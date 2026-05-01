Luis Díaz y Khvicha Kvaratskhelia comparten un registro estadístico que los hace únicos en el mundo

Luis Díaz, con el Bayern Múnich, y Kvaratskhelia, con el PSG, se enfrentan en la semifinal de la Uefa Champions League - crédito Sarah Meyssonnier/Reuters

En el fútbol europeo contemporáneo hay nombres que marcan diferencia por su talento, pero hay otros que logran instalarse en una dimensión superior gracias a su impacto en los momentos decisivos. Ahí es donde aparecen Luis Díaz y Khvicha Kvaratskhelia. El colombiano, figura del Bayern Múnich y referente de su selección, y el georgiano, estrella del Paris Saint-Germain, no solo destacan por su habilidad individual, sino por una regularidad que los ha convertido en protagonistas absolutos de la UEFA Champions League.

La estadística que los hace únicos en el mundo es que ambos han sido decisivos en todos los partidos disputados desde los octavos de final del torneo continental. Es decir, en cada encuentro de eliminación directa han registrado al menos un gol o una asistencia, algo que ningún otro futbolista ha conseguido en esta edición.

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Kvaratskhelia suma acciones determinantes ante rivales de peso como Chelsea, Liverpool y Bayern, mientras que Díaz ha hecho lo propio frente a Atalanta, Real Madrid y el propio PSG, equipo en el cual milita precisamente Kvaratskhelia.

Jvicha Kvaratsjelia, también conocido como Kvara, nació en Georgia y juega en la demarcación de extremo para el Paris Saint-Germain - crédito Stephanie Lecocq/Reuters

Kvaratskhelia, el líder absoluto de Georgia

Khvicha Kvaratskhelia no solo brilla a nivel de clubes, también es el capitán y máximo referente histórico de la selección de Georgia. Bajo su liderazgo, el país logró clasificar por primera vez a una Eurocopa en 2024, un hito sin precedentes. En su trayectoria internacional acumula 55 partidos, 24 goles y 9 asistencias, números que reflejan su peso en el crecimiento del fútbol georgiano.

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A nivel de clubes, su evolución ha sido meteórica. Desde su llegada al PSG en 2025, se consolidó como la gran estrella del equipo parisino. A la fecha, registra 84 goles y cerca de 55 asistencias en su carrera profesional sumando clubes y selección. En la presente Champions, su rendimiento ha sido sencillamente espectacular: firmó 7 goles y 2 asistencias en cinco partidos de eliminación directa, siendo decisivo en el 100% de los encuentros.

Sus actuaciones lo confirman como un jugador diferencial: doblete ante Chelsea en casa, gol en la vuelta, impacto directo frente a Liverpool tanto de local como visitante, y una exhibición ante Bayern con dos goles que lo posicionan como uno de los atacantes más determinantes del planeta.

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El atacante guajiro Luis Díaz se destacó una vez más en la Champions League, al convertirle al PSG en la 'ida' de la semifinal del torneo, con lo que llegó a siete celebraciones en 11 juegos - crédito @FCBayern/X

Luis Díaz, el referente de Colombia

El guajiro también ha construido una carrera sólida que lo respalda como uno de los mejores extremos del mundo. A lo largo de más de 500 partidos oficiales entre clubes y selección, acumula 153 goles y aproximadamente 76 asistencias, cifras que reflejan su consistencia y evolución.

Con la selección Colombia es el máximo referente ofensivo en el camino hacia el Mundial 2026. Ha disputado 86 partidos y convertido 22 goles, con un rendimiento destacado en diferentes competiciones: 10 goles en Eliminatorias (incluyendo 7 en el actual proceso), 6 en Copa América —donde fue máximo goleador en 2021 con 4 tantos— y 6 en partidos amistosos.

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Su crecimiento no ha sido casual. Díaz ha sabido adaptarse a distintos contextos y exigencias, manteniendo siempre un alto nivel competitivo. Su presente en Europa y su rol en la selección lo consolidan como uno de los futbolistas latinoamericanos más influyentes de la actualidad.

Luis Díaz del Bayern, al centro a la derecha, y Vitinha del PSG se abrazan al final del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich en París, el martes 28 de abril de 2026 - crédito AP Foto/Aurelien Morissard

Kvaratskhelia vs Díaz: los monstruos de la Champions

El paralelo entre ambos futbolistas es inevitable. Tanto Kvaratskhelia como Díaz han alcanzado un nivel de incidencia que los coloca por encima del resto de estrellas del torneo. El georgiano destaca por su explosividad, capacidad de desborde y eficacia frente al arco, mientras que el colombiano combina velocidad, sacrificio defensivo y una lectura táctica que lo convierte en el motor ofensivo de su equipo.

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En términos estadísticos, la diferencia es mínima pero significativa en matices: Kvaratskhelia suma 7 goles y 2 asistencias, mientras que Díaz registra 5 goles y 2 asistencias en el mismo número de partidos. Ambos han sido decisivos en el 100% de los encuentros, un dato que refleja una regularidad extraordinaria en el contexto más exigente del fútbol mundial.