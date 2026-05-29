Congresista electo Alejandro Bermeo reveló que la mujer que lo denunció por abuso es una trabajadora sexual: “He solicitado el servicio”

Este material documenta la captura del presunto extorsionista del senador electo Alejandro Bermeo, que estaría implicado en falsas denuncias por abuso sexual en su contra - crédito @PipeCab/X

El congresista electo Alejandro Bermeo sigue acaparando los titulares de la prensa debido a una denuncia por abuso sexual presuntamente perpetrado contra una mujer en Ibagué, Tolima.

El medio de comunicación El Olfato tuvo acceso al expediente y reveló conversaciones que presuntamente habría mantenido el legislador electo con la denunciante, los cuales dejarían en evidencia supuestas presiones e intimidaciones de carácter sexual:

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Alejandro Bermeo: Quiero recogerte pero que salgas en tanga de tu casa. Ya voy a salir entonces.

Denunciante: ¿Y si no lo hago qué pasa?

Alejandro Bermeo: Que le voy a pegar. Usted sabe.

El congresista electo Alejandro Bermeo negó haber agredido sexual y físicamente a la mujer que lo denunció. Dijo que sus encuentros íntimos fueron acordados - crédito @alejoberme0/IG

La denuncia en contra del político surgió después de que las autoridades capturaran a un sujeto que, al parecer, lo estaba extorsionando. Se trata del abogado Óscar Alfonso Barrero Torres, que, presuntamente, habría contactado a Bermeo para exigirle dinero y así garantizar que no se interpusiera ninguna denuncia en su contra por abuso sexual.

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“Esa denuncia, cruel, como ha sido denominada, fue realizada de manera posterior y como venganza por la captura del extorsionista, y toma un nuevo revuelo a pocos días de la primera vuelta presidencial”, explicó el abogado Felipe Caballero, apoderado de Bermeo.

El jurista aseguró que el presunto extorsionista del congresista electo está dispuesto a colaborar con la justicia - crédito @PipeCab/X

Las revelaciones de Alejandro Bermeo ante la Fiscalía

El informativo citado reveló detalles de las declaraciones que dio el congresista electo a la Fiscalía General de la Nación. Según reconoció en su testimonio, la mujer que lo denunció sería una trabajadora sexual que solía contratar para recibir sus servicios. Aclaró que en ningún momento la agredió sexualmente; sus encuentros íntimos siempre fueron consensuados.

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“Yo sí he contratado servicios sexuales con esta mujer, pero nunca había abusado sexualmente de ella, ni mucho menos maltratado físicamente, ya que en varias ocasiones le he solicitado el servicio a ella y en esas situaciones la he recogido y llevado a su residencia sin tener ningún problema durante el servicio sexual y posterior a él”, explicó Bermeo al ente acusador.

De acuerdo con su relato, el 13 de abril de 2026, el abogado que lo extorsionó lo contactó por WhatsApp para tratar “un tema muy delicado”, haciendo referencia a la denuncia por presunto abuso sexual que sería interpuesta en su contra. Bermeo negó las acusaciones en su contra y dijo que únicamente había contratado los servicios sexuales de la mujer.

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Alejandro Bermeo entregó su testimonio a al Fiscalía y relató en detalle como fue extorsionado. Su denuncia ante las autoridades permitió la captura del señalado extorsionista - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El político buscó a la trabajadora sexual en su casa, pero nunca salió. Después, recibió una llamada del abogado Barrero Torres, en la que le advirtió que no debió haber buscado a la mujer y lo citó en un centro comercial a las 4:00 p. m. Bermeo adelantó la cita y, pensando que probablemente el jurista solicitaría dinero, sacó $10.000.000 de un cajero antes de verse con él. “Sospechaba que estas personas estaban buscando aprovecharse económicamente de mí”, dijo a la Fiscalía.

El congresista electo aseguró que, cuando habló en persona con el abogado, sintió miedo y le informó que había llevado una gran suma de dinero para dársela. “Me dice: ‘Hagamos una cosa, pásese por la oficina y me deja los $10.000.000′. Yo le digo: ‘Yo hago lo que usted me diga. Si quiere, hoy mismo voy y le dejo la plata’”, detalló.

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Después, contactó a su amigo Didier Blanco, abogado penalista, que le aconsejó recurrir a las autoridades, ya que sospechaba que le pedirían más dinero. Blanco pasó a ser la persona que se mantendría en comunicación con el presunto extorsionista. Se encontró con el sujeto y, tras conversar durante 20 minutos, le entregó otros $3.050.000, lo que quiere decir que el abogado había recibido ya $30.000.000.

Alejandro Bermeo alcanzó a entregar al extorsionista la suma de $30.000.000 - crédito archivo Colprensa / Juan Páez

Sin embargo, según le indicó Didier Blanco, el hombre quería más dinero y pidió $100.000.000. Entonces, decidieron solicitar la ayuda del Gaula de la Policía Nacional. Pactaron un nuevo encuentro para hacer la entrega de los recursos y las autoridades pudieron capturar al señalado extorsionista.

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Posteriormente, la mujer lo denunció por presunto abuso sexual, al parecer, en un acto de represalia, según indicó el jurista Felipe Caballero. “Responde a una retaliación, a una venganza por una extorsión denunciada por Alejandro Bermeo”, dijo.