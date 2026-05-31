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Pilas: estos correos, mensajes y llamadas pueden robar sus datos durante las elecciones presidenciales de 2026

Estos ataques simulan entidades oficiales con información falsa de resultados y formularios de votación

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Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone con una alerta de estafa en WhatsApp. Al fondo, una bandera de Colombia y una cabina de votación.
El aumento de intentos de engaño digital durante las elecciones presidenciales en Colombia pone en riesgo la seguridad de datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto de las elecciones presidenciales en Colombia, los intentos de engaño digital se multiplican y adoptan formas cada vez más sofisticadas. A través de mensajes y llamadas falsas, los ciberdelincuentes buscan aprovechar el clima de incertidumbre y la avalancha informativa propia de la temporada electoral para robar datos personales y financieros de los ciudadanos.

Comprender cómo operan estas estafas resulta clave para evitar caer en sus trampas.

Cómo son los mensajes y llamadas falsas en época electoral

Durante los días previos a la votación, muchos usuarios reciben mensajes de texto, audios o llamadas que aparentan provenir de entidades oficiales, campañas políticas, medios de comunicación o plataformas de consulta ciudadana. Estos mensajes, alertados por Kaspersky, suelen contener enlaces, invitaciones a participar en supuestas encuestas, alertas de última hora o formularios para “verificar datos” y “acceder a información exclusiva”.

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Una de las tácticas más comunes consiste en enviar encuestas o sondeos por WhatsApp, Telegram, SMS o redes sociales. Los mensajes prometen mostrar tendencias de voto, resultados anticipados, participación en sorteos o acceso a información relevante sobre los candidatos.

Silueta de una persona con un auricular, sosteniendo un smartphone que muestra una llamada entrante con un ícono de perfil genérico y opciones de aceptar/rechazar.
Las estafas electorales utilizan enlaces y formularios falsos que prometen mostrar tendencias de voto o acceso a información exclusiva sobre candidatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En realidad, detrás de estas iniciativas se esconde la intención de recolectar nombres, números de teléfono, correos electrónicos y, en algunos casos, incluso datos financieros.

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En las llamadas fraudulentas, los estafadores pueden presentarse como funcionarios de la registraduría, representantes de partidos o encuestadores. Suelen utilizar un discurso persuasivo, preguntas directas y tono de urgencia para obtener respuestas rápidas.

En ocasiones, solicitan confirmar información personal, enviar códigos de verificación o instalar aplicaciones en el dispositivo del usuario.

Señales típicas de los engaños digitales electorales

Existen ciertos patrones que ayudan a identificar este tipo de fraudes. Muchos mensajes o llamadas contienen frases alarmistas como “urgente”, “último momento”, “antes de que lo borren” o “tienes una notificación pendiente sobre tu puesto de votación”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La creación de videos y audios falsos mediante inteligencia artificial, como deepfakes y deepvoices, agrava la manipulación informativa durante campañas políticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los enlaces que acompañan estos textos redirigen a páginas que imitan el diseño y el logo de entidades oficiales, pero en realidad son sitios falsos creados para capturar información.

Otra señal de alerta es la solicitud de datos innecesarios. Formularios que piden información más allá del nombre y el número de cédula, como contraseñas, números de cuentas bancarias o códigos de verificación, deben considerarse sospechosos.

Además, la utilización de enlaces acortados, la ausencia de identificación clara del remitente y errores de redacción refuerzan la posibilidad de encontrarse ante una estafa.

Cómo usan la IA para manipulación electoral

Los ciberdelincuentes también recurren a tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial para crear videos y audios falsos. Los llamados deepfakes permiten imitar el rostro y los gestos de figuras públicas, mientras que las deepvoices replican voces de candidatos, periodistas o autoridades a partir de grabaciones originales.

Ilustración de un hombre mirando su smartphone, rodeado de iconos: calendario Elecciones 2026 Colombia, hacker, email, virus, robo de datos y desinformación.
Ninguna entidad electoral legítima solicita información confidencial por teléfono ni envía enlaces para descargar aplicaciones fuera de canales oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la campaña electoral, pueden circular videos en los que supuestamente un candidato anuncia resultados inexistentes, llama a ingresar a un enlace, invita a donar dinero o difunde mensajes polémicos.

Cómo protegerse y evitar caer en estafas

Ante este panorama, la recomendación principal es actuar con cautela. Antes de hacer clic en cualquier enlace recibido por mensajería o redes sociales, conviene verificar su procedencia y buscar la información directamente en las páginas oficiales. Incluso si el mensaje proviene de un contacto conocido, puede tratarse de una cuenta comprometida o de un reenvío sin verificación.

Para identificar deepfakes o audios manipulados, se recomienda prestar atención a detalles como movimientos extraños en el rostro, pausas poco naturales, voz robótica o mala sincronización entre labios y sonido. Si el contenido invita a donar, entregar datos o ingresar a sitios externos, es preferible descartar el mensaje.

En el caso de las llamadas, ninguna entidad electoral solicita datos confidenciales por teléfono ni envía enlaces para la descarga de aplicaciones fuera de sus canales oficiales. Si la llamada resulta sospechosa, lo mejor es colgar y consultar directamente con las autoridades correspondientes.

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