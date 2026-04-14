Procurador General anunció revisión en los esquemas de seguridad de los candidatos presidenciales, tras amenazas a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

Elecciones presidenciales 2026 en Colombia - crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de Gregorio Eljach, ha convocado para el jueves 16 de abril de 2026 una reunión clave sobre seguridad destinada a evaluar los esquemas de protección de las 13 fórmulas presidenciales y vicepresidenciales que siguen en contienda.

Esta medida responde a las recientes amenazas dirigidas a los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Al referirse al proceso de seguimiento, Eljach destacó: “Se le viene dando desde el principio de la campaña, cuando ni siquiera eran candidatos”.

Al respecto, el procurador general precisó la implicación directa del Ejecutivo en este tema de resguardo electoral: “En esto ha concurrido el Gobierno Nacional a través del ministro, personalmente el ministro del Interior, como lo confirmó de nuevo hoy”.

En el diálogo con los medios de comunicación enfatizó el ritmo constante de trabajo: “Seguimos trabajando y el jueves tenemos convocada la reunión de la Procuraduría para mirar la seguridad de las catorce candidaturas de presidencia y vicepresidencia, porque ya quedaron esas pocas”.

En comparación con la magnitud del operativo de protección desplegado en las elecciones legislativas, Eljach señaló: “Antes eran tres mil trescientas y pico de Congreso y todas se cumplieron y todo salió bien”.

El Procurador General de la Nación habla ante los medios sobre las medidas de protección implementadas para los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, destacando que la seguridad se ha brindado desde el inicio de la campaña electoral - crédito Procuraduría

Este es el listado de los 13 aspirantes y sus fórmulas vicepresidenciales, según la Registraduría

Coalición F.A.M.I.L.I.A. Candidato presidencial: Óscar Mauricio Lizcano Arango Candidato vicepresidencial: Luis Carlos Reyes Romper el sistema Candidato presidencial: Raúl Santiago Botero Jaramillo Candidato vicepresidencial: Carlos Fernando Cuevas Romero Partido Demócrata Colombiano Candidato presidencial: Miguel Uribe Londoño Candidata vicepresidencial: Luisa Fernanda Villegas Araque Sondra Macollins, la abogada de hierro Candidata presidencial: Sondra Macollins Garvin Pinto Candidato vicepresidencial: Leonardo Karam Helo Movimiento Político Pacto Histórico Candidato presidencial: Iván Cepeda Castro Candidata vicepresidencial: Aída Marina Quilcué Vivas Defensores de la patria Candidato presidencial: Abelardo Gabriel de la Espriella Candidato vicepresidencial: José Manuel Restrepo Abondano

Este es el listado de los 13 aspirantes y sus fórmulas vicepresidenciales, según la Registraduría - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Con Claudia imparables Candidata presidencial: Claudia Nayibe López Hernández Candidato vicepresidencial: Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez Partido Centro Democrático Candidata presidencial: Paloma Susana Valencia Laserna Candidato vicepresidencial: Juan Daniel Oviedo Arango Partido político Dignidad & Compromiso Candidato presidencial: Sergio Fajardo Valderrama Candidata vicepresidencial: Edna Cristina del Socorro Bonilla Partido político La Fuerza Candidato presidencial: Roy Leonardo Barreras Montealegre Candidata vicepresidencial: Martha Lucía Zamora Ávila Partido Ecologista Colombiano Candidato presidencial: Gustavo Matamoros Camacho Candidato vicepresidencial: Robinson Alonso Giraldo Mira Luis Gilberto soy yo Candidato presidencial: Luis Gilberto Murillo Urrutia Candidata vicepresidencial: Luz María Zapata Zapata Caicedo Candidato presidencial: Carlos Eduardo Caicedo Omar Candidato vicepresidencial: Nelson Javier Alarcón Suárez

Miguel Uribe Londoño exigió la renuncia del director de la UNP por magnicidio de su hijo

Miguel Uribe Londoño, actual candidato presidencial del Partido Demócrata Colombiano, exigió la renuncia de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al denunciar una grave omisión institucional en el dispositivo de seguridad de su hijo, el fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Esta demanda surge después de que la Fiscalía General de la Nación atribuyera la autoría intelectual del crimen al grupo Segunda Marquetalia, lo que, según el dirigente, evidencia deficiencias estructurales en la protección de líderes políticos en Colombia.

Miguel Uribe Londoño criticó a la justicia colombiana por revertir imputación de cargos contra director de la UNP tras magnicidio de su hijo - crédito Colprensa

La muerte de Miguel Uribe Turbay se produjo el 11 de agosto de 2026, a los 39 años, tras un atentado ejecutado en junio del año anterior. Según informó la Fiscalía General de la Nación, el proceso judicial avanzó de manera significativa gracias a la confesión de Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias el Viejo, que detalló la planeación del crimen y señaló de forma directa a la Segunda Marquetalia como responsable intelectual, según publicó el medio Semana.

Como resultado del testimonio de alias el Viejo, la Fiscalía expidió órdenes de captura contra siete personas adicionales presuntamente implicadas en el asesinato del excongresista del Centro Democrático. La familia del dirigente, encabezada por Uribe Londoño, interpretó estos hechos como un “golpe siniestro a la democracia colombiana”, frase utilizada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

Uno de los datos que diferencia este caso, y que Uribe Londoño volvió a destacar en un mensaje público es que se realizaron más de veinticinco solicitudes a la UNP para fortalecer el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay, todas ellas rechazadas por la dirección de la entidad. Para el padre del dirigente, esta secuencia de negativas representa una omisión que posibilitó el desenlace fatal.

Uribe Londoño sostuvo: “Recuerdo con tristeza las más de veinticinco solicitudes que se hicieron para aumentar el esquema de seguridad de mi hijo Miguel Uribe, todas rechazadas por la UNP”. Posteriormente, exigió la renuncia inmediata de Augusto Rodríguez, subrayando: “Exijo nuevamente la renuncia de su director, Augusto Rodríguez, a quien responsabilizo por omisión en el magnicidio de mi hijo”.