Colombia

Polémica entre los costeños por el precio de los fritos, una comida tradicional rozó los $100.000

El valor de una comida basada en arepas de huevo y carimañolas encendió la discusión entre quienes creen que se está perdiendo el carácter popular de la gastronomía costeña

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El aumento de precios de los fritos típicos en Barranquilla despierta debate sobre el acceso a la gastronomía popular costeña - crédito TikTok

En Barranquilla y la costa Caribe basta mencionar una arepa de huevo o una carimañola para despertar recuerdos familiares, conversaciones entre amigos y hasta discusiones apasionadas sobre cuál es el mejor lugar para comerlas. Sin embargo, en los últimos días el tema dejó de girar únicamente alrededor del sabor. Ahora la pregunta que se hacen muchos costeños es otra: ¿los tradicionales fritos se están convirtiendo en un producto exclusivo?

La conversación tomó fuerza en redes sociales después de que se difundiera la cuenta de un establecimiento donde una comida basada en fritos típicos alcanzó un valor cercano a los 97.000 pesos. La cifra sorprendió a numerosos usuarios y rápidamente abrió un debate sobre los cambios que experimenta la gastronomía popular del Caribe colombiano.

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Arepa de huevo-Colombia
Los fritos caribeños, considerados símbolos de identidad cultural y encuentro familiar, enfrentan cambios en su propuesta comercial y valor social - crédito Colprensa

Mientras la publicación se multiplicaba en plataformas digitales, aparecieron opiniones de todos los matices. Algunos usuarios consideraron que pagar una suma cercana a los 100.000 pesos por fritos representa una ruptura con el carácter popular de estos alimentos. Otros, en cambio, argumentaron que no se trata solamente de la comida servida en el plato, sino de una experiencia completa que incluye ubicación, servicio, ambiente, infraestructura y una propuesta gastronómica diferente.

La discusión resulta especialmente llamativa porque los fritos ocupan un lugar privilegiado dentro de la cultura costeña. Durante décadas acompañan desayunos, reuniones familiares, celebraciones barriales y jornadas laborales. Son alimentos que forman parte de la cotidianidad de miles de personas y que históricamente han estado asociados a precios accesibles.

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En cualquier esquina de Barranquilla es común encontrar negocios familiares donde todavía se venden empanadas, deditos, arepas de huevo, kibbeh, papas rellenas, patacones y carimañolas a valores que oscilan entre los 10.000 y 25.000 pesos, dependiendo de la cantidad y los acompañamientos. Allí también suelen ofrecerse bebidas tradicionales como jugo de corozo, guayaba agria, chicha, avena y agua de maíz, productos que hacen parte del patrimonio gastronómico de la región.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El crecimiento turístico y económico en Barranquilla impulsa la aparición de nuevos negocios gastronómicos con enfoques gourmet de la comida tradicional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Precisamente por esa cercanía con la vida diaria de los barranquilleros, el aumento de precios en ciertos establecimientos genera reacciones tan intensas. Para algunos consumidores, estos alimentos representan mucho más que una simple comida rápida. Son una expresión de identidad cultural construida a lo largo de generaciones.

Sin embargo, el panorama gastronómico de la ciudad cambió de manera importante durante los últimos años. Barranquilla se consolidó como uno de los principales destinos turísticos y culinarios del país, impulsando la aparición de restaurantes que buscan reinterpretar recetas tradicionales bajo conceptos más modernos.

En estos nuevos espacios, los fritos suelen presentarse con ingredientes adicionales, técnicas diferentes de preparación o combinaciones que incluyen mariscos, carnes especiales y propuestas de autor. A esto se suman locales con diseños más sofisticados, cartas más amplias y una oferta dirigida tanto a turistas nacionales como internacionales. Para algunos empresarios gastronómicos, esta evolución no implica abandonar las raíces tradicionales, sino encontrar nuevas formas de proyectarlas hacia otros públicos. Desde esta perspectiva, los fritos continúan siendo los mismos protagonistas, aunque adaptados a dinámicas comerciales distintas.

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Establecimientos familiares continúan ofreciendo empanadas y bebidas tradicionales a precios accesibles, manteniendo el patrimonio culinario del Caribe colombiano - crédito Wikipedia

La discusión también tiene un componente cultural que va más allá de los precios. Durante eventos gastronómicos como Sabor Barranquilla, investigadores y expertos destacan el papel fundamental que desempeñan las matronas y cocineras tradicionales del Caribe en la preservación de estas recetas. La investigadora Jennifer Marsiglia, citada por El País, señaló que históricamente los fritos sirven como una herramienta de sustento económico para numerosas familias de la región. Además, funcionan como espacios de encuentro comunitario y transmisión de saberes culinarios entre generaciones.

En ese contexto, algunos observadores consideran que la transformación de estos productos en propuestas gourmet refleja una discusión más amplia sobre el valor que se le otorga a la cocina tradicional colombiana. Durante años existió la percepción de que las gastronomías extranjeras o los conceptos más sofisticados tenían un mayor reconocimiento social, situación que hoy parece estar cambiando.

A la par de estos fenómenos gastronómicos, Barranquilla también experimenta transformaciones urbanas y económicas. Investigaciones académicas, como algunas desarrolladas por la Universidad de Granada sobre procesos de gentrificación en la ciudad, documentan cómo ciertos sectores modificaron sus dinámicas de consumo debido al crecimiento comercial y turístico. Por esa razón, el debate sobre los fritos trasciende el valor de una factura específica. Lo que realmente está en discusión es la relación entre tradición y modernidad, entre la comida popular y los nuevos modelos de negocio que emergen en las ciudades.

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