Colombia

El candidato presidencial Santiago Botero denunció un intento de desprestigio tras desalojo en su residencia: “Seguimos dando la cara”

La residencia del aspirante fue desalojada por autoridades en medio de una pesquisa por presunta violencia intrafamiliar, hecho que él atribuye a movimientos destinados a dañarle su imagen pública en plena campaña

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Santiago Botero
Santiago Botero denuncia que el desalojo en su vivienda forma parte de una campaña de desprestigio - crédito @santiago.botero

El candidato presidencial Santiago Botero denunció que el reciente desalojo realizado en su vivienda en Cartagena responde a una campaña de ataque y desprestigio en su contra.

El operativo de las autoridades ocurrió el sábado 30 de mayo en la residencia de Botero, en el marco de una investigación por supuestos hechos de violencia intrafamiliar.

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Según el mensaje publicado por el aspirante en su cuenta de X, el también empresario aseguró: “A mí me han querido destruir, atacar y desacreditar, pero la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz”.

En el mismo texto, el candidato sostuvo que el procedimiento estaría motivado por intereses para “desacreditarlo” frente a la opinión pública.

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