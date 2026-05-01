La Bolsa de Colombia cerró abril en rojo y perdió su lugar entre los mercados líderes de América Latina

El MSCI Colcap, principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia, cerró abril con una caída de 4,74 %, la mayor corrección mensual del año- crédito VisualesIA

Abril en específico, fue un mes para olvidar en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). El Msci Colcap, que es el termómetro principal del mercado accionario local, cerró el mes con una caída de 4,74%.

Ese retroceso bastó para que Colombia saliera del grupo de las bolsas con mejor rendimiento en América Latina, una posición que había sostenido durante varios meses seguidos.

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Para entender qué significa esto en términos sencillos: el Msci Colcap es una lista de las acciones más grandes e importantes que se negocian en la bvc. Cuando ese índice baja, quiere decir que el valor de esas empresas en el mercado cayó. Y en abril, las que más arrastraron el índice hacia abajo fueron precisamente las más grandes.

La acción de la propia bvc fue la que más perdió durante el mes, con una caída de 13,76%. Le siguió el título ordinario del Grupo Cibest —la sociedad matriz de Bancolombia—, que bajó 11,14%. Estas son empresas que tienen un peso considerable dentro del índice, así que cuando caen, jalan al resto con ellas.

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El MSCI Colcap, principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia, retrocedió 4.74% en abril de 2026, llevando al mercado local a perder su liderazgo regional en América Latina pese a un saldo anual positivo de 5.32%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, las acciones que subieron en abril fueron las de empresas más pequeñas y con menos movimiento en el mercado. Fabricato lideró las valorizaciones del mes con un alza de 18,9%, seguida de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Mineros, que fue la acción estrella del año pasado, creció 3,3% en el mes.

Lo que va del año: Ecopetrol aguanta el promedio

Aunque abril fue negativo, la bvc todavía acumula una ganancia de 5,32% entre enero y abril de 2026. Ese balance positivo se sostiene, en buena parte, gracias a Ecopetrol, que es la acción con mejor desempeño en lo que va del año: sube 39,04% desde enero.

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Todo esto se dio a pesar de la reciente bajada en la calificación crediticia de Ecopetrol (como el recorte a BB- por parte de S&P y a Ba2 por Moody’s a principios de 2026) que se debió principalmente a su estrecha vinculación con la economía del Estado colombiano.

Ecopetrol sostiene el balance positivo de la bvc en 2026 con una valorización acumulada de 39,04 % entre enero y abril, la más alta entre todos los activos del mercado colombiano- crédito REUTERS/Luisa González

Cuando las agencias perciben un deterioro en las finanzas públicas del país y deciden recortar la nota soberana de Colombia, esto arrastra de manera automática a la petrolera estatal.

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A este factor fiscal se suma la incertidumbre sobre las políticas gubernamentales frente al futuro de la exploración y explotación de hidrocarburos, lo cual aumenta la percepción de riesgo sobre la viabilidad financiera de la compañía a largo plazo

Por otro lado la ETB ocupa el segundo lugar en el acumulado anual con un alza de 13,98%, y Cementos Argos sube 10,05%.

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Del otro lado, los títulos participativos del Pei —un fondo de inversión inmobiliaria— acumulan la mayor pérdida del año con una caída de 23,71%. Las acciones de Enka retroceden 16,26 % y las de Corficolombiana, 15,12%.

Colombia ya no lidera en la región

La Bolsa de Valores de Lima lidera el ranking regional con un alza de 18,02 % en lo que va de 2026, mientras Colombia acumula 5,32 % tras el retroceso de abril.- crédito REUTERS/Mariana Bazo

Durante varios meses, el Msci Colcap fue el índice con mejor desempeño entre los mercados latinoamericanos. En algún momento incluso superó al S&P 500 y al Nasdaq, dos de los índices más seguidos de la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero ese ciclo se interrumpió en abril.

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Al revisar el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026, Colombia quedó en el último lugar entre los mercados de la región que se comparan habitualmente:

Bolsa de Valores de Lima (Perú): +18,02%

Bolsa de Valores de Brasil (B3): +16,26%

Nasdaq (EE. UU.): +8,72%

Bolsa Mexicana de Valores: +5,52%

Bolsa de Valores de Colombia: +5,32%

Lima y São Paulo sacaron ventaja con el impulso de sus sectores minero y financiero, respectivamente. El Nasdaq, por su parte, recuperó terreno gracias al repunte de las empresas tecnológicas.

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Los grandes emisores —los que mueven el índice— son los que más han sufrido, mientras que algunos títulos de menor tamaño aprovechan el movimiento de capitales hacia opciones más especulativas.

Colombia acumula 5,32% de rentabilidad en el año, pero con la presión de haber cedido el liderazgo regional justo cuando otros mercados aceleraron.

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