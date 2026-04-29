Empresa colombiana fue autorizada por el Gobierno Petro para recibir millonario préstamo y mejorar la prestación del servicio de energía

Un sondeo de Reuters revela que la mayoría de analistas prevé una reducción de la tasa de interés a 9% por parte del Banco de la República - crédito Colprensa

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el 28 de abril de 2026 la Resolución 0890, en la que otorga a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), empresa multilatina líder de servicios públicos mixta, parte del Grupo Ecopetrol, con sede en Medellín, la autorización para que celebre un contrato de empréstito interno con el Banco Davivienda S.A. por hasta $400.000.000.000, recursos que estarán destinados a financiar el plan de inversiones de la compañía.

De acuerdo con el documento oficial, la cartera fundamentó la decisión en las facultades legales conferidas por el artículo 6 de la Ley 781 de 2002 y el artículo 2.2.1.2.1.5 del Decreto 1068 de 2015. Mediante comunicaciones previas, la empresa ISA había solicitado la autorización para gestionar el empréstito, con el objetivo de fortalecer su estructura financiera y respaldar la ejecución de proyectos estratégicos durante el bienio 2025-2026.

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Detalles de la resolución

La resolución detalla que la operación financiera podrá formalizarse hasta por la suma total mencionada, en moneda legal colombiana. El plazo total será de 12 años contados a partir de la fecha del primer desembolso. El período de gracia a capital será de cinco años, lapso durante el cual la empresa no estará obligada a hacer amortizaciones de capital, únicamente el pago de intereses.

El Ministerio de Hacienda habilitó a ISA, mediante la Resolución 0890 del 28 de abril de 2026, para suscribir un contrato de préstamo interno con el Banco Davivienda por un monto máximo de $400.000 millones - crédito Ministerio de Hacienda

Una vez concluido ese período, la amortización del capital se hará en cuotas semestrales:

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40% del capital se pagará entre el sexto y séptimo año.

30% durante el noveno año.

30% restante en los años onceavo y doceavo.

Durante el plazo total, incluido el período de gracia, ISA deberá pagar intereses remuneratorios sobre el saldo de capital adeudado, calculados a la tasa IBR en periodo de cotización a seis meses (IBR 6M), certificada por el Banco de la República o la entidad que haga sus veces, más un margen de 3,20 puntos porcentuales (pp). El interés estipulado se convertirá en su equivalente semestral vencido y será pagadero semestralmente. La tasa de interés se redondeará a cuatro decimales.

Destino de los recursos

La autorización también señala que los recursos provenientes del contrato con Davivienda S.A. deberán destinarse de forma exclusiva a financiar el plan de inversiones definido por ISA para los años 2025 y 2026, en línea con la planeación estratégica de la compañía y conforme a los lineamientos establecidos por el gobierno nacional.

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La resolución se expidió luego de la revisión del concepto favorable emitido por la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, así como el análisis de la minuta del contrato de empréstito interno y pagaré que proyecta celebrar la empresa con el banco.

El período de gracia a capital otorgado por Davivienda será de cinco años - crédito Luisa González/Reuters

Según el documento, la gestión, celebración y ejecución de este tipo de contratos están reguladas por las normas de derecho público aplicables a las entidades descentralizadas del orden administrativo y requieren autorización expresa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El proceso se sustentó en diversas comunicaciones formales radicadas por la empresa ante la cartera de Hacienda durante 2025, así como en la Escritura Pública No. 1.400 del 3 de mayo de 2022, en la que se consignó la naturaleza jurídica de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. como sociedad por acciones de la ley de servicios públicos, de orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energía.

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Asimismo, la Resolución 0890 expone que" la operación de crédito interno no implicará el otorgamiento de garantías adicionales por parte del Estado colombiano, ajustándose a los procedimientos de autorización especial previstos en la normativa vigente". El cumplimiento de estos requisitos fue verificado conforme al artículo 38 del Decreto 4712 de 2008, que regula la contratación de este tipo de operaciones por parte de empresas públicas y mixtas.

Ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica y expansión de redes

De igual manera, el contrato de empréstito interno con Banco Davivienda S.A. representa una herramienta financiera clave para que ISA gestione la ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica y expansión de redes, componentes centrales en la estrategia de fortalecimiento del sistema energético nacional. La operación autorizada permitirá optimizar el perfil de deuda de la compañía y garantizar la disponibilidad de recursos para inversiones prioritarias durante el periodo 2025-2026.

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ISA es una empresa multilatina de servicios públicos mixta, parte del Grupo Ecopetrol, líder en transmisión de energía eléctrica, gestión de vías y telecomunicaciones - Luisa González/Reuters

Por su parte, la tasa de interés remuneratorio, calculada sobre la base de un año de 360 días, y la estructura de pagos semestrales contribuyen a que la empresa administre de forma eficiente sus obligaciones financieras, atendiendo tanto el servicio de la deuda como el desarrollo de nuevas iniciativas de inversión. El cronograma de desembolsos y amortización de capital fue diseñado para ajustarse a los flujos de caja proyectados por la compañía.

Sostenibilidad financiera

La decisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se suma a las medidas orientadas a fortalecer la sostenibilidad financiera de las empresas del sector eléctrico y garantizar la viabilidad de planes de expansión y modernización de la infraestructura energética. La autorización a ISA para celebrar el contrato de empréstito interno con Davivienda S.A. ratifica el respaldo institucional del gobierno nacional a la consolidación de proyectos que impactan la competitividad y el desarrollo económico del país.

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La resolución tiene efectos inmediatos, de acuerdo con lo dispuesto en el texto oficial. Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. procederá a suscribir el contrato con la entidad bancaria, conforme a los términos autorizados, y destinará los recursos obtenidos a las inversiones programadas para el bienio 2025-2026.