Colombia

Un cantante se hizo viral por su parecido con la voz de Yeison Jiménez: así suena

El video de un intérprete anónimo ha causado asombro en plataformas digitales, movilizando a miles de seguidores que reconocen en su canto la esencia y el espíritu de la música popular colombiana

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El video de Andrés García interpretando un éxito de Yeison Jiménez ha causado impacto en redes sociales, donde miles de usuarios destacan la similitud de su voz y celebran el homenaje al recordado artista - crédito @andresgarciaoficial/ Instagram

La figura de Yeison Jiménez sigue siendo un referente en la música popular colombiana, incluso a varios meses de su partida.

El impacto de sus canciones y la fuerza de su legado se han mantenido presentes tanto en escenarios de homenaje como en la conversación digital, donde se multiplica el interés por todo lo relacionado con su carrera.

En este contexto, el surgimiento de Andrés García ha generado una ola de comentarios y asombro en redes sociales. García ha logrado captar la atención del público gracias a la extraordinaria similitud de su voz y estilo interpretativo con los de Yeison Jiménez. Videos donde interpreta éxitos del fallecido cantante se han viralizado con rapidez, y abundan los usuarios que aseguran que escucharlo es como revivir la esencia del artista original.

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El fenómeno ha trascendido el ámbito digital y ha llegado a los seguidores más fieles de la música popular, quienes destacan la autenticidad y el respeto con los que Andrés García aborda el repertorio de Jiménez. Varios internautas han propuesto que el joven cantante se sume formalmente al grupo musical que acompañó a Yeison, que actualmente busca un nuevo vocalista para mantener viva la propuesta artística que el intérprete consolidó durante años.

La voz de Andrés García despierta comparaciones con Yeison Jiménez y emociona a seguidores en redes - crédito @andresgarciaoficial/ Instagram
La voz de Andrés García despierta comparaciones con Yeison Jiménez y emociona a seguidores en redes - crédito @andresgarciaoficial/ Instagram

El interés por Andrés García no solo se alimenta del parecido vocal, sino también de una historia previa que lo vincula con Yeison Jiménez. Un video difundido recientemente muestra a ambos compartiendo un momento en el pasado, donde Yeison firma el instrumento de García y le expresa públicamente su apoyo, en respuesta a críticas por interpretar su música.

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Mientras tanto, la familia del cantante ha buscado mantener vivo su recuerdo. Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, ha intensificado su actividad en redes sociales, compartiendo experiencias, mensajes y recuerdos para que el legado del artista siga cerca de sus fanáticos. Este esfuerzo ha permitido que la huella de Jiménez se mantenga presente y que nuevas generaciones puedan acercarse a su música.

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, lidera el jurado en la búsqueda de la nueva voz de La Banda del Aventurero, marcando un giro emocional al concurso - crédito Yeison Jiménez﻿ / Facebook
Sonia Restrepo, esposa de Yeison, impulsa la memoria del cantante a través de mensajes y recuerdos, acercando el legado del artista a nuevos públicos y generaciones - crédito Yeison Jiménez﻿ / Facebook

La familia de Yeison Jiménez abre hotel campestre diseñado por el artista

El legado de Yeison Jiménez continúa creciendo no solo en la música, sino también en el ámbito empresarial y familiar. A pocos meses de su fallecimiento, uno de los proyectos más emblemáticos que dejó encaminados ya es una realidad: el hotel campestre YJ Con el Corazón, ubicado en Mariquita, Tolima. Este emprendimiento representa un sueño personal del artista, quien adquirió el terreno en febrero de 2025 y dejó detalladas por escrito todas las instrucciones para su remodelación y funcionamiento.

Según relató Lina Jiménez, hermana del cantante, cada mejora y adecuación realizada en el hotel responde fielmente a los deseos y planes originales de Yeison. Desde la ampliación del lote hasta la creación de nuevas habitaciones, zonas VIP, parqueaderos y áreas de esparcimiento, todo se ha ejecutado siguiendo las indicaciones que el propio artista dejó antes de su partida. El hotel, que se encuentra a unas cuatro horas de Bogotá, ofrece servicios pensados tanto para familias como para admiradores del artista, con opciones de alojamiento, pasadía, piscinas y un restaurante donde los tradicionales asados de barril son parte de la oferta gastronómica más destacada.

El hotel de Yeison Jiménez abre sus puertas con una remodelación fiel a sus deseos, este es el precio para visitarlo - crédito @yeison_jimenez @hotelcampestreyj/ Instagram
El hotel de Yeison Jiménez abre sus puertas con una remodelación fiel a sus deseos, este es el precio para visitarlo - crédito @yeison_jimenez @hotelcampestreyj/ Instagram

El compromiso de la familia Jiménez va más allá de la gestión del hotel. Lina Jiménez ha sido enfática en que cada paso que dan busca mantener vivo el legado de Yeison y cumplir los sueños que él no alcanzó a materializar. “Queremos invitarlos al hotel campestre YJ, era un sueño que mi hermano tenía y nosotros como familia queremos sacar todos esos proyectos adelante para que su legado nunca muera”, explicó recientemente en sus redes sociales.

A esto se suma la reciente presentación de una colección de sombreros, un accesorio que fue parte fundamental de su imagen artística y que, según su familia, simboliza la autenticidad, la historia y las raíces del cantante.

El sombrero, convertido en emblema personal de Yeison, ahora tiene su propia línea, pensada como un tributo a su apodo de “El Aventurero” y al género musical que representó con orgullo. La familia y el equipo del artista han señalado que estos proyectos no solo son homenajes, sino también una forma de mantener viva la conexión del cantante con su público y con las nuevas generaciones.

La hermana del cantante fue la encargada de presentar el proyecto y explicó que la remodelación responde fielmente a los deseos de Yeison, documentados desde la compra del hotel en el 2025 - crédito @hotelcampestreyj/ Instagram

A cuatro meses del trágico accidente aéreo en el que perdió la vida junto a parte de su equipo, la familia de Yeison Jiménez reafirma su compromiso de trabajar “atravesando momentos difíciles” para que la memoria y el legado del artista sigan siendo un referente en la música popular y en la cultura colombiana.

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