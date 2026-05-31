Iván Duque resaltó la importancia de su gobierno para las elecciones de 2026, dos de sus funcionarios podrán ser vicepresidente

El expresidente resaltó las cualidades de Restrepo y Oviedo antes de las elecciones - crédito Visuales IA

En las elecciones presidenciales de 2026, uno de los temas que más llamó la atención de la ciudadanía antes de los comicios es la importancia de la fórmula vicepresidencial, principalmente porque se ha hablado sobre el rol que tuvo Francia Márquez en el Gobierno Petro.

De esa forma, entendiendo que los candidatos que lideran las encuestas de intención de voto son Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, se ha mencionado qué tan importante serían Aída Quilcué, José Manuel Restrepo y Juan Daniel Oviedo en un hipotético triunfo de su fórmula.

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Sorprende que entre los mencionados hay dos exfuncionarios del gobierno que protagonizó Iván Duque entre 2018 y 2022. Se trata de José Manuel Restrepo (exministro de Comercio y de Hacienda) y Juan Daniel Oviedo (exdirector del Dane).

Iván Duque se mostró orgulloso de los funcionarios que tuvo durante su administración - crédito EFE

En la previa de los comicios del 31 de mayo, el expresidente Iván Duque habló sobre Restrepo y Oviedo durante una entrevista con Semana, en la que afirmó estar feliz del rol que tienen estos dos políticos en la actualidad.

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“A mí me alegra ver personas que trabajaron tanto por el país jugando este papel y que respondan a una línea que en su momento también fue muy controvertida”, declaró Duque, que recordó primero a la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

“Yo dije en campaña: quiero tener un gobierno de personas técnicas, conocedoras de los temas y que lleguen al gobierno no por pertenecer a estructuras de partidos políticos, sino por su conocimiento y su deseo de servir al país. Así fue como, por ejemplo, designe a Juan Daniel Oviedo en el Dane. Yo conocí a Juan Daniel Oviedo cuando yo era senador y él era la mano derecha de la senadora María del Rosario Guerra, él siempre preparaba los documentos, le preparaba los memoranditos, estaba hablando con ella y teníamos a veces la oportunidad de intercambiar opiniones técnicas y me parecía una persona sólida, conocedora”.

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Oviedo fue director del Dane durante el mandato de Iván Duque - crédito Reuters

Para Iván Duque, la exposición que tiene Juan Daniel Oviedo, que lo llevó a ser candidato a la Alcaldía de Bogotá, cabildante en el Concejo de Bogotá, y ahora fórmula vicepresidencial, es en parte gracias a las herramientas que afirmó entregarle durante su mandato.

“No solamente se le midió, sino que estuvo los cuatro años del gobierno y le di todo el apoyo para garantizar la independencia que debe tener el Dane al momento de dar la información veraz al país. Y además le permití, como presidente, en el sentido de darle las herramientas, que tuviera una conexión mucho más abierta que la que tradicionalmente tenían los directores del Dane, usted lo sabe. Los directores del Dane se encontraban una vez al mes para dar los datos de inflación o los datos del índice de crecimiento de la economía, Juan Daniel tuvo una cercanía de la información con la ciudadanía que le dio una gran exposición pública”.

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En el caso de Restrepo, recordó que no tenía ningún tipo de relación con la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, sino que lo llamó para tomar una de las carteras por su capacidad para trabajar de manera correcta.

“Para mí fue de verdad muy importante contar con él. Yo no era una persona amiga de José Manuel, yo no, no venía de años de relación con él, pero yo había visto a este personaje ser un rector del Cesa ejemplar, uno de los mejores rectores que ha tenido el Cesa en su historia, una cercanía con los estudiantes, con una claridad conceptual. Y después en el Rosario, donde ya lo conocí como senador. Y siempre me impactó desde el primer momento su claridad técnica, su capacidad de comunicación, pero sobre todo su transparencia”.

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Restrepo estuvo a cargo de dos ministerios entre 2018 y 2022 - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Por último, el expresidente indicó que no quiere hablar de las elecciones, sino del orgullo que siente porque exfuncionarios de su gobierno ahora están a punto de volver a trabajar durante un mandato.

“Sacó adelante una reforma tributaria en un momento muy difícil, con una capacidad de labrar consensos. Me siento contento de qué personas que estuvieron en el gobierno hoy estén en estos escenarios, porque yo nunca he caído en ese exceso de vanidad que muchas veces tienen algunas figuras de la política, que creen que la gente que trabajó con ellos les pertenece, que es propiedad de ellos”.

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