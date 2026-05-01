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Michael Jackson es “el rey” en Spotify Colombia: estos son sus números durante abril

Gracias al estreno de la ‘biopic’ del “Rey del pop” y un legado que parece haber trascendido generaciones, las cifras de reproducción en la plataforma de streaming ubican al país como uno de los más entusiastas consumidores de sus canciones

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El estreno de la biopic ‘Michael’ disparó la popularidad de Michael Jackson en plataformas digitales de Colombia - crédito Lionsgate/AP

El estreno de Michael, la biopic que narra los inicios de la carrera de Michael Jackson -que tendría entre sus planes desarrollar una segunda parte- volvió a poner entre los más escuchados por los colombianos en las plataformas digitales al Rey del Pop.

El largometraje dirigido por Antoine Fuqua con apoyo del guionista John Logan, cuenta con Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y sobrino del artista en el papel principal. Pese al apoyo que recibió esta iniciativa por parte de la familia, algunos de sus miembros como su hija Paris o su hermana Janet Jackson se desmarcaron del proyecto, motivo por el que no se sumaron a la labor promocional.

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El relato abarca desde los inicios del cantante con los Jackson 5 hasta el Bad World Tour de 1988, enfatizando las interpretaciones en vivo de éxitos como Billie Jean, Thriller y Beat It, recreadas en formato de gran pantalla que impulsaron la demanda de localidades premium.

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La película dirigida por Antoine Fuqua, protagonizada por Jaafar Jackson, recibió apoyo parcial de la familia, pero Paris y Janet Jackson se mantuvieron al margen - crédito Glen Wilson/Lionsgate via AP

Este entusiasmo, renovado por el repertorio y los grandes éxitos del artista, se vio reflejado en las recientes cifras aportadas por Spotify Colombia. Según dieron a conocer, las canciones del Rey del Pop han registrado un crecimiento sostenido en escuchas durante los últimos meses, especialmente entre audiencias jóvenes.

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A tono con el lanzamiento de contenidos especiales y playlists temáticas por el estreno de Michael, la compañía de streaming confirmó que clásicos como Billie Jean, Thriller y Beat It se posicionan entre las favoritas, alcanzando picos de desempeño en fechas emblemáticas relacionadas con el artista.

Durante la última semana, la cantidad de reproducciones de sus temas aumentó más de un 70%, mientras que su inclusión en listas de reproducción personalizadas de sus suscriptores se disparó en un 88%. Esto hizo que Colombia se ubicara en el puesto 16 a nivel mundial entre los países que más lo escuchan. Adicionalmente, Bogotá se ubicó entre las 10 ciudades que más escuchan a Jackson a nivel mundial.

Colombia (y Bogotá en particular) se ubicaron en el top de territorios que más escuchan a Michael Jackson a nivel mundial durante la última semana - crédito Spotify Colombia
Colombia (y Bogotá en particular) se ubicaron en el top de territorios que más escuchan a Michael Jackson a nivel mundial durante la última semana - crédito Spotify Colombia

Otro dato revelador de consumo arrojado por la plataforma confirmó que al menos 68% de quienes lo escuchan son menores de 34 años. Esto implica que no son solamente nostálgicos que vivieron los años de furor de Jackson se han volcado a escucharlo, sino también generaciones más recientes.

Los números de ‘Michael’ tras su estreno en salas de cine

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La biopic ‘Michael’ registró USD 314 millones en su debut global, rompiendo récords y convirtiéndose en el estreno musical más exitoso en años para Lionsgate - crédito Glen Wilson/Lionsgate via AP

En cuanto al largometraje que desató este furor renovado, debutó con un ingreso mundial de USD 314 millones, estableciendo el récord absoluto para un biopic musical en su primer fin de semana.

De acuerdo con datos de Variety, los USD 217 millones recaudados en mercados internacionales y USD 97 millones en Estados Unidos durante el debut, posicionan a la película como el segundo estreno más taquillero del año en el mercado estadounidense, solamente superado por Super Mario Galaxy: la película, que registró USD 131 millones en abril. Este hito también supera la mejor marca inicial hasta hoy mantenida por Straight Outta Compton (2015), cuyo estreno estadounidense fue de USD 60 millones.

De este modo, las cifras de apertura de Michael dejan por debajo a éxitos pasados del género, como Bohemian Rhapsody (2018), que comenzó con USD 51 millones y logró, al cierre de su etapa comercial, USD 910 millones a nivel mundial. Los números actuales ya convierten a la película sobre Jackson en un fenómeno de taquilla capaz de redefinir el estándar para este tipo de producciones.

Desde la perspectiva de la productora, estos resultados suponen el mayor éxito para Lionsgate en más de diez años. El estudio no gozaba de semejante nivel de éxito desde el estreno de Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 2 (2015), que alcanzó una recaudación de USD 102 millones en su jornada inicial.

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