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Maluma recordó a Yeison Jiménez y no pudo evitar el llanto: “Por qué no lo conocí antes”

El artista compartió detalles inéditos de su amistad y su colaboración musical con Yeison Jiménez, recordando con nostalgia los momentos que vivieron juntos antes del fallecimiento del cantante

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"Con El Corazón", colaboración entre Maluma y Yeison Jiménez, fue la última aparición del cantante de música popular en un estudio de grabación antes de su muerte el 10 de enero en un accidente aéreo - crédito cortesía Paola España
Maluma manifestó tristeza por la corta pero intensa amistad que logró construir con Yeison Jiménez en los últimos meses de vida del artista - crédito cortesía Paola España

El recuerdo de Yeison Jiménez continúa marcando a la música popular colombiana y a quienes compartieron con él en la industria.

Su partida dejó un vacío difícil de llenar, tanto para sus fans como para colegas que, con el paso de los meses, siguen expresando el impacto personal y profesional que tuvo su ausencia.

Uno de los testimonios más sinceros y emotivos lo brindó recientemente Maluma, quien, en medio de la promoción de su más reciente álbum, abordó con nostalgia la breve pero significativa amistad que alcanzó a construir junto al artista caldense.

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Durante la entrevista para Billboard en español, Maluma no pudo evitar quebrarse al hablar de Yeison Jiménez. El cantante paisa reconoció que, aunque llevaban tiempo cruzándose en escenarios y eventos, fue solo en los meses previos al fallecimiento de Yeison cuando comenzaron a compartir momentos más personales y a fortalecer una relación más cercana.

Al recordar a Jiménez, Maluma señaló que hablar sobre su ausencia continúa siendo un tema difícil y emotivo - crédito captura de pantalla @billboardlatin/ Instagram
Al recordar a Jiménez, Maluma señaló que hablar sobre su ausencia continúa siendo un tema difícil y emotivo - crédito captura de pantalla @billboardlatin/ Instagram

“Todavía me da mucha tristeza, porque a pesar de que tuvimos poco tiempo hablando seguido, tuvimos unos meses donde estuvimos muy unidos”, confesó, evidenciando lo significativa que fue esa etapa para ambos.

La reflexión de Maluma giró en torno a la fugacidad de la vida y las oportunidades que a veces se escapan para profundizar amistades. Admitió sentir un gran pesar por no haber conocido antes de manera más íntima a Yeison Jiménez: “Yo me perdí muchos años de conocer al man. Lo conocí por muy poco tiempo y hoy digo: ¿por qué no lo conocí antes?”. Estas palabras revelan no solo la tristeza, sino también el aprecio genuino que Maluma sentía por el artista y la persona detrás del escenario.

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El respeto entre ambos músicos era mutuo. Maluma relató que Yeison admiraba su carrera desde hacía tiempo, pero que él también valoraba profundamente el talento y la autenticidad de Jiménez. Hablar de Yeison, reconoció, sigue siendo un tema difícil y emotivo: “Hablar de ese man es muy fuerte. Hace mucha falta. Es que la vida se va volando y piensa uno en ese marica y parece mentira”, expresó conmovido.

En el plano musical, Maluma también recordó la colaboración que alcanzaron a grabar juntos poco antes del fallecimiento de Jiménez. El sencillo Con el corazón, lanzado tras la muerte del cantante, se convirtió en un homenaje espontáneo, cargado de emoción para ambos y para el público. Maluma señaló que la canción fue recibida con cariño y que ahora la atesora como un recuerdo especial de la amistad que forjaron en tan breve tiempo.

La colaboración toma el nombre de la frase que Yeison Jiménez volvió su marca registrada en sus conciertos y grabaciones - crédito cortesía Paola España
La colaboración toma el nombre de la frase que Yeison Jiménez volvió su marca registrada en sus conciertos y grabaciones - crédito cortesía Paola España

“Hay que salir a votar”: Maluma confiesa su inquietud por Colombia y el futuro de su familia

En la reciente entrevista con Billboard en Español, Maluma también se refirió de manera abierta al contexto político colombiano, un tema sobre el cual suele evitar pronunciarse públicamente.

El artista, que atraviesa una etapa de proyección internacional y promoción musical, admitió estar profundamente afectado por la situación del país y subrayó el impacto que los acontecimientos nacionales tienen en su entorno familiar. “A mí me duele el país. Ley. A mí me duele también”, expresó el cantante, quien remarcó que sus padres y su hermana residen en Medellín, por lo que cualquier decisión o crisis política repercute directamente en su vida cotidiana.

Durante la conversación, Maluma compartió cómo la política se ha convertido en un asunto recurrente dentro de su familia. “Mis papás viven en Colombia, en Medellín, ¿me entendés? Mi hermana vive acá, a mí me duele como un hijueputa esta tierra. Y cuando pasa algo aquí a mí me duele. Y ayer lo hablaba incluso con mi papá”, relató.

Maluma sobre las elecciones en Colombia: “A mí me duele el país, hay que votar” - crédito @maluma - Colprensa
Maluma sobre las elecciones en Colombia: “A mí me duele el país, hay que votar” - crédito @maluma - Colprensa

Su padre, según contó, se mostró sorprendido por el compromiso de Maluma con la realidad nacional, a pesar de la agenda internacional del artista. “Mi papá me decía: ‘No puedo creer que lleves tantos años viajando y vos quieras volver y hablar de política’, y yo le digo que a mí me duele esta mierda y quiero que la gente se ponga la mano en el corazón, ¡Hay que salir a votar!”, insistió.

El intérprete de Medellín hizo énfasis en la importancia de la participación ciudadana en las elecciones, especialmente de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Precisó que su llamado no busca favorecer a ningún candidato, sino motivar el ejercicio democrático. “No le estoy diciendo por quién. No le estoy diciendo nada”, afirmó. Incluso, comentó que ha considerado tomar acciones logísticas para facilitar el voto: “Yo estoy que... jueputa, que alquilo camiones y empiezo a llevar gente el día de las votaciones”.

El cantante invitó a los colombianos a salir a votar por su candidato presidencial favorito en las elecciones del 31 de mayo - crédito REUTERS/Eduardo Munoz
El cantante invitó a los colombianos a salir a votar por su candidato presidencial favorito en las elecciones del 31 de mayo - crédito REUTERS/Eduardo Munoz

Maluma abordó también el tema desde una perspectiva personal y familiar, mencionando a su hija París y su deseo de que crezca y disfrute del país donde nació. “Yo quiero que mi hija se disfrute, jueputa, su país, porque ella es de acá. París nació en Medellín y el bebé va a nacer en Medellín”, afirmó, recalcando que no quiere que sus hijos tengan que emigrar por razones políticas o sociales.

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