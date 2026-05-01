Así se ubican los equipos colombianos en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras la tercera fecha de la fase de grupos

Con gol de Francisco Fydriszewski en los últimos minutos del partido, Independiente Medellín logró su primera victoria continental -crédito @DIM_Oficial/X

La Copa Libertadores de América terminó su primera vuelta con la fecha 3.

Independiente Medellín fue el último equipo colombiano en disputar un partido en la Gran Conquista y cerró la semana comprendida entre el 27 y el 30 de abril de 2026 con una victoria por 1-0 ante Cusco FC de Perú, gracias al gol del argentino Francisco Fydriszewski. El triunfo dejó un balance agridulce para la Liga BetPlay en la jornada continental.

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Además, el Deportes Tolima también sacó la casta en el estadio Manuel Murillo Toro al golear a Coquimbo Unido, y sueña con pelear la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Tolima venció 3-0 a Coquimbo Unido en Ibagué y se metió nuevamente en la pelea por un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 - crédito @cdtolima/X

De esta forma, Independiente Medellín llegó a los 4 puntos en el grupo A, zona que lidera Flamengo de Brasil, actual campeón de América.

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Por su parte, el Deportes Tolima apretó el grupo B, en dónde todos los equipos suman la misma cantidad de unidades.

Finalmente, las derrota de Independiente Santa Fe ante Platense en Buenos Aires, como la caída del Junior de Barranquilla ante Sporting Cristal, fueron las malas noticias que dejaron a nivel deportivo los equipos colombianos a nivel continental:

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Tabla de posiciones de la Conmebol Libertadores tras disputarse la fecha 3 de la fase de grupos:

El conjunto cardenal cayó 2-1 en Argentina en un partido con pocas opciones ofensivas. - crédito @SantaFe/X

Grupo A

Flamengo (Brasil): 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Estudiantes de La Plata (Argentina): 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Independiente Medellín (Colombia): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Cusco FC: 0 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -4)

Grupo B

Deportes Tolima (Colombia): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Nacional (Uruguay): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Universitario (Perú): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Coquimbo Unido (Chile): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1)

Grupo E

Corinthians (Brasil): 9 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Platense (Argentina): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Independiente Santa Fe (Colombia): 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Peñarol (Uruguay): 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

Grupo F

Sporting Cristal (Perú): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Palmeiras (Brasil): 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Cerro Porteño (Paraguay): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Junior (Colombia): 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Independiente Medellín se hizo fuerte en el Atanasio Girardot y sumó su primera victoria

El 30 de abril de 2026, Independiente Medellín revivió sus aspiraciones en la Copa Libertadores al obtener una victoria por 1-0 sobre Cusco FC en el estadio Atanasio Girardot. El desenlace del partido alteró el panorama del grupo A, ya que el tanto en los minutos finales permitió que el conjunto antioqueño se mantenga en la lucha por la clasificación, tras una fase de grupos que lo había dejado rezagado en la tabla.

Hasta la tercera jornada, el DIM se ubicaba en la tercera posición del grupo con 4 puntos, según detalló Pulzo.com, por debajo de rivales como Flamengo y Estudiantes. La victoria no solo sumó unidades, sino que evitó que el club colombiano quedara comprometido casi definitivamente en la competencia, teniendo aún posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente fase.

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Durante gran parte del encuentro, el conjunto paisa fue el protagonista del dominio territorial y de posesión, acumulando situaciones ofensivas que no lograron materializarse en goles. A pesar del control, la falta de eficacia en la definición mantuvo el empate sin goles, aumentando la presión en las tribunas y sobre el plantel local.

El cuadro visitante, representando al fútbol peruano, mostró disciplina táctica y complicó los avances del Medellín, especialmente en el segundo tiempo, cuando el empate parecía un desenlace inevitable.

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La jugada clave se produjo al minuto 87, cuando Francisco Fydriszewski capitalizó un contragolpe y definió con precisión, según relató Pulzo.com. “El delantero marcó al minuto 87 tras un contragolpe, definiendo con precisión y desatando el alivio en el estadio”, reseñó el portal. Esa anotación no solo rompió la paridad, sino que también garantizó tres puntos vitales para los dirigidos por Sebastián Botero.

El saldo de la tercera fecha dejó a otros equipos como Flamengo, Tolima, Universidad Católica, Sporting Cristal, Liga de Quito y Rosario Central liderando sus respectivos grupos. En paralelo, Independiente Rivadavia y Corinthians se mantienen como los únicos conjuntos con puntaje perfecto en la competencia.

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