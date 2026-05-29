Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 7 de las finales de Conferencia de la NBA

Las dos palabras más esperadas por cualquier amante de la NBA son “juego siete”. Delatan una serie jugada a muerte por dos quintetos que lo han dejado todo en cada partido, o que bien han sabido ajustar tácticamente en cada uno de los encuentros.

Ese es el caso en las Finales de la Conferencia Oeste de la temporada 2025/26 de la NBA, que tendrán un último capítulo en el Paycom Center de Oklahoma City entre los dos quintetos protagonistas de la Conferencia Oeste: los campeones vigentes, Oklahoma City Thunder, y San Antonio Spurs que forzaron la definición en un séptimo juego que promete emociones intensas.

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En el AT&T Center de San Antonio, los Spurs se impusieron 118-91 al Thunder, en un juego donde se mostraron afilados desde el primer cuarto y dominaron de principio a fin. El tercer período fue particularmente demoledor en el que anotó 32 puntos por apenas 13 del rival, con una racha de 20-0 que sentenció el partido antes del último cuarto.

El tercer cuarto demoledor de los Spurs en el juego 6, con una racha de 20-0, fue clave para forzar el decisivo juego 7 en Oklahoma City - crédito Dustin Safranek/Imagn Images

El quinteto dirigido por el entrenador Mitch Johnson tuvo enfrente a un Thunder que llegaba con ventaja de 3-2 en la serie y que, pese a las bajas de Jalen Williams (quien regresó a la duela luego de tres partidos sin jugar por una distensión en el isquiotibial izquierdo, pero apenas sumó un punto en diez minutos) y de Ajay Mitchell (lesión en la pantorrilla), contaba con el dos veces ganador del MVP de la Temporada, Shai Gilgeous-Alexander como principal argumento ofensivo. Esa noche, sin embargo, el canadiense anotó solo 15 puntos con 6 de 18 en tiros de campo, su peor actuación desde el juego 3 de las Finales de Conferencia del Oeste de la temporada pasada, cuando anotó 14.

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El rendimiento del canadiense resume una serie que ha sido todo menos sencilla para el campeón defensor. El escolta convirtió apenas el 37,9% de sus tiros de campo en esta eliminatoria, muy por debajo del 55,1% y el 47,1% que registró en las dos rondas anteriores.

Los nombres clave para el juego 7

Victor Wembanyama lidera a los Spurs tras una actuación estelar en el juego 6, con 28 puntos y el galardón de Defensor del Año NBA 2025-26 - crédito Daniel Dunn/Imagn Images

Victor Wembanyama: el pívot francés de los Spurs fue el protagonista del juego 6 con 28 puntos, 10 rebotes, tres bloqueos y dos robos en apenas 28 minutos, con 10 de 21 en tiros de campo. Arrancó con tres triples en el primer cuarto y superó los 20 puntos antes del descanso. El ganador del premio al Defensor del Año 2025-26 llega al juego 7 con el impulso de haber abierto la serie con una masterclass de 41 puntos y 24 rebotes en la victoria en doble prórroga en el mismo Paycom Center.

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Stephon Castle: el base de 21 años aportó 17 puntos y nueve asistencias con un solo balón perdido en el juego 6, y se consolida como el segundo motor ofensivo de San Antonio junto a Wembanyama. Su capacidad de dirigir el juego sin errores es una de las señas del equipo texano en esta postemporada.

El rendimiento ofensivo de Chet Holmgren en la pintura es esencial para las aspiraciones del Thunder en el séptimo partido de las Finales del Oeste - crédito Brett Rojo/Imagn Images

Shai Gilgeous-Alexander: el líder de los Thunder llega al partido decisivo con la necesidad de recuperar el nivel que lo llevó a ganar dos MVP consecutivos. OKC es 6-1 en casa durante los playoffs 2026 —su única derrota fue en doble prórroga, precisamente en el juego 1 de esta serie— y el canadiense sabe que el Paycom Center ha sido su fortaleza durante toda la temporada.

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Chet Holmgren: el ala-pívot suma dos dobles-dobles consecutivos en la serie y será el encargado de neutralizar a Wembanyama en la pintura. Su techo ofensivo en la serie ha sido 16 puntos, una cifra que deberá superar si Oklahoma City quiere compensar las posibles limitaciones de Williams.

Expectativas para el juego 7

Los Spurs llegan con el impulso de una victoria aplastante y con Wembanyama en su mejor versión, lo que los convierte en un rival peligroso pese a jugar fuera de casa. San Antonio tiene un balance de 34-15 como visitante en la temporada regular, y su defensa —que ha sido la base de su construcción en los últimos años— le ha permitido controlar a Gilgeous-Alexander de forma consistente a lo largo de la serie.

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Los Thunder, por su parte, cuentan con la ventaja de la cancha y un historial en casa que pocos equipos de la liga pueden igualar: 40-8 en el Paycom Center durante la temporada 2025-26. La incógnita sobre el estado físico de Williams y la necesidad de que Gilgeous-Alexander retome su nivel son los factores que definirán si el campeón defensor puede avanzar a sus segundas Finales consecutivas.

La serie también arrastra algo de tensión extradeportiva: en el juego 5, Wembanyama fue señalado por haberles indicado a sus suplentes que cometieran faltas duras sobre Jared McCain, quien recibió golpes de Mason Plumlee y Bismack Biyombo en la misma jugada. Los árbitros lograron contener la situación en el juego 6, pero el ambiente para el partido decisivo llega cargado.

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Hora y dónde ver el juego 7 en Colombia

El séptimo y definitivo partido entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs se disputará el sábado 30 de mayo a las 7:00 p. m. (hora colombiana), en el Paycom Center de Oklahoma City. La transmisión estará disponible a través de HBO Max y NBA League Pass.