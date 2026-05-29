Colombia

Karol G fue captada grabando un nuevo video musical: apareció en moto y con cambio de look que desató reacciones en redes sociales

La cantante prepararía un álbum promocional para su gira, que iniciará en Estados Unidos a finales de julio y tendría una estética inspirada en ‘Tropicoqueta’

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La Bichota luce un look renovado y audaz como copiloto en una motocicleta azul, acompañada de un hombre rubio sin camiseta, en las grabaciones de su más reciente proyecto musical - crédito @sourceskarolg/ X

La cantante colombiana Karol G volvió a captar la atención de sus seguidores tras ser vista en las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, donde fue grabada mientras rodaba lo que muchos interpretan como el videoclip de un próximo sencillo.

Las imágenes han circulado ampliamente en plataformas digitales y han intensificado las especulaciones sobre el inminente lanzamiento de un nuevo álbum de estudio.

Estos rumores no son recientes. Desde hace varios meses, distintas pistas han alimentado la expectativa sobre un nuevo proyecto musical de la artista.

La especulación alcanzó un nuevo nivel tras su presentación en abril en el festival Coachella, donde Karol G interpretó el tema Después de ti junto a Greg Gonzalez. Esta colaboración sorprendió tanto por el sonido como por la estética, marcando un giro visual y musical en la carrera de la cantante y abriendo paso a conjeturas sobre una nueva etapa artística y posibles colaboraciones futuras.

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La cantante paisa fue vista grabando un nuevo videoclip para lo que sería su nueva era musical para promocional su gira - crédito @karolg/ Instagram
La cantante paisa fue vista grabando un nuevo videoclip para lo que sería su nueva era musical para promocional su gira - crédito @karolg/ Instagram

En sus más recientes apariciones públicas, Karol G ha incorporado colores plateados y azules en su vestuario y puesta en escena, un detalle que ha llamado la atención de sus fanáticos y observadores de la industria. Esta elección de estilo ha sido interpretada como un guiño a un cambio de dirección musical y visual, reforzando la idea de que la cantante prepara una nueva era en su carrera con propuestas innovadoras y una imagen renovada.

La expectativa por un nuevo lanzamiento de Karol G se fortaleció tras la difusión de imágenes en las que aparece como copiloto en una motocicleta, en pleno rodaje en las calles de Los Ángeles. En las fotografías, la artista luce una blusa blanca que deja al descubierto sus hombros y parte de la espalda, junto con un pantalón de cuero adornado con hebillas metálicas desde la cintura hasta los tobillos.

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Uno de los detalles que más llamó la atención durante la grabación fue el cambio en el color de cabello de Karol G. Para este nuevo video, la artista dejó atrás el rubio que había llevado en los últimos meses y apostó nuevamente por un estilo fantasía, característico de etapas previas en su carrera.

En esta ocasión, lució las puntas de su cabello teñidas de azul rey, un tono que coincide con los colores que ha utilizado recientemente para anticipar el lanzamiento de un posible nuevo álbum. Esta elección no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes destacaron el guiño visual como parte de la construcción de una nueva identidad artística.

El cambio de imagen de Karol G, con puntas de cabello azul rey y vestuario plateado, refuerza los rumores sobre una nueva etapa artística en su carrera - crédito @sourceskarolg/ X
El cambio de imagen de Karol G, con puntas de cabello azul rey y vestuario plateado, refuerza los rumores sobre una nueva etapa artística en su carrera - crédito @sourceskarolg/ X

En las imágenes, La Bichota aparece como copiloto en una motocicleta, sosteniéndose de un hombre rubio sin camiseta que conduce el vehículo. La moto, de color azul, refuerza la estética visual que la artista ha adoptado en sus recientes apariciones.

Las fotos que ya circulan por la red han sido ampliamente compartidas en redes sociales, en donde los fanáticos se han mostrado interesados en nuevo contenido musical de la colombiana.

En otro video, Karol fue vista en las calles de Los Ángeles, donde fue grabada durante la filmación de lo que parece ser el videoclip de un próximo sencillo. Estas imágenes se difundieron rápidamente y han intensificado los rumores sobre el inminente lanzamiento de un nuevo álbum de estudio, una expectativa que viene creciendo desde hace meses y que cobró fuerza tras su reciente paso por escenarios internacionales.

Karol G deslumbra en Los Ángeles y conquista los AMA’s con dos premios históricos

Recientemente, Karol fue tendencia mundial tras recibir dos galardones en la 52ª edición de los American Music Awards, celebrada el 25 de mayo de 2026. La artista se llevó a casa el premio a Mejor Álbum Latino del Año y el Premio Internacional de Excelencia Artística, convirtiéndose en la primera colombiana en obtener este reconocimiento, que no se entregaba desde 2009.

John Legend fue el encargado de entregarle los trofeos y destacó su liderazgo al ser la primera latina cabeza de cartel en Coachella, además de su exitosa gira global, que vendió más de dos millones de entradas en solo cuatro días y amplió su calendario de 39 a 63 conciertos en estadios de todo el mundo.

Karol G fue ovacionada en los American Music Awards tras obtener el premio a Mejor Álbum Latino del Año y el Premio Internacional de Excelencia Artística, consolidando su posición como referente global - crédito REUTERS/Mario Anzuoni
Karol G fue ovacionada en los American Music Awards tras obtener el premio a Mejor Álbum Latino del Año y el Premio Internacional de Excelencia Artística, consolidando su posición como referente global - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

El momento de la premiación fue recibido con ovaciones y celebraciones en el escenario. Karol G, sorprendida, expresó: “Wow. Qué honor, John, que tú me hayas entregado este premio. Este va a ser un momento legendario en mi carrera, sin duda”.

Más adelante, la artista habló sobre el propósito que guía su música y el deseo de que sus canciones sean un espacio seguro y de sanación para quienes las escuchan: “Estoy feliz de poder interpretar una canción y decir cosas en mi canción que se convierten en la voz de muchas personas, en un lugar de sanación, un lugar seguro”. Cerró su discurso con un mensaje directo para sus seguidores: “Para todos mis fans alrededor del mundo, los amo mucho”.

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