Colombia

Rating en Colombia: ‘La casa de los famosos 2026′ cayó a los últimos puestos en plena recta final

La noche del 29 de mayo marcó el cierre de cuatro meses de competencia, un ciclo atravesado por desafíos, momentos de tensión y una trama de romances y conflictos que definieron el desarrollo del programa

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En la noche en la que Altafulla regresó a la competencia, la audiencia tuvo un aumento, posicionando mejor el programa en el ranking - crédito cortesía Canal RCN
En la noche en la que Altafulla regresó a la competencia, la audiencia tuvo un aumento, posicionando mejor el programa en el ranking - crédito cortesía Canal RCN

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está por llegar a su final en la noche del 29 de mayo de 2026, en un escenario poco habitual para un reality de este tipo.

Aunque suele esperarse un aumento en el interés del público en los últimos días de competencia, el programa se acerca a la gala de cierre con un bajo nivel de atención, según datos de Kantar Ibope Media. El penúltimo capítulo, que se emitió la noche del 28 de mayo, no logró captar la sintonía esperada y el ciclo figura entre los menos vistos, a pesar de estar a pocas horas de la definición.

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Esta situación ha sorprendido tanto a seguidores como a quienes hacen parte de la producción, ya que el formato había generado grandes expectativas al inicio de la temporada.

En redes sociales, muchos comentan que el programa perdió fuerza en las últimas semanas y que las historias dentro de la casa no lograron enganchar como en ediciones anteriores. Mientras tanto, el canal analiza cómo seguir adelante con el reality, en medio de versiones sobre posibles cambios para futuras entregas.

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Yuli Ruiz y Sofía Jaramillo protagonizaron encontrón en medio del juego de Etiquetas en La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN
La final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se celebra la noche del 29 de mayo, tras cuatro meses de convivencia y competencia en la casa más famosa del país - crédito cortesía Canal RCN

Según datos de Kantar Ibope Media, La casa de los famosos Colombia obtuvo un puntaje de 4,17 puntos de audiencia, ocupando la casilla número 7 de las 10 producciones más vistas en Colombia en la noche del 28 de mayo, esto pese a los roces que se ahn dado en la recta final de la producción.

Rating Colombia: jueves 28 de mayo

  • A otro nivel (Caracol Televisión) - 6,94 puntos de audiencia
  • Noticias Caracol de las 7:00 p.m. ( Caracol Televisión) - 5,76 puntos de audiencia
  • Vecinos (Caracol Televisión) - 5,70 puntos de audiencia
  • Ns Noticias (Caracol Televisión - 4,8 puntos de audiencia
  • Noticias Caracol de las 12:30 p.m (Caracol Televisión) - 4,61 puntos de audiencia
  • Tormenta de pasiones (Caracol Televisión) - 4,50 puntos de audiencia
  • La casa de los famosos (Canal RCN) - 4,17 puntos de audiencia
  • Las de siempre (Canal RCN) - 3,99 puntos de audiencia
  • El Juego de mi destino (Caracol Televisión) - 3,9 puntos de audiencia

Pese a la baja audiencia del programa, se espera que en la noche del 29 de mayo, noche de la gran final donde se conocerá al ganador, la audiencia suba y logre estar dentro de las producciones más vistas.

Alejandro Estrada durante una de sus conversaciones en La Casa de los Famosos Colombia, donde habló sobre su situación sentimental y el interés en dos de las participantes - crédito cortesía Canal RCN
El rating del 28 de mayo ubicó a La casa de los famosos Colombia en la séptima posición del ranking nacional, un desempeño que sorprendió por la cercanía del desenlace - crédito cortesía Canal RCN

Dónde y cuándo ver la final de ‘La casa de los famosos Colombia’

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se despide este viernes 29 de mayo, luego de cuatro meses marcados por estrategias, polémicas y momentos que captaron la atención del público tanto dentro como fuera de la casa más famosa del país. Con la expectativa puesta en la definición, solo quedan horas para conocer quién será el ganador o ganadora del premio de 400 millones de pesos.

En este tramo final, el reality vivió reencuentros inesperados. Varios exparticipantes regresaron a la casa para convivir brevemente con los finalistas, generando nuevas confesiones, discusiones y situaciones que revivieron el interés de la audiencia. Este regreso también sirvió para compartir la última fiesta junto a los finalistas y los jefes de campaña, quienes después abandonaron la casa, dejando a los cuatro competidores en la recta final.

Valentino Lázaro sorprendió a Johanna Fadul al compartir detalles de su estrategia y percepción sobre el juego en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN
Reencuentros inesperados, confesiones y la última fiesta con exparticipantes marcaron los momentos previos a la definición entre Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Esteban Bernal “Tebi” - crédito cortesía Canal RCN

Los protagonistas de este desenlace son Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Esteban Bernal “Tebi”. Cada uno de ellos dejó su marca en la competencia, ya sea por sus alianzas, diferencias, retos superados o gestos emotivos. A lo largo de la temporada, los finalistas mostraron distintas facetas de su personalidad, sus estrategias de juego y la forma en que enfrentaron los desafíos diarios del programa.

En los últimos días, las emociones se intensificaron. Tebi Bernal sorprendió a todos al disculparse públicamente con Alejandro Estrada y compartir una revelación que impactó a los seguidores del reality. Por su parte, Juanda Caribe dedicó un emotivo mensaje a Sheila Gándara y a su hija Victoria, mostrando el costado más personal de su paso por la casa. Las relaciones y vínculos formados durante la convivencia han sido uno de los ejes narrativos más destacados de esta edición.

La presentadora Carla Giraldo sería la encargada de lanzar la noticia de las dos nuevas ediciones del programa en la final del 29 de mayo - crédito cortesía Canal RCN
La transmisión de la gran final comenzará el viernes 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN, la App RCN - crédito cortesía Canal RCN

La gran final se transmitirá este viernes 29 de mayo a partir de las 8:00 de la noche. El desenlace se podrá seguir en vivo a través de la señal de televisión del Canal RCN, la App Canal RCN y el canal oficial de YouTube del programa, permitiendo que todos los seguidores puedan conocer en tiempo real quién será el gran ganador de la tercera temporada.

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