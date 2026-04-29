En el caso Lili Pink, ‘influencer’ compartió su testimonio sobre la extraña forma en que recibía su pago cuando trabajaba allí: “No sé ni cómo llamarlo”

La modalidad de lavado de dinero que se investiga por parte de la Fiscalía se conoce como pitufeo (smurfing) - créditos Fiscalía General de la Nación | @millervisita/IG

Después de que en rueda de prensa la Fiscalía General de la Nación contó los detalles de la afectación estructural de una presunta red criminal transnacional que utilizaba una cadena de venta de ropa femenina (Lili Pink Colombia) como fachada para ingresar al país recursos de origen ilícito y de contrabando, se conoció un testimonio que generó polémica en redes sociales.

La investigación, de acuerdo lo que señaló Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado contra los Delitos Fiscales, la organización estaría involucrada en el lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, empleando importadoras y empresas proveedoras de papel para simular operaciones de comercio exterior.

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Dicho modelo ilegal de negocio radicaría bajo pitufeo (smurfing), como se le conoce a una técnica de lavado de activos y evasión fiscal.

Las operaciones de la marca permanecen activas luego de la retención judicial de comercios e inmuebles, mientras los funcionarios avanzan en la recopilación de pruebas y el esclarecimiento de la presunta actividad criminal - crédito Fiscalía General de la Nación

Los detalles de la rueda de prensa provocaron que un creador de contenido y que tiempo atrás laboró con la compañía investigada, identificado como Miller Arango Aguilar, contó cómo fue su mala experiencia laboral el periodo que permaneció allí.

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“La peor marca en la que yo he trabajado en Colombia se llama Lily Pink. Y antes de yo ser creador de contenido trabajaba como la mayoría de los colombianos, en una oficina sentado”, inicia su testimonio el ahora influencer.

Arango explicó: “Yo soy ingeniero de sistemas y en esa época trabajaba allá en la 280, saliendo ya casi para Chía. Ganaba $3′200.000″.

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Sin embargo, y en este punto del relato, el creador de contenido mencionó los detalles que le generaron sospecha en ese entonces, y que ahora reveló dada la coyuntura.

El creador de contenido Miller Arango compartió su testimonio en redes sociales el 28 de abril de 2026 - crédito @millervisita/IG

“Dos millones nada más me ingresaban legalmente. El otro $1′200.000 me lo depositaban (...) no sé ni cómo llamarlo, simplemente me lo depositaban. Claro, me imagino que por impuestos o liquidación, pues ellos no respondían por eso", expuso Arango.

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En un segundo momento el creador de contenido mencionó cómo la cuestión de los horarios

“Tras de que la empresa queda casi saliendo de Bogotá, me tocaba llegar a las siete de la mañana. No había un horario de salida”, contó el creador de contenido.

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Después, Arango se refirió a su jefe de ese momento, a la que calificó como “lambona que andaba detrás de los jefes”.

El cuarto aspecto que describió el influencer lo tituló como “la parte relacional entre lo comercial y lo operativo”, y para él, esto “no existía”, y el ambiente laboral lo detalló como “cada uno luchando para llevarse galardones”.

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Miller Arango Aguilar habló además de la forma de pago, sobre los horarios y las condiciones laborales - crédito @millervisita/IG

Al final, Arango aclaró: “Todo esto se los cuento porque es la peor empresa en la que yo he trabajado. Y sí, el día de hoy el CTI ha entrado a fiscalizarle, a revisarle y dicen que hasta expropiarle más de trescientas tiendas que ellos tienen en el país. Todo esto que digo es presuntamente. Y como me dijo la jefe hace cuatro años: buena suerte”.

Usuarios reprocharon a ‘influencer’ por arremeter en contra de Lili Pink: “Desagradecido”

La publicación provocó que una gran parte de los usuarios reaccionaran con comentarios en los que desaprobaron el accionar del creador de contenido.

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“Por mas mala que haya sido la empresa guárdese sus comentarios y anécdotas, y después de tantos años cuando presuntamente la empresa esta en la mala ahora si sale a decir todo lo malo, en fin todo sea por el like al video”, escribió uno de los internautas.

“Oiga desagradecido tenía un empleo”, le reprochó otra de las ciudadanas que no compartió la forma en la que Arango contó su caso.

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Lili Pink emitió un comunicado confirmando las acciones adelantadas por la Fiscalía en sus tiendas. Aclaró que se está atendiendo un proceso administrativo - crédito @lilipinkcol/IG

Otra de las usuarias que se mostró a favor del influencer destacó: “Qué gente tan hipócrita. Saben cuántas empresas no pagan la nómina completa y pagan por debajo de cuerda como bonos para que sus parafiscales no aumenten y que al final la liquidación salga más baja? Muchas y muchas. Él dice la verdad porque es su experiencia y no solo está empresa lo hace y lo normalizan. Sus derechos están por encima de los demás y la gente feliz”.

Al final, otro de los ciudadanos en contra escribió: “Hablar mal de una empresa donde uno ha trabajado es como hablar mal de una ex”; mientras que otro de los usuarios precisó que “a la @diancolombia le encantara está bonita confesión. Al aceptar Dinero fuera del salario sin reportar lo vuelve cómplice”.

La investigación a Lili Pink por parte de la Fiscalía: así era el ‘modus operandi’

El entramado, identificado por la Delegada contra las Finanzas Criminales y sus direcciones especializadas, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), consistía en el ingreso al país de mercancías como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos a través de sociedades fachada.

Estos productos eran distribuidos en el mercado nacional, otorgando apariencia de legalidad a las operaciones mientras se disimulaba el verdadero origen de los recursos, señala el comunicado oficial del ente investigador.

Las maniobras de la red incluían la fragmentación de transacciones, simulación de relaciones comerciales y estrategias para dificultar la trazabilidad del dinero, todo con el objetivo de facilitar la incorporación de recursos ilícitos al sistema económico formal.

La marca es reconocida por la venta de ropa interior femenina - crédito Fiscalía

En el proceso investigativo, la Fiscalía documentó conductas delictivas como lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones, y decomisos de mercancía realizados por la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) por un valor superior a los 54.000 millones.

Además, se estima por parte de la Fiscalía dentro de los detalles de la indagación revelados en la rueda de prensa a medios de comunicación que el contrabando asociado a la red supera los 75.000 millones de pesos.

Como resultado de las acciones judiciales, un juez de control de garantías de Bogotá expidió varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, que actualmente se están materializando.

En paralelo, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, todos vinculados con el conglomerado investigado.

Estos bienes quedarán sujetos a embargo y secuestro, pero continuarán sus operaciones habituales mientras se adelanta el proceso de extinción de dominio.

Las diligencias judiciales en varias sedes ubicadas en algunas de las ciudades principales de Colombia contaron con el apoyo del Ejército - crédito Fiscalía

Las diligencias de ocupación contaron con el apoyo del Ejército Nacional y se realizaron de forma simultánea en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tenía presencia.

La investigación permanece abierta y las autoridades continúan con la judicialización de los responsables.