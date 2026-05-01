Colombia

El presidente del CGT señaló al Gobierno Petro de instrumentar el Día del Trabajo y de convertirlo en un escenario de campaña: “Inaceptable”

Jorge Iván Diez lamentó que los últimos años hayan visto una tendencia que considera perjudicial para la causa laboral

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El presidente nacional de la CGT, Jorge Iván Diez, emite un pronunciamiento sobre el Día Internacional del Trabajo - crédito Confederación General del Trabajo

La central sindical CGT lanzó una advertencia a propósito del Día Internacional del Trabajo, alertando sobre el creciente uso político de la conmemoración.

Su presidente, Jorge Iván Diez, lamentó que los últimos años hayan visto una tendencia que considera perjudicial para la causa laboral al afirmar: “Los trabajadores colombianos llevamos cuatro años en los que el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, ha sido instrumentalizado por el Gobierno nacional como un acto de gestión de gobierno”.

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A la preocupación por el protagonismo gubernamental, el dirigente sindical sumó el llamado a la autonomía de los trabajadores frente a otras fuerzas políticas y candidatos: “También entonces un sector del sindicalismo colombiano ha invitado a un candidato en particular a la Plaza de Bolívar para que intervenga ante los trabajadores en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo”, sostuvo Diez, rechazando esta práctica.

La crítica no excluyó a la figura del mandatario nacional, al que mencionó de manera directa. “El presidente Gustavo Petro va a la ciudad de Medellín para, en la conmemoración, hacer otro acto de gobierno”, denunció el titular de la CGT.

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Según Diez, “estas actitudes son absolutamente inaceptables” y sostuvo que el 1 de mayo es una fecha que debe pertenecer exclusivamente a los trabajadores, sin el protagonismo de políticos, gobiernos ni campañas.

Finalmente, hizo un llamado para recuperar el sentido original de la jornada: “Invitamos a los trabajadores desde la CGT Colombia, democrática e independiente, a conmemorar el día a través de actos culturales, eventos formativos y otro tipo de actividades, y a no permitir que los instrumentalicen en función de actos de gobierno y de campañas electorales”, concluyó el presidente de la CGT.

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