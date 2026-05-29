Tim Payne, el desconocido futbolista de Nueva Zelanda que se convirtió en una estrella de redes sociales por una tendencia

Antes de la tendencia Payne no sumaba más de 10.000 seguidores en sus redes sociales - crédito Visuales IA

En la Copa del Mundo de 2026 habrá figuras mundiales que son reconocidas para la mayoría de personas sin importar que sean o no amantes del fútbol, siendo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé un ejemplo de ello.

Entre las 48 naciones que participarán en el torneo que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos también hay deportistas que están comenzando su carrera o que militan en ligas de menor interés, por lo que no son fáciles de reconocer para el fan promedio.

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Ese sería el caso de Tim Payne, mediocampista de 32 años que jugará el Mundial con Nueva Zelanda que es profesional desde 2009, y actualmente milita en el Wellington Phoenix de la primera división de su país.

El mediocampista pasó de ser uno de los futbolistas de la Copa del Mundo con menos seguidores en redes sociales a superar el millón de simpatizantes en su cuenta de Instagram, todo gracias a una tendencia generada por un creador de contenido.

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Payne es titular en Wellington Phoenix, de la primera división de Nueva Zelanda - crédito Wellington Phoenix

Payne y el impacto de las redes sociales en la actualidad

A nivel de estadísticas, Payne marcó un gol y entregó cuatro asistencias durante las eliminatorias rumbo al mundial, lo que le permitió asegurarse un lugar en la lista de 26 convocados para representar a Nueva Zelanda en su tercera participación en este torneo.

Los All Whites son la selección con peor clasificación del mundial y el deporte nacional en ese país es el rugby, haciendo que la mayoría del plantel de futbolistas que los representarán sean desconocidos en gran parte de su país.

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Esto lo reflejaban los poco más de 5.000 seguidores que tenía Payne cuando el creador de contenido sudamericano Valen Scarsini comenzó una tendencia para volver “protagonista del mundial al futbolista menos conocido”.

Payne se sorprendió y agradeció por la tendencia que lo volvió uno de los futbolsitas más populares del mundo - crédito Red Social X

“Faltan muy pocos días para que arranque el mundial y todos estamos esperando para arengar a nuestra selección. Pero ¿qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos, un futbolista que todos nos banquemos sin importar nuestra nacionalidad? Busqué en todas las selecciones que jugaban en el mundial, el menos conocido. Y después de analizar una por una, lo encontré. Dentro del grupo G, en Nueva Zelanda, se encuentra Tim Payne”, fueron las palabras del creador de contenido durante una de sus transmisiones.

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Con el objetivo claro de apoyar exclusivamente a Payne, la tendencia creció más de lo esperado y el mediocampista ahora suma más de 1.5 millones de seguidores en Instagram y más de 500.000 en TikTok.

En estos momentos Payne tiene más seguidores que Chris Wood, capitán y mayor figura de Nueva Zelanda en el mundial. Además, es una de las personas con más popularidad en redes sociales de su nación, superando en cifras al primer ministro Christopher Luxon.

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En solo horas, la campaña del argentino hizo que el número de seguidores de Payne en Instagram pasara a 600.000, más que el máximo goleador de los All Whites, Chris Wood, y el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, juntos.

El mediocampista de 32 años ahora tiene más de 1.5 millones de seguidores en Instagram - crédito @fifaworldcup/Instagram

Luego de que sus redes sociales crecieran exponencialmente en menos de tres días, Payne publicó un video en el que confirmó que descubrió la campaña en la que participan principalmente personas sudamericanas y agradeció por los mensajes que ha recibido antes del inicio de la Copa del Mundo.

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“Por favor, disculpen mi español, todavía estoy practicando en Duolingo”, fueron las palabras de Payne, que realizó el resto del video en su idioma natal. “Primero quiero darte las gracias enormemente a ti, Valen. Han sido unas 48 horas bastante locas, por decir lo menos. También quiero expresar que estoy muy agradecido de representar a mi país en esta Copa del Mundo y agradezco todo el cariño que me llega desde todas partes del mundo. Muchas gracias”.