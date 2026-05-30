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Esto es lo que puede pasar si el voto en blanco gana las elecciones en Colombia

El mecanismo está contemplado en la legislación electoral y, en algunos escenarios, podría incluso obligar a repetir la elección con nuevos candidatos

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Una mano deposita una boleta de "Voto en blanco" en una urna electoral transparente con el logo "Elecciones Colombia". Al fondo, personas con mascarillas y una bandera de Colombia.
El voto en blanco en Colombia expresa el rechazo ciudadano a la oferta política disponible en cada elección - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La posibilidad de marcar la casilla del voto en blanco suele cobrar protagonismo cada vez que se acercan unas elecciones. Para muchos ciudadanos representa una forma de participar en las urnas sin respaldar a ninguno de los candidatos que aparecen en el tarjetón, mientras que para otros es una manera de expresar inconformidad frente a la oferta política disponible.

A pocos días de una nueva jornada presidencial en Colombia, volvió a surgir una pregunta recurrente entre los electores: ¿qué consecuencias tiene realmente votar en blanco y qué ocurriría si esta opción obtuviera la mayor cantidad de sufragios? Aunque se trata de un mecanismo contemplado por la legislación electoral colombiana, su funcionamiento varía dependiendo del tipo de elección y de la etapa del proceso electoral en la que se encuentre la contienda. Por eso, entender sus efectos resulta clave antes de acudir a las urnas.

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Un hombre con gafas y chaqueta oscura vota en una cabina de cartón en un centro electoral, con carteles que prohíben el uso de celulares
La legislación electoral colombiana permite marcar voto en blanco como opción válida y diferenciada de votos nulos o no marcados - crédito AP

El voto en blanco es reconocido como una expresión política legítima mediante la cual un ciudadano manifiesta que ninguno de los aspirantes en competencia representa sus ideas, intereses o expectativas. A diferencia de los votos nulos o de las tarjetas no marcadas, esta opción sí tiene validez dentro del conteo oficial de resultados.

Su objetivo principal es permitir que los electores expresen de manera formal una postura de desacuerdo frente a las alternativas presentadas por los partidos o movimientos políticos. Por esa razón aparece de manera visible en los tarjetones de las distintas elecciones que se realizan en el país. A lo largo de la historia reciente de Colombia, esta alternativa tuvo resultados importantes en algunos procesos regionales y locales. Sin embargo, en las elecciones presidenciales nunca ha alcanzado una votación suficiente para imponerse sobre los candidatos en competencia.

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Acuarela de una mano insertando una papeleta "VOTO EN BLANCO" en una urna "ELECCIONES COLOMBIA", con una fila de votantes y funcionarios en el fondo.
En elecciones presidenciales, el voto en blanco nunca ha superado el 6 % del total de sufragios registrados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De hecho, durante las seis elecciones presidenciales más recientes, el voto en blanco no logra superar el 6% del total de sufragios depositados, una cifra que refleja que, aunque cuenta con respaldo de un sector de la ciudadanía, todavía se encuentra lejos de convertirse en la opción mayoritaria para llegar a la Casa de Nariño. No obstante, la ley sí contempla un escenario específico en caso de que el voto en blanco obtenga la mayoría en una primera vuelta presidencial.

Si esa situación llegara a presentarse, las autoridades electorales tendrían que convocar una nueva elección. El aspecto más relevante es que los candidatos que participaron inicialmente no podrían volver a competir en ese nuevo proceso. En otras palabras, los partidos y movimientos políticos estarían obligados a presentar aspirantes completamente diferentes para que los ciudadanos vuelvan a escoger entre una nueva oferta electoral.

La medida busca interpretar el resultado como un mensaje de rechazo colectivo frente a las candidaturas que participaron originalmente en la contienda. El panorama cambia por completo cuando la elección llega a una segunda vuelta. En esa etapa ya solo permanecen dos candidatos, quienes previamente obtuvieron las mayores votaciones durante la primera ronda electoral.

La Registraduría garantiza el derecho al voto de personas con discapacidad en las elecciones presidenciales de Colombia 2026 - crédito @Registraduria/X
Si el voto en blanco resulta mayoritario en la primera vuelta presidencial, se convoca una nueva elección con candidatos completamente distintos - crédito @Registraduria/X

Por esa razón, la legislación colombiana establece que el voto en blanco pierde efectos jurídicos en una segunda vuelta presidencial. Aunque los ciudadanos pueden seguir marcando esa opción en el tarjetón, el resultado no modifica la elección del futuro presidente. Esto significa que incluso si el voto en blanco obtuviera más sufragios que cualquiera de los dos candidatos finalistas, el ganador seguiría siendo el aspirante que reciba la mayor votación entre esos dos contendores.

En consecuencia, no habría una nueva convocatoria electoral ni se repetiría la elección. Tampoco se abriría la puerta para presentar nuevos candidatos. El proceso concluiría con la proclamación del aspirante que haya obtenido la mayor cantidad de votos válidos frente a su rival directo. Mientras tanto, las autoridades electorales recuerdan que la jornada de votación se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Los ciudadanos deberán presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital para poder sufragar.

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