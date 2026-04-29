Colombia

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

El estallido ocurrió en Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, donde testigos reportaron una onda expansiva de alto impacto y la movilidad en la región quedó interrumpida

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La noche del 28 de abril registró una explosión sobre la vía Panamericana, en el sector de Cachimbal, corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, Cauca - crédito @Puntodequiebr15/X

La tarde noche del 28 de abril quedó marcada por una nueva explosión en el suroccidente del país, luego de la detonación de un carro bomba sobre la vía Panamericana. El hecho provocó alarma entre las autoridades y encendió las alertas de seguridad en uno de los corredores más estratégicos para la movilidad del occidente colombiano.

El atentado ocurrió en el sector de Cachimbal, en el corregimiento de Mondomo, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. La onda expansiva alcanzó la zona vial y alteró el tránsito habitual en un punto clave de conexión regional, de acuerdo con las imágenes que registraron los testigos.

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La fuerza de la detonación llevó a las autoridades a ordenar el cierre total de la vía Panamericana en el tramo que comunica a Cali con Popayán. La medida se adoptó de forma inmediata ante el riesgo que representó el hecho y la necesidad de asegurar el área.

- crédito @Puntodequiebr15/X
- crédito @Puntodequiebr15/X

El hecho, registrado en el sector de La Agustina, generó pánico entre conductores y habitantes que transitaban por la zona. Los primeros minutos tras el estallido quedaron grabados en videos difundidos por testigos y en las imágenes se observa un vehículo envuelto en llamas, mientras varias personas alertan a otros sobre el riesgo.

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La situación provocó congestión vehicular en esta vía estratégica, donde decenas de automotores quedaron detenidos ante la imposibilidad de avanzar. El tránsito se mantiene afectado mientras se atiende la emergencia.

Al sitio acudieron unidades de las autoridades, que iniciaron labores de verificación para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsables del atentado, por el momento, la zona permanece bajo inspección.

La noche del 28 de abril dejó un nuevo atentado en el suroccidente del país tras la detonación de un carro bomba sobre la vía Panamericana - crédito @VickyDavilaH/X

Es importante señalar que este hecho se integra a una cadena de episodios violentos que afecta a la región. En los últimos días se registraron más de 30 acciones similares, lo que mantiene a los habitantes de este sector y a los viajeros que cruzan por la zona en un estado permanente de zozobra y miedo.

Escalada de violencia mantiene en alerta al suroccidente del país

La seguidilla de hechos violentos en abril volvió a poner a la Vía Panamericana en el centro de la crisis de orden público en el suroccidente del país. Explosiones, bloqueos y ataques armados marcan un mes que deja en evidencia el deterioro de la seguridad en el norte del Cauca y sus corredores estratégicos.

Desde el 24 de abril, una cadena de ataques dejó un rastro de muerte, destrucción y temor entre quienes transitan por este corredor estratégico. El episodio más grave ocurrió en Cauca, donde un atentado contra vehículos civiles elevó la cifra de víctimas a niveles que no se registraban en los últimos años. Las acciones armadas no se limitaron a un solo punto: se extendieron entre Valle del Cauca y zonas rurales clave, lo que profundizó la sensación de inseguridad.

Disidencias de las Farc mantienen al suroccidente del país en zozobra con múltiples atentados que dejan ya cifras fatales - crédito Luisa González/Reuters
Disidencias de las Farc mantienen al suroccidente del país en zozobra con múltiples atentados que dejan ya cifras fatales - crédito Luisa González/Reuters

Y es que en el sur de Cali, un carro bomba explotó cerca del Batallón Pichincha, instalación adscrita a la Tercera Brigada del Ejército Nacional; el ataque dejó una persona herida y causó daños en viviendas y vehículos ubicados en los alrededores. La acción se atribuyó al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que posteriormente aceptaron ser los perpetradores del acto.

Ese mismo día, en el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, se registraron hostigamientos y detonaciones. Este punto resulta estratégico por su conexión con el corredor hacia el Cauca, lo que incrementa su relevancia dentro de la dinámica del conflicto.

Un día después, el 25 de abril, ocurrió el hecho más letal, pues en la vereda La Palma, en Cajibío, hombres armados lanzaron explosivos tipo “pipeta” contra un bus de servicio público y varios vehículos particulares que transitaban por la vía Panamericana, por lo que el impacto resultó devastador.

20 personas murieron en la explosión que se registró en Cajibío, Cauca, el sábado 25 de abril tras un ataque atribuido a las disidencias de las Farc - crédito Santiago Saldarriaga/AP Foto
20 personas murieron en la explosión que se registró en Cajibío, Cauca, el sábado 25 de abril tras un ataque atribuido a las disidencias de las Farc - crédito Santiago Saldarriaga/AP Foto

Las cifras oficiales confirmaron la magnitud de la tragedia: 20 personas murieron, en su mayoría civiles, y es que entre las víctimas se encontraba Patricia Mosquera, una líder afrodescendiente. Además, al menos 36 personas resultaron heridas.

El ataque dejó un cráter de más de un metro y medio de profundidad en el asfalto, lo que destruyó por completo el paso vehicular, además, más de 12 automotores quedaron atrapados en la zona, mientras la carretera permaneció bloqueada en ambos sentidos.

Después, las tropas del Ejército Nacional se desplegaron en la zona con el objetivo de retomar el control del territorio. Esta operación derivó en intercambios de disparos con las disidencias, situación que incrementó el temor entre los habitantes, quienes ya enfrentan una persistente ola de violencia.

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