Un gobernador habría estado involucrado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay: Petro se refirió al anónimo que recibió Álvaro Uribe y la fiscal anunció investigación

Petro reaccionó a panfleto que recibió Álvaro Uribe sobre la participación de un gobernador en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa/Presidencia/Reuters

El expresidente Álvaro Uribe Vélez recibió una carta anónima con supuesta información sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Según confirmaron fuentes del Centro Democrático a Semana, el documento, que fue entregado en los últimos días, sugiere que el asesinato del precandidato presidencial habría sido acordado en Ecuador y que estaría financiado por un gobenador cuya identidad no ha sido revelada.

La alerta contenida en el escrito también hace referencia a posibles vínculos entre este político y grupos armados ilegales. El informante anónimo, que afirmó compartir datos en poder suyo se dirigió directamente a Uribe Vélez, agradeciéndole y deseándole protección: “Hoy pongo en sus manos esta información de manera anónima, la que el exalcalde y yo tenemos. De antemano, muchas gracias. Dios y la patria lo protejan siempre”.

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El exjefe de Estado tiene en su poder información clave sobre el magnicidio contra el excandidato presidencial - crédito @MariaFdaCabal/X

Actualmente, el Gobierno Petro impulsa medidas para reforzar la seguridad de los aspirantes presidenciales, tras diversas denuncias y amenazas relacionadas con su labor política. Paralelamente, se investiga la posible implicación de organizaciones ilegales —Clan del Golfo, Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las Farc— en al menos 23 hechos bajo observación, relacionados con riesgos a la vida de candidatos.

Tras conocerse que un mandatario departamental podría estar implicado en el magnicidio del congresista del Centro Democrático, el presidente de la República, Gustavo Petro, señaló a Álvaro Uribe Vélez de confabularse con su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, para atacarlo con noticias falsas.

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A la par, sostuvo que las versiones sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay tienen como propósito desestabilizar los comicios presidenciales, que se celebrarán el 31 de mayo de 2026.

“Uribe sigue el plan con Noboa. Ya va a acusar un gobernador colombiano, que sabemos cuál es, para buscar ganar las elecciones con mentiras (sic)”, escribió en su cuenta de X, señalando que la información relacionada con el asesinato del aspirante presidencial por el Centro Democrático está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

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El presidente de la República sostuvo que las versiones sobre el hecho tienen como propósito desestabilizar los comicios presidenciales, que se celebrarán el 31 de mayo de 2026 - crédito @petrogustavo/X

Y agregó: “Noboa es el encargado de violentar a Colombia. Los datos de quienes asesinaron al senador Uribe Turbay los tiene la fiscalía. Sus anónimos los diseñan para que nos matemos entre los colombianos y ahora no somos tan pendejos (sic)”.

Fiscalía reiteró que la Segunda Marquetalia planeó y pagó por el asesinato de Miguel Uribe

Luz Adriana Camargo destacó que el caso avanzó rápidamente, logrando identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales - crédito @FiscaliaCol/X

La Fiscalía General de la Nación reveló detalles importantes sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho que impactó al país desde el momento del atentado, ocurrido el 7 de junio de 2025 y que, tras dos meses de lucha por su vida, culminó con su fallecimiento el 11 de agosto de 2025.

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Luz Adriana Camargo, titular de la entidad judicial, resaltó avances inéditos en el esclarecimiento de los hechos. La funcionaria explicó que, aunque las investigaciones estructurales suelen prolongarse por años, el proceso de este magnicidio presentó resultados significativos en menos tiempo.

“El caso de Miguel Uribe Turbay tiene una resolución frente a los autores materiales, que en otros tiempos se llevaba años y tiene además un avance significativo frente a la ubicación de lo que la gente conoce como autores intelectuales, que nosotros denominábamos aquí ‘los determinadores’”, expuso en rueda de prensa.

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Para Camargo, la clave del avance reside en el uso de análisis criminal y técnicas de investigación especializadas: “Empezábamos por rastrear la ubicación de las personas que estaban en una escena de crimen a través de sus teléfonos celulares, a dónde marcaban esas antenas y de quiénes eran esos teléfonos, al punto de poder identificar quiénes hacían parte de la banda que dio muerte al senador, que no era solo un muchacho menor de edad”.

Y agregó: “Eso no es solo una inferencia, ni se parte solo de la versión que nos da uno de los implicados, alias El Viejo, que efectivamente lo señala, pero esto tiene mucho más de fondo en materia probatoria. Esta actividad está soportada en una serie de evidencias periféricas que muestran que esa versión es cierta”.

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