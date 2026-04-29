Gustavo Petro desató polémica al llamar víctimas a ‘Simón Trinidad’ e ‘Iván Márquez’: “Está muerto o incapacitado”

El pronunciamiento se inscribió en una narrativa más amplia del Gobierno sobre la necesidad de interpretar el conflicto desde sus causas históricas - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a poner en el centro del debate una de las lecturas más complejas del conflicto armado colombiano: la relación entre victimización y posterior participación en la guerra. Lo hizo a través de un mensaje en X en el que se refirió a figuras como “Simón Trinidad” e “Iván Márquez”, a quienes ubicó inicialmente en la categoría de víctimas antes de su paso por la insurgencia.

“La historia desconocida de personas como ‘Simón Trinidad’ e ‘Iván Márquez’ consiste en que también fueron víctimas”, escribió el mandatario. En su publicación, insistió en que ambos estuvieron atravesados por un contexto de violencia política ligado al exterminio de la Unión Patriótica, un episodio que, según recordó, dejó “5.038 militantes desarmados y asesinados frente a sus familias”.

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Petro fue más allá al señalar que estos hechos ocurrieron “por una alianza entre militares, extrema derecha y los peores narcotraficantes del entonces” - crédito @petrogustavo/X

Petro fue más allá al señalar que estos hechos ocurrieron “por una alianza entre militares, extrema derecha y los peores narcotraficantes del entonces”, una afirmación que recoge una interpretación histórica sostenida en distintos fallos judiciales y procesos de memoria, pero que también ha sido objeto de debate en el país. A partir de ese contexto, el presidente plantea una conexión directa entre persecución política y el tránsito hacia la lucha armada: “La reacción de muchos perseguidos fue tomar las armas”.

En ese punto, el mensaje introduce una idea que atraviesa todo su planteamiento: “Las víctimas se vuelven victimarios si no hay justicia y reparación. Es la historia de los últimos 75 años de violencia en Colombia”. La frase condensa una lectura estructural del conflicto, en la que la repetición de ciclos de violencia estaría vinculada a fallas del Estado en garantizar protección y justicia.

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El jefe de Estado también se detuvo en la situación actual de “Simón Trinidad”, que permanece privado de la libertad en Estados Unidos. “Preso en EEUU sin que ningún gobernante haya decidido amnistiar, a pesar de ser un firmante de paz”, señaló, aludiendo a su papel como negociador durante los diálogos con las Farc. En el caso de “Iván Márquez”, Petro recordó su paso por la política como representante a la Cámara y su posterior regreso a las armas, en medio de lo que describió como un proceso marcado por persecuciones y rupturas.

El pronunciamiento se inscribió en una narrativa más amplia del Gobierno sobre la necesidad de interpretar el conflicto desde sus causas históricas. Sin embargo, el énfasis en el carácter de víctimas de algunos excombatientes introduce un matiz que no suele ser central en otros relatos institucionales, donde el foco está puesto en los crímenes cometidos durante la guerra.

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