Colombia

Andy Rivera habría reaccionado al embarazo de Lina Tejeiro con una frase que desató cuestionamientos: “Necesito desahogarme”

El anuncio de la actriz estuvo acompañado por una publicación en la que mostró una ecografía y reflexionó sobre los cambios que implica la llegada de un hijo. La noticia marca el inicio de una nueva etapa en su vida personal y profesional

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Lina Tejeiro
Lina Tejeiro confirma su embarazo y Andy Rivera publica frases que generan especulaciones - crédito @linatejeiro / @andyrivera / Instagram

La confirmación del embarazo de la actriz Lina Tejeiro movilizó no solo a sus seguidores, sino también a quienes han seguido de cerca su historia personal y profesional. En la jornada del 30 de abril, la colombiana recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores que está esperando su primer hijo.

La noticia, que puso fin a semanas de rumores y especulaciones, se produjo a través de un video en el que la actriz abordó el significado de esta nueva etapa, mostrando una ecografía, su vientre y dedicando unas palabras a su madre: explicó que, a partir de ahora, entiende muchas experiencias desde otra perspectiva.

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El anuncio marcó tendencia rápidamente y generó una ola de reacciones tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Aunque Tejeiro no precisó el tiempo exacto de gestación, versiones difundidas por los usuarios apuntan a que su embarazo superaría los tres meses.

“El Coraje que nace del amor - El deseo de ser mamá. A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí. ♥️“Los hijos cambian todo…” y ahora lo sé. El Coraje que nace del amor”, escribió la actriz anunciando su primer bebé.

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Lina Tejeiro confirmó su embarazo afirmando que hay "dos corazones" latiendo en su interior - crédito @corajebylinatejeiro/IG y @linatejeiro/IG
Lina Tejeiro confirmó su embarazo afirmando que hay "dos corazones" latiendo en su interior - crédito @corajebylinatejeiro/IG y @linatejeiro/IG

Previo a la confirmación, la actriz había hecho notar una ausencia poco habitual en redes sociales. Este silencio despertó especulaciones, ya que muchos lo relacionaron con su participación en el reality MasterChef Celebrity 2026. Las dudas crecieron cuando la creadora de contenido Yina Calderón mencionó públicamente la posibilidad de un embarazo, lo que llevó a los seguidores a examinar con mayor detalle las publicaciones de Tejeiro.

Un día antes del anuncio oficial, la actriz retomó su actividad en Instagram con una publicación de tono reflexivo, donde abordó temas de maternidad y los cambios en su visión personal, aunque sin confirmar la noticia en ese momento. Además, sugirió que trabaja en un nuevo formato tipo pódcast, un hecho que también generó comentarios entre sus seguidores.

Tras el anuncio, la atención se dirigió hacia Andy Rivera, expareja de la actriz. El artista compartió en sus redes sociales mensajes que muchos interpretaron como una reacción indirecta a la noticia. En una de sus historias, Rivera interpretó el fragmento musical: “Pensé que lo nuestro no tenía techoooooo !!! Vayaaaa! Como no pudo ser, que fallaaaa”.

También escribió: “Mándame el ritmo, flecho q necesito desahogarme”, frases que varios usuarios asociaron con el reciente anuncio de Tejeiro.

Andy Rivera compartió frases en redes sociales que los seguidores vincularon al anuncio del embarazo de Lina Tejeiro - crédito @andyrivera/ Instagram
Andy Rivera compartió frases en redes sociales que los seguidores vincularon al anuncio del embarazo de Lina Tejeiro - crédito @andyrivera/ Instagram

Por ahora, Lina Tejeiro mantiene la discreción sobre los detalles de esta etapa, limitando sus apariciones públicas y compartiendo contenido de manera puntual, mientras equilibra su vida personal y sus proyectos profesionales. El episodio volvió a ubicar su nombre entre los temas más comentados del entretenimiento colombiano, dando lugar a nuevas conversaciones sobre la influencia de la vida privada de los artistas en el debate digital.

La reacción de Greeicy Rendón ante el embarazo de Lina Tejeiro se convirtió en uno de los momentos más destacados en redes sociales tras el anuncio. La cantante y actriz, reconocida por su cercanía con Tejeiro, no tardó en manifestar su alegría a través de un comentario que rápidamente captó la atención de miles de seguidores.

Greeicy escribió: “La parte más hermosa de la vida. Raji, qué lindo poder verte ahí y disfrutarnos esta etapa juntas. Te amo”. Estas palabras, publicadas en la cuenta de Lina, no solo representaron una muestra de apoyo, sino que también reflejaron la complicidad y la amistad que existe entre ambas figuras públicas. El mensaje sumó numerosas reacciones y respuestas, en las que los fans celebraron el vínculo entre las dos artistas.

A la reacción de la cantante se unieron otras celebridades como los creadores de contenido gastronomico Los de Ñam con el mensaje: “Ya estamos practicando compotas y sopitas deliciosas. Te amamos, los tíos ñam! ♥️“, ”Vas a conocer el amor MÁS GRANDEEEEEE que te hayas podido imaginar! Felicidades lini 🥹 y mucha bendición en abundancia en este camino🫶🏻“, escribió la influencer caleña La Segura.

Varias celebridades reaccionaron al anuncio de Lina Tejeiro - crédito @linatejeiro / Instagram
Varias celebridades reaccionaron al anuncio de Lina Tejeiro - crédito @linatejeiro / Instagram

“Felicitaciones infinitas!!! Qué bonito verte viviendo una de las etapas más hermosas del mundo. ❤️“, fue la reacción de Luisa Fernanda W, ”De ojo aguado , felicitaciones por esta etapa tan linda que viene para ti ❤️“, escribió la comediante Vicky Berrio.

Hasta el momento, la identidad de la pareja de Lina Tejeiro permanece en total hermetismo. En redes sociales y distintos medios han circulado especulaciones sobre quién sería el padre de su hijo, pero la actriz ha optado por mantener ese aspecto de su vida en absoluta reserva.

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