en la financiación de las actividades ilícitas y en la planificación de acciones violentas que afectan la seguridad y el orden público en el Valle del Cauca.

Entre los hechos que se le atribuyen a “Patascuy” destaca su presunta participación en el secuestro de una médica y sus dos hijos menores de edad, ocurrido el 14 de agosto de 2025 en el municipio de Sevilla, por cuya liberación se exigió un pago que oscilaba entre 500 y 2.500 millones de pesos.

Asimismo, las autoridades lo vinculan con la incineración de cinco vehículos, incluyendo camiones, busetas y maquinaria amarilla, así como el hurto de una camioneta de una empresa del sector energético en la zona rural de Tuluá y Buga, el pasado 22 de abril de 2026.

El líder criminal también estaría implicado en la quema de cuatro motocicletas, acciones que generaron temor y afectaciones a la movilidad y la economía local, mencionó el alto mando.

La captura de “Patascuy” se suma a la detención, días antes en Palmira, de alias Mi Pez, máximo cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos, consolidando el cerco de las autoridades contra los principales dinamizadores del terror en la región.

El general Rincón aseguró que estos resultados impactan de manera directa la capacidad financiera y operativa de los grupos armados organizados, debilitando su estructura y limitando su capacidad para ejecutar acciones terroristas, extorsivas y de secuestro.

Durante el operativo, la colaboración con las Fuerzas Militares, las autoridades judiciales y las administraciones locales fue determinante para la efectividad de la acción.

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