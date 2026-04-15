Sobre el salario mínimo en 2026, la CUT anunció su defensa total del decreto, pese a decisión del Consejo de Estado: “No se salgan con la suya”

En respuesta a los recursos presentados, la alta corte ratificó la vigencia de la medida cautelar y solicitó la expedición de un decreto temporal mientras se decide la legalidad definitiva del ajuste salarial aprobado por el gobierno - crédito CUT Colombia/Facebook

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció que mantendrá una defensa total del decreto de salario mínimo vital emitido por el Gobierno nacional, luego de que la Sección Segunda del Consejo de Estado ratificara la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, el cual estableció un incremento del 23,7% en el salario mínimo.

La organización sindical resaltó que la continuidad del aumento es esencial para garantizar condiciones de vida digna para los trabajadores, en medio de un escenario legal en el que persiste la controversia sobre la validez y alcance de la medida.

A raíz de la determinación del Consejo de Estado, la disposición cautelar adoptada inicialmente el 12 de febrero se mantiene vigente.

Este órgano había ordenado la suspensión del decreto original y, de manera simultánea, instruyó al Gobierno a expedir un nuevo decreto transitorio, lo cual se materializó a través del Decreto 159 de 2026.

El Consejo de Estado mantiene la suspensión del Decreto 1469 de 2025, afectando el incremento del 23,7% del salario mínimo en Colombia - crédito Colprensa

En el contexto actual, el presidente de la CUT, Fabio Arias, advirtió que el sindicalismo colombiano se movilizará “a fondo” en defensa del decreto.

“Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que no se salgan con la suya”, expresó el presidente del sindicato.

Así mismo, Arias calificó el proceso de revisión por parte del alto tribunal como una “intentona” de derogar la disposición y denunció que “esa intentona de derogar y declarar ilegal el decreto de salario mínimo vital ya ni el uribismo le acepta esa posibilidad”, sostuvo en un video difundido por las redes sociales del sindicato.

El líder sindical enfatizó la trascendencia de este instrumento jurídico para los derechos laborales. Para Arias, la vigencia de la norma representa no solo un avance en materia de justicia social sino un mecanismo para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Insistió en que la CUT agotará todos los recursos disponibles para impedir la eventual anulación del aumento, reiterando la postura de respaldo al decreto emitido el 29 de diciembre y ratificado por el Gobierno el 19 de febrero.

Para responder de modo directo: el Consejo de Estado de Colombia mantiene la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, dejando en firme las medidas cautelares que afectan el incremento del salario mínimo vital.

La CUT, liderada por Fabio Arias, y el ministro de trabajo, Antonio Sanguino, insistieron en la defensa del decreto, considerando que su vigencia es indispensable para los derechos y condiciones mínimas de los empleados colombianos, según el reporte de Infobae.

Entre tanto, el ministro Sanguino explicó que la nueva decisión judicial no afecta el decreto transitorio que, junto al presidente Gustavo Petro, promulgó para sostener el aumento hasta la resolución definitiva del caso.

El ministro de trabajo, Antonio Sanguino, destaca la facultad judicial de emitir medidas cautelares y actos administrativos provisionales sobre el salario mínimo - crédito @AntonioSanguino/X

Sanguino afirmó en X: “El salario vital sigue en firme. En Colombia, las conquistas y derechos de las y los trabajadores no tienen reversa. La decisión del Consejo de Estado conocida hoy no afecta el decreto transitorio que expedimos junto al presidente Gustavo Petro”.

Sanguino añadió que el Consejo de Estado rechazó las solicitudes de reposición y aclaraciones interpuestas, consolidando, en sus palabras, que “el salario vital llegó para quedarse”.

El ministro subrayó el compromiso del Ejecutivo con el cumplimiento de la ley, el respeto a la Constitución y la protección de los derechos de la clase trabajadora en Colombia, según informa Infobae.

El jefe de la cartera de trabajo detalló que, pese a las objeciones de ciertos sectores, la autoridad judicial defendió su facultad para intervenir cautelarmente, aclarando que “el juez sí tiene competencia para ordenar medidas cautelares, incluyendo la expedición de actos administrativos provisionales para garantizar los derechos del pueblo trabajador mientras decide de fondo”, de acuerdo con sus declaraciones.

El Consejo de Estado confirma suspensión de decreto sobre aumento del salario mínimo para 2026

El Consejo de Estado mantiene suspendido el aumento del 23,7% al salario mínimo decretado por el gobierno para 2026 - crédito Luisa González/Reuters

El Consejo de Estado ratificó el martes 14 de abril la medida cautelar que había suspendido el decreto con el que el gobierno fijó un aumento del 23,7% al salario mínimo para el año 2026.

Aunque la decisión obliga al Ejecutivo a emitir un nuevo decreto con un aumento transitorio, en la práctica el monto se mantiene igual al original, y la situación para trabajadores y empleadores no se modifica.

El tribunal argumentó que la administración, al calcular el incremento, desatendió los parámetros legales vigentes, por lo que el proceso debe reiniciarse bajo bases distintas.

En el documento difundido, el Consejo de Estado indicó: “Este despacho se encontraba legalmente habilitado para ordenar a las entidades demandadas la expedición de un decreto mediante el cual se fijara un porcentaje transitorio de incremento al salario mínimo legal para el año 2026”.

El fallo confirma que, mientras no haya resolución definitiva sobre el fondo del asunto, se mantienen los valores actuales. El ministro de Trabajo Antonio Sanguino explicó a La Silla Vacía que la medida no afecta los efectos del decreto transitorio expedido tras la inicial suspensión.

La disputa legal respondió a una demanda impulsada por empresarios y gremios, que señalaron que el gobierno prescindió de los criterios obligatorios establecidos en la Ley 278 de 1996: inflación, productividad y crecimiento del PIB.

En cambio, el Ejecutivo recurrió al concepto de salario mínimo vital sugerido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque sustentado en cifras obsoletas. Esa fundamentación llevó al Consejo de Estado a suspender el aumento el pasado 13 de febrero, según consta en el auto publicado por el tribunal.

El fallo generó una reacción inmediata del gobierno, que presentó un recurso de súplica contra la medida cautelar, aduciendo que el tribunal adelantó una valoración sobre el fondo del decreto —es decir, la legalidad del aumento—, algo que solo podría definirse en la sentencia final.