Esposa de Abelardo de la Espriella dijo que, si es primera dama, impulsará la agenda social: “Tengo un deseo genuino de ayudar”

Ana Lucía Pineda propuso una gestión social activa junto a Abelardo de la Espriella - analu_pineda/Instagram

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella estuvo junto a su esposa Ana Lucía Pineda en una entrevista concedida a Semana, donde ambos compartieron su visión sobre el rol social que dicen querer asumir si ganan las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo de 2026.

La aspirante a primera dama subrayó su intención de ocupar un papel activo, orientado al bienestar de mujeres, niños y personas mayores en Colombia. El diálogo permitió conocer sus motivaciones y prioridades al proyectar una eventual gestión en el ámbito público.

PUBLICIDAD

Desde el inicio, Ana Lucía Pineda expresó: “Tengo un interés muy grande y un deseo genuino de ayudar y de servir”.

La esposa de De la Espriella señaló que su objetivo trasciende la tradicional figura protocolar: “Estas dos palabras, primera dama, me podrían definir a mí. Yo quisiera ser una gestora social activa que trabaje por la mujer, por los niños y por las personas de la tercera edad en Colombia”.

PUBLICIDAD

Su planteamiento, relatado por el medio, incluyó una referencia directa a la población más vulnerable del país.

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, planteó un rol transformador como posible primera dama - crédito analu_pineda/Instagram

De acuerdo con la publicación, Pineda manifestó entusiasmo ante la posibilidad de utilizar este espacio para impulsar proyectos dirigidos a la infancia, las mujeres y los adultos mayores.

PUBLICIDAD

“De verdad tengo el deseo y además disfruto muchísimo la idea de poder aprovechar este espacio y estos cuatro años para poder dar lo mejor de mí”, afirmó.

En esa misma entrevista, Ana Lucía Pineda, instó a la ciudadanía femenina a ejercer su derecho al voto el próximo 31 de mayo. Según sus declaraciones, la administradora de empresas enfatizó la importancia de que las mujeres sean “partícipes del voto”, resaltando el rol fundamental que desempeñan en la construcción del país.

PUBLICIDAD

Desde su posición, Pineda hizo un llamado directo: “No lo duden, salgamos a votar”. Explicó que “no podemos dejar que nadie decida por nuestro presente y por el futuro que le queremos dejar a nuestras generaciones, a nuestros hijos”.

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, invitó a las mujeres a salir a votar el 31 de mayo - crédito analu_pineda/Instagram

Para la esposa del candidato presidencial, la decisión de acudir a las urnas no solo define el porvenir de cada familia, sino que también impulsa a otras personas a sumarse. “Cuando una mujer se decide y se levanta, convida a todas las personas que tiene a su alrededor”, expresó.

PUBLICIDAD

Pineda subrayó que el voto femenino influye en aspectos clave de la vida pública, como “las oportunidades que queremos darle a nuestras pares” y los beneficios sociales que buscan implementarse desde el proyecto de gobierno encabezado por Abelardo José Manuel. “Queremos que los parques sean limpios, sanos, sin droga alrededor, para que los niños y las madres puedan salir seguras”, sostuvo la referente política.

En la recta final de la contienda, Pineda concluyó que “tenemos que llevar al tigre a la presidencia de la República el próximo 31 de mayo en primera”, en apoyo a su esposo Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

Este es el perfil profesional de Ana Lucía Pineda, esposa del abogado De la Espriella

Según la página oficial del movimiento Defensores de la Patria, Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella y posible primera dama, impulsa una visión de gestión y familia que ha influido en diversos ámbitos.

Con 38 años, Pineda es administradora de empresas de la Universidad Javeriana de Bogotá, y egresada del Colegio Británico de Montería. Su carrera, orientada por el interés en mercadeo y sistemas de calidad, refleja una apuesta por el trabajo riguroso y la formación continua.

PUBLICIDAD

Ana Lucía Pineda priorizó a los sectores más vulnerables de Colombia - crédito analu_pineda/Instagram

El liderazgo de Pineda se consolidó al participar en la fundación de De La Espriella Lawyers. En la firma, asumió tareas clave en cumplimiento, calidad y selección de personal, consolidando el crecimiento del proyecto jurídico. Además, fundó Amoree Gelateria y dirigió empresas en Estados Unidos en sectores gastronómicos y culturales, combinando innovación y disciplina.

Su vida familiar es central. Madre de cuatro hijos junto con el abogado, sostiene que la gestión comienza en casa, y la educación basada en valores constituye el pilar de cualquier sociedad.

PUBLICIDAD