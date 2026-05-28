Colombia

Esposa de Abelardo de la Espriella dijo que, si es primera dama, impulsará la agenda social: “Tengo un deseo genuino de ayudar”

Ana Lucía Pineda afirmó en una reciente entrevista que busca trascender el protocolo y dedicarse a la labor social

Guardar
Google icon
Ana Lucía Pineda propuso una gestión social activa junto a Abelardo de la Espriella - analu_pineda/Instagram
Ana Lucía Pineda propuso una gestión social activa junto a Abelardo de la Espriella - analu_pineda/Instagram

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella estuvo junto a su esposa Ana Lucía Pineda en una entrevista concedida a Semana, donde ambos compartieron su visión sobre el rol social que dicen querer asumir si ganan las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo de 2026.

La aspirante a primera dama subrayó su intención de ocupar un papel activo, orientado al bienestar de mujeres, niños y personas mayores en Colombia. El diálogo permitió conocer sus motivaciones y prioridades al proyectar una eventual gestión en el ámbito público.

PUBLICIDAD

Desde el inicio, Ana Lucía Pineda expresó: “Tengo un interés muy grande y un deseo genuino de ayudar y de servir”.

La esposa de De la Espriella señaló que su objetivo trasciende la tradicional figura protocolar: “Estas dos palabras, primera dama, me podrían definir a mí. Yo quisiera ser una gestora social activa que trabaje por la mujer, por los niños y por las personas de la tercera edad en Colombia”.

PUBLICIDAD

Su planteamiento, relatado por el medio, incluyó una referencia directa a la población más vulnerable del país.

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, planteó un rol transformador como posible primera dama - crédito analu_pineda/Instagram
Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, planteó un rol transformador como posible primera dama - crédito analu_pineda/Instagram

De acuerdo con la publicación, Pineda manifestó entusiasmo ante la posibilidad de utilizar este espacio para impulsar proyectos dirigidos a la infancia, las mujeres y los adultos mayores.

De verdad tengo el deseo y además disfruto muchísimo la idea de poder aprovechar este espacio y estos cuatro años para poder dar lo mejor de mí”, afirmó.

En esa misma entrevista, Ana Lucía Pineda, instó a la ciudadanía femenina a ejercer su derecho al voto el próximo 31 de mayo. Según sus declaraciones, la administradora de empresas enfatizó la importancia de que las mujeres sean “partícipes del voto”, resaltando el rol fundamental que desempeñan en la construcción del país.

Desde su posición, Pineda hizo un llamado directo: “No lo duden, salgamos a votar”. Explicó que “no podemos dejar que nadie decida por nuestro presente y por el futuro que le queremos dejar a nuestras generaciones, a nuestros hijos”.

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, invitó a las mujeres a salir a votar el 31 de mayo - crédito analu_pineda/Instagram
Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, invitó a las mujeres a salir a votar el 31 de mayo - crédito analu_pineda/Instagram

Para la esposa del candidato presidencial, la decisión de acudir a las urnas no solo define el porvenir de cada familia, sino que también impulsa a otras personas a sumarse. “Cuando una mujer se decide y se levanta, convida a todas las personas que tiene a su alrededor”, expresó.

Pineda subrayó que el voto femenino influye en aspectos clave de la vida pública, como “las oportunidades que queremos darle a nuestras pares” y los beneficios sociales que buscan implementarse desde el proyecto de gobierno encabezado por Abelardo José Manuel. “Queremos que los parques sean limpios, sanos, sin droga alrededor, para que los niños y las madres puedan salir seguras”, sostuvo la referente política.

En la recta final de la contienda, Pineda concluyó que “tenemos que llevar al tigre a la presidencia de la República el próximo 31 de mayo en primera”, en apoyo a su esposo Abelardo de la Espriella.

Este es el perfil profesional de Ana Lucía Pineda, esposa del abogado De la Espriella

Según la página oficial del movimiento Defensores de la Patria, Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella y posible primera dama, impulsa una visión de gestión y familia que ha influido en diversos ámbitos.

Con 38 años, Pineda es administradora de empresas de la Universidad Javeriana de Bogotá, y egresada del Colegio Británico de Montería. Su carrera, orientada por el interés en mercadeo y sistemas de calidad, refleja una apuesta por el trabajo riguroso y la formación continua.

Ana Lucía Pineda priorizó a los sectores más vulnerables de Colombia - crédito analu_pineda/Instagram
Ana Lucía Pineda priorizó a los sectores más vulnerables de Colombia - crédito analu_pineda/Instagram

El liderazgo de Pineda se consolidó al participar en la fundación de De La Espriella Lawyers. En la firma, asumió tareas clave en cumplimiento, calidad y selección de personal, consolidando el crecimiento del proyecto jurídico. Además, fundó Amoree Gelateria y dirigió empresas en Estados Unidos en sectores gastronómicos y culturales, combinando innovación y disciplina.

Su vida familiar es central. Madre de cuatro hijos junto con el abogado, sostiene que la gestión comienza en casa, y la educación basada en valores constituye el pilar de cualquier sociedad.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaAna Lucía PinedaCandidatos presidencialesElecciones 31 de mayoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales 2026: quién es el único presidente de Colombia que ha ganado en primera vuelta

La segunda ronda electoral fue instaurada en la Constitución Política de 1991, donde la mayoría han tenido que acudir a esta instancia para lograr la Presidencia

Elecciones presidenciales 2026: quién es el único presidente de Colombia que ha ganado en primera vuelta

Él es Samuel Martínez, el colombiano que comparan con Kaká y que es llamado a heredar la 10 de James Rodríguez y ‘el Pibe’

El volante fue campeón del Sudamericano Sub-17 de Conmbeol con la selección Colombia, jugará la Copa Mundial de la FIFA de la categoría en el segundo semestre del año y estará en Atlético Nacional hasta que cumpla 18 años

Él es Samuel Martínez, el colombiano que comparan con Kaká y que es llamado a heredar la 10 de James Rodríguez y ‘el Pibe’

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” buscarán la victoria ante el cuadro ecuatoriano en un duelo directo por la clasificación a los octavos de final de la “Gran Conquista”

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Para qué sirve tomar agua con limón: experto explica los beneficios, usos y cómo prepararla

En su canal de YouTube, el especialista colombiano desmontó mitos sobre una de las bebidas más populares y explicó cómo su consumo puede marcar la diferencia en la rutina matutina

Para qué sirve tomar agua con limón: experto explica los beneficios, usos y cómo prepararla

Hotel de Yeison Jiménez reabrió tras una remodelación según instrucciones del cantante: precio y ubicación a dos horas de Bogotá

Lina Jiménez, hermana del artista, presentó el nuevo hotel campestre en Tolima y explicó que cada mejora responde a los planes de remodelación que Yeison dejó escritos tras adquirir el lugar en 2025

Hotel de Yeison Jiménez reabrió tras una remodelación según instrucciones del cantante: precio y ubicación a dos horas de Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

ENTRETENIMIENTO

Novio de Katy Cardona, influenciadora colombiana conocida como La Blanquita, fue detenido en aeropuerto de México: qué pasó

Novio de Katy Cardona, influenciadora colombiana conocida como La Blanquita, fue detenido en aeropuerto de México: qué pasó

Hotel de Yeison Jiménez reabrió tras una remodelación según instrucciones del cantante: precio y ubicación a dos horas de Bogotá

Yina Calderón criticó a Alexa Torrex por elección entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos’: “Ese man solo la utiliza”

Así fue el debate final en ‘La casa de los famosos’: los discursos de los finalistas agitaron las redes sociales

Viuda de Yeison Jiménez lidera el panel de jurados que buscan la nueva voz de La Banda del Aventurero: “Me remueve muchas fibras”

Deportes

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

Él es Samuel Martínez, el colombiano que comparan con Kaká y que es llamado a heredar la 10 de James Rodríguez y ‘el Pibe’

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Jorge Luis Pinto, extécnico de la selección Colombia, habló sobre la convocatoria de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026: “Tiene luces y sombras”

Estos son los resultados que le sirven al Junior ante Palmeiras para clasificar a la Copa Sudamericana