Colombia

Comenzó la jornada electoral en Colombia este 31 de mayo: tres candidatos presidenciales lideran la contienda y esto es lo que está en juego

Con Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia como principales favoritos, la elección podría extenderse a una segunda ronda electoral el 21 de junio si ningún candidato obtiene los votos requeridos por la ley colombiana

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Ilustración de manos de distintos tonos de piel introduciendo papeletas con una 'X' en urnas de votación, sobre fondo con los colores de la bandera de Colombia.
La jornada definirá si Colombia elige presidente en primera ronda o si los dos candidatos más votados avanzan al balotaje previsto para el 21 de junio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Se abrieron este domingo 31 de mayo de 2026, a las 8:00 a. m., las urnas en Colombia para las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Gustavo Petro y el rumbo político del país para el período constitucional 2026-2030.

El presidente electo asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026, en un contexto de alta polarización política, fuerte competencia entre bloques ideológicos y expectativa internacional sobre un posible cambio de orientación en una de las economías más importantes de América Latina.

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De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 41,4 millones de ciudadanos están habilitados para votar dentro y fuera del país. En el exterior, la jornada electoral comenzó días antes y se extiende hasta el cierre de urnas de este domingo, siguiendo los horarios de cada región.

A diferencia de otros países donde el presidente se elige en una única votación, Colombia utiliza un sistema de dos rondas electorales si no se cumplen ciertos requisitos. Para ganar este domingo, un candidato debe obtener más de la mitad de los votos válidos emitidos (50%), más uno. Si ningún aspirante alcanza ese umbral, los dos candidatos más votados avanzarán a una segunda ronda programada para el 21 de junio de 2026, cuando los electores deberán escoger entre esas dos opciones para definir al próximo presidente.

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Cómo funciona la jornada electoral en Colombia

Más de 41,4 millones de ciudadanos están habilitados para votar en cerca de 123.000 mesas instaladas en todo el territorio nacional y en el exterior - crédito Registraduría Nacional de Colombia
Más de 41,4 millones de ciudadanos están habilitados para votar en cerca de 123.000 mesas instaladas en todo el territorio nacional y en el exterior - crédito Registraduría Nacional de Colombia

Las urnas en Colombia abren en la mañana y cierran a las 4:00 p. m. (hora colombiana). A partir de ese momento se inicia el conteo de votos en cada una de las mesas distribuidas en más de 120.000 puntos de votación en todo el país.

En esta elección, los ciudadanos votan exclusivamente por la fórmula de presidente y vicepresidente de la República. Cada candidatura aparece en el tarjetón con su respectivo compañero de fórmula.

No se eligen en esta jornada congresistas, gobernadores, alcaldes ni autoridades locales, ya que esos comicios se realizaron previamente en el calendario electoral en marzo de 2026. El Congreso actual será el encargado de acompañar al próximo gobierno durante su mandato.

El presidente electo tendrá bajo su responsabilidad la dirección del Estado colombiano durante cuatro años, incluyendo la política económica, la seguridad nacional, la diplomacia, la ejecución del presupuesto y la agenda de reformas estructurales.

Los principales candidatos en competencia

Ilustración en acuarela de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, con una urna electoral de madera y cristal transparente al fondo.
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia llegan a la jornada electoral como los principales aspirantes a disputar el paso a una eventual segunda ronda presidencial - Imagen Ilustrativa Infoabe

Iván Cepeda representa al Pacto Histórico y es considerado el aspirante del oficialismo. Su campaña se enfoca en la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro, especialmente en la política de Paz Total, las reformas sociales y el fortalecimiento del papel del Estado en la economía.

Cepeda ha construido su perfil político desde el Congreso como una figura asociada a temas de derechos humanos, negociación con actores armados y reconciliación nacional. Sus propuestas buscan profundizar el modelo de transformación social iniciado en el actual gobierno.

Abelardo de la Espriella compite desde una plataforma de derecha, con énfasis en seguridad y orden público. Su discurso se centra en el combate al crimen organizado, el fortalecimiento de la fuerza pública y una reducción significativa del tamaño del Estado. Su campaña ha ganado visibilidad en los últimos meses, impulsada por una narrativa de “mano dura” frente a la delincuencia y una agenda económica orientada al libre mercado, la inversión privada y la desregulación de sectores estratégicos.

Paloma Valencia representa al Centro Democrático y a la derecha institucional del país. Su propuesta se basa en el fortalecimiento de la seguridad, el aumento de la capacidad operativa del Estado en materia de orden público y una política económica centrada en la reducción de impuestos y el estímulo a la inversión.

Valencia ha construido su campaña desde una postura crítica al gobierno actual y busca consolidar un espacio de centro-derecha con apoyo institucional y presencia legislativa.

La atención internacional sobre estos comicios ha sido significativa. En un reciente análisis, la revista británica The Economist afirmó que los colombianos podrían enfrentarse a “la elección más polarizada de cualquier elección en el mundo en la historia reciente”.

Según la publicación, la eventual segunda ronda podría enfrentar a modelos de país “radicalmente diferentes”, en un escenario marcado por fuertes divisiones ideológicas y por el debate sobre la continuidad o el cambio de las políticas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro.

Lo que muestran las encuestas

El Centro Nacional de Consultoría, citado por Ex-Ante, ubica a Cepeda con 33,4%, seguido por De la Espriella con 30,9% y Valencia con 12,6%, mostrando una disputa estrecha en la parte alta.

Tarjetón electoral colombiano para la presidencia y vicepresidencia 2026-2030, con fotos de candidatos y logos de partidos políticos
Este es el tarjetón oficial para las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de Colombia para el período 2026-2030, con las diferentes fórmulas de candidato - crédito Registraduría Nacional de Colombia

Guarumo, según el mismo medio, amplía la ventaja del oficialismo con 37,1% para Cepeda, 27,5% para De la Espriella y 21,7% para Valencia, lo que refuerza la idea de una derecha dividida.

Invamer, por su parte, presenta uno de los escenarios más favorables para el candidato del gobierno, con 44,6% para Cepeda, frente a 31,6% para De la Espriella y 14% para Valencia, lo que lo posiciona como claro favorito a pasar a segunda ronda.

Atlas Intel introduce una lectura distinta, al mostrar un escenario casi de empate técnico entre los dos primeros: 37,7% para Cepeda y 36,3% para De la Espriella, con Valencia en 14,3%. En contraste, la consultora Tempo muestra un cambio en el orden, ubicando a Valencia segunda con 27,1%, detrás de Cepeda (38,2%) y por encima de De la Espriella (23,9%).

Una elección que redefine el mapa político

Más allá de los resultados de este domingo, la elección presidencial de 2026 representa una definición clave para el futuro político de Colombia. El país enfrenta debates centrales sobre seguridad, modelo económico, relación con grupos armados y rol del Estado.

Si ningún candidato logra la mayoría absoluta, la atención se trasladará automáticamente al balotaje del 21 de junio de 2026, donde se definirá finalmente quién asumirá la Presidencia el 7 de agosto.

El resultado no solo marcará el relevo de Gustavo Petro, sino también el equilibrio entre izquierda, centro y derecha en una de las democracias más influyentes de la región.

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