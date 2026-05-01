James Rodríguez será protagonista de nueva serie documental en Netflix: esta es la fecha de estreno de la vida del ‘10′

Netflix suma a su catálogo una producción centrada en James Rodríguez, figura de la selección Colombia y uno de los futbolistas más reconocidos del país - crédito Netflix Latinoamérica/YouTube

El entretenimiento deportivo suma una nueva apuesta de alto perfil en la pantalla global y es que Netflix incorporará a su catálogo una producción dedicada a uno de los futbolistas más reconocidos de Colombia, James Rodríguez, en una serie documental que reconstruye su carrera profesional y su presencia en la selección nacional con material inédito y testimonios de distintas etapas de su trayectoria.

El proyecto recibe el título James. y se estructura como una serie documental de tres capítulos, con la dirección de Simón Brand, colombiano con trayectoria en videoclips para artistas como Shakira, Ricky Martin, Juanes y Enrique Iglesias, además de la película Paraíso Travel.

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Su estreno estaría programado para el 21 de mayo, fecha previa al inicio de la Copa del Mundo, torneo en el que la selección Colombia participa bajo la conducción de Néstor Lorenzo en una nueva oportunidad internacional.

El estreno del documental de James Rodríguez quedó programado para el 21 de mayo, antes del inicio de la Copa del Mundo - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

La producción toma como eje central la vida del mediocampista cucuteño desde sus inicios hasta su consolidación en el fútbol de élite. El recorrido incluye su paso por el FC Porto, el AS Monaco, el Real Madrid y el Bayern Múnich, clubes donde alcanzó títulos, protagonismo y reconocimiento en el escenario europeo.

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El relato también integra su experiencia en la selección Colombia, equipo con el que suma 122 partidos, 21 goles y 42 asistencias, como el “10″ del equipo nacional. Ese registro lo ubica como uno de los jugadores con mayor impacto en la historia del conjunto nacional, con participación constante en procesos eliminatorios, torneos continentales y Copas del Mundo.

Uno de los puntos de mayor relevancia dentro de la serie corresponde a la Copa del Mundo de 2014, debido a que en ese torneo, James Rodríguez finalizó como goleador y alcanzó una proyección internacional que transformó su carrera. Ese rendimiento lo llevó a equipos de mayor exigencia en Europa y consolidó su nombre entre los mediocampistas ofensivos más reconocidos de su generación.

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La producción recorre el camino de James Rodríguez desde sus primeros años hasta su consolidación en el fútbol europeo - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La docuserie también aborda su paso por clubes como Everton y Al Rayyan, etapas que marcaron nuevas dinámicas en su carrera profesional. En el caso del Real Madrid, la producción incluye su relación con el entrenador Zinedine Zidane, periodo en el que vivió una de las etapas más mediáticas de su trayectoria en el fútbol europeo.

Al parecer, la narrativa no se limita a los logros deportivos, debido a que la serie abre espacio a episodios de decisión profesional, cambios de equipo y etapas de discusión pública que acompañaron su recorrido como figura internacional. Ese enfoque busca construir una mirada amplia sobre su carrera, con énfasis en los distintos escenarios que marcaron su evolución dentro del fútbol.

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Netflix y el auge de documentales deportivos con figuras del fútbol mundial

Con este estreno, Netflix amplía su catálogo de producciones documentales centradas en figuras colombianas. Tras la buena recepción de Karol G: Mañana fue muy bonito, la plataforma refuerza su interés por historias nacionales con alcance global.

Netflix refuerza su línea de documentales deportivos con figuras globales y suma a James Rodríguez a una lista de protagonistas del balompié mundial - crédito AFP

Ahora, con la figura de James Rodríguez al frente, la compañía vuelve a poner el foco en la vida de un referente del país que alcanzó visibilidad internacional, lo que sugiere una apuesta por continuar llevando trayectorias colombianas a audiencias masivas dentro del streaming mundial.

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Por otro lado, James se suma a una colección de producciones documentales que reúne a varias de las figuras más reconocidas del fútbol mundial. En ese grupo aparecen nombres de alto impacto como Ronaldinho, David Beckham, Pelé, Neymar, Rafael Márquez, Vinícius Jr. y Nicolas Anelka, junto a relatos como el de René Higuita y su recordado “Escorpión”.

A ese conjunto se agregan también series centradas en clubes históricos, así como piezas audiovisuales que abordan etapas del fútbol brasileño y otras historias del balompié internacional.

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