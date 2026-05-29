Envigado derrotó a Real Cartagena y se coronó campeón del Torneo BetPlay en la final del semestre

Envigado se consagró campeón del Torneo BetPlay Dimayor 2026-I tras vencer a Real Cartagena con un marcador global de 4-2 - crédito Dimayor

Envigado se coronó campeón del Torneo BetPlay Dimayor 2026-I el viernes 29 de mayo en el estadio Polideportivo Sur, donde una final de vuelta cargada de tensión, expulsiones y un gol en el descuento selló el título del primer semestre para la Cantera de Héroes, que empató 1-1 con Real Cartagena, imponiéndose por un marcador global de 4-3.

El partido arrancó de la mejor manera posible para los dirigidos por Alberto Suárez. A los 14 minutos, Stiwart Acuña conectó un zapatazo que abrió el marcador y amplió la ventaja global a 4-2 a favor de Envigado. Con ese colchón, el equipo naranja manejó el primer tiempo con comodidad, aunque los visitantes no renunciaron a buscar la remontada.

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El portero local Andrés Tovar fue uno de los protagonistas del encuentro, brindando seguridad en la zaga. Su aparición más destacada fue en el minuto 69, cuando respondió con una notable parada ante un remate de Jarlan Barrera que habría puesto en aprietos a los locales.

Stiwart Acuña abrió el marcador a los 14 minutos, dando tranquilidad a Envigado en la gran final del Torneo BetPlay Dimayor - crédito Dimayor

El segundo tiempo se convirtió en un polvorín. A los 10 minutos de la reanudación, el árbitro John Ospina expulsó a Stiwart Acuña por doble tarjeta amarilla, luego de que el autor del gol cometiera una falta sobre el portero visitante, Cristian Graciano, con el fin de evitar una salida con balón.

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La decisión generó una reacción airada en ambos banquillos, lo que derivó en confrontaciones verbales y físicas entre ambos cuerpos técnicos. En ese contexto, Ospina mostró dos tarjetas rojas adicionales a los integrantes de ambos bancos de suplentes. Jarlan Barrera tuvo que intervenir para calmar los ánimos en la visita.

Con diez hombres, Envigado resistió el asedio de un Real Cartagena que no bajó los brazos. En el minuto 90, Fredy Montero —capitán del equipo Heroico y figura de la ida con un doblete— anotó el descuento para poner el 1-1 en el marcador, resultado que no alteró el desenlace global. El empate fue suficiente para que los naranjas levantaran el trofeo en casa.

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El atacante convirtió el empate para Real Cartagena de pena máxima, pero no alcanzó para igualar el marcador global ante Envigado - crédito

La victoria en el partido de ida fue resultado de la destacada actuación de Miguel Marulanda, que firmó un triplete en el estadio Jaime Morón de Cartagena el pasado 25 de mayo para darle al cuadro envigadeño la ventaja de 3-2, que resultó determinante.

Gracias a la victoria de Envigado 3-2 en el estadio Jaime Morón de Cartagena, afrontaron el partido de vuelta sabiendo que con un empate podían ser campeones - crédito Dimayor

Real Cartagena, que regresó a una final del Torneo BetPlay por primera vez en más de una década tras superar su propio calvario institucional y deportivo luego de su descenso en 2012, no pudo completar la remontada.

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El sistema de ascenso del Torneo BetPlay en 2026

Cabe recordar que el título no otorga ascenso directo a la Liga BetPlay, pero consolida a Envigado como el mejor equipo del primer semestre en la segunda división del fútbol colombiano.

El torneo de ascenso de fútbol en Colombia comenzó con 16 equipos, entre los que se incluyen clubes tradicionales y con experiencia en la primera división como Deportes Quindío, Unión Magdalena, Patriotas de Boyacá y los dos finalistas, Real Cartagena y Envigado FC, todos enfocados en alcanzar el ascenso.

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Una característica clave del formato actual es que el sistema de ascenso únicamente se definirá al cierre de la temporada 2026. En cada semestre se desarrollará una fase inicial de todos contra todos, con 15 partidos, seguida de cuadrangulares para los ocho mejores y, posteriormente, finales para definir a los campeones.

Con Envigado asegurado como un potencial candidato al ascenso, tiene la posibilidad de asegurar su lugar si repite título en el segundo semestre. En caso contrario, el cuadro Naranja disputará el cupo directo a la primera división con el ganador del segundo semestre.

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En un escenario en el que Envigado perdiera la definición a fin de año, podría disputar un segundo cupo de ascenso en una eliminatoria ante el equipo que haya acumulado la mayor cantidad de puntos en la clasificación anual del Torneo BetPlay.