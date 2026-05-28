Se conocería la identidad de la mujer vista con Gustavo Petro en Panamá en 2024: habría aumentado su patrimonio tras la llegada del mandatario al poder

Investigación reveló la identidad de Vanessa Cortés, señalada por fuentes cercanas al Gobierno como presunta pareja del presidente Gustavo Petro - crédito @JCFloriant y @jhonjacome/X

Se habría revelado la identidad de la mujer que fue captada junto al presidente Gustavo Petro en Panamá en junio de 2024, así como el acelerado crecimiento patrimonial que habría registrado desde la llegada del mandatario a la Presidencia.

Se trataría de Vanessa Cortés, identificada por cinco funcionarios con acceso directo al jefe de Estado como su presunta pareja sentimental, según una investigación del medio La Silla Vacía.

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La publicación sostiene que antes de agosto de 2022 Cortés no registraría empresas, propiedades ni una trayectoria empresarial visible, pero meses después habría constituido una compañía que actualmente reportaría activos e ingresos por cientos de millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, el indicio más reciente habría surgido en mayo de 2026, cuando uno de esos funcionarios mostró documentos con el número de cédula de la persona que identificaba como pareja del mandatario. Ese número coincidiría con el registrado en actas empresariales de Cortés.

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El medio también recopiló fotografías publicadas por la mujer en redes sociales que la ubicarían en los mismos lugares y fechas en que el presidente Petro realizaba visitas oficiales en el exterior. Entre las coincidencias aparecerían publicaciones en El Cairo y Emiratos Árabes Unidos durante octubre y noviembre de 2025, cuando el jefe de Estado adelantaba viajes diplomáticos en esos países.

La identidad de Vanessa Cortés ya habría sido mencionada públicamente desde junio de 2024, luego de que Gustavo Petro fuera grabado junto a una mujer en Panamá. En ese momento, el periodista John Jairo Jácome publicó que una fuente cercana le aseguró que se trataba de Cortés, quien “vivió en Manizales y trabajó en la Registraduría de esa ciudad” y actualmente residiría en Bogotá.

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Vanessa Cortés habría acompañado al presidente Gustavo Petro en varios destinos internacionales, según reveló la investigación periodística - crédito @jhonjacome/X

En la publicación, Jácome aseguró que la mujer “tiene casa en La Calera y anda en una camioneta Toyota Prado”, bienes que, según su fuente, serían “regalos del presidente”. Además, sostuvo que en la cuenta de Instagram de Cortés, que posteriormente fue cerrada, aparecerían registros de viajes a países visitados por Petro, entre ellos Chile, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Panamá.

“Ella viajaba uno o dos días antes y en estos lugares se encontraba con él”, escribió el periodista. También aseguró que Cortés viajaría frecuentemente a Cartagena “solo a encontrarse con el mandatario”.

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Jácome añadió que personas cercanas al entorno social de la mujer conocerían de la presunta relación con el presidente. “No decíamos nada porque sabemos que eso es muy delicado, pero pues ya que eso se hizo público, como que descansamos de ese secreto. Eso estaba a punto de estallar desde hace rato”, citó de una de sus fuentes.

Según La Silla Vacía, durante los dos años siguientes cinco funcionarios habrían confirmado en distintos momentos que la mujer sería Cortés y la señalaron como pareja del mandatario. Dos de esas fuentes afirmaron que la relación existiría desde la campaña presidencial de 2022.

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La investigación también expone presuntos nexos entre el crecimiento patrimonial de Cortés y el entorno empresarial del contratista Euclides Torres, cercano al petrismo y señalado como financiador de eventos de la campaña presidencial de Petro. Dos de las fuentes consultadas por el medio aseguraron que el empresario tendría relación con los movimientos económicos alrededor de Cortés.

Consultada por el diario, Cortés negó conocer a Torres y afirmó que el aumento de su patrimonio provendría de asesorías administrativas y financieras a empresas privadas.

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Esta fue la publicación del periodista John Jairo Jácome en la que mencionó por primera vez el nombre de Vanessa Cortés tras el viaje de Petro a Panamá - crédito @jhonjacome/X

De empleos temporales a empresa con activos millonarios

Antes de 2022, Cortés habría trabajado en cargos temporales y contratos públicos con ingresos mensuales cercanos o inferiores a tres millones de pesos. Según el reporte, fue gestora de proyectos sociales en la Corporación Opción Colombia, contratista de la Secretaría de Seguridad de Bogotá y supernumeraria de la Registraduría.

El cambio habría ocurrido el 9 de septiembre de 2022, apenas un mes después de la posesión presidencial, cuando constituyó en Bogotá Kayros Advice SAS con un capital pagado de 200 millones de pesos y quedó como única accionista y representante legal. Según documentos citados por La Silla Vacía, la empresa habría sido creada para dedicarse a asesorías empresariales e inversiones.

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Aunque la sociedad reportó cero ingresos durante 2022 y 2023, posteriormente habría triplicado sus activos y en 2025 declaró ingresos por 600 millones de pesos, según el medio citado.

La investigación del medio citado también reveló que Cortés adquirió en La Calera un lote de casi ocho mil metros cuadrados y posteriormente habría intentado venderlo por 700 millones de pesos con licencia para construir una vivienda campestre.

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Los vínculos empresariales alrededor de Kayros

La investigación reveló que Vanessa Cortés habría adquirido un lote de casi ocho mil metros cuadrados en La Calera y posteriormente intentó venderlo con licencia para construir una vivienda campestre - crédito Ministerio de Transporte

La publicación también menciona a Alejandro Herazo Mejía, contador que constituyó Kayros Advice y que aparecería relacionado con otras sociedades vinculadas a funcionarios del actual Gobierno y al entorno de Euclides Torres.

Herazo habría creado posteriormente Gracia ERP, compañía de software contable en la que participó el hoy viceministro del Interior, Jaime Berdugo. Según los documentos citados por el medio, esa empresa habría pasado de tener un capital mínimo a reportar ingresos superiores a 2.400 millones de pesos en 2024.

Además, Gracia ERP habría adquirido una propiedad de lujo frente a la represa de San Rafael, en La Calera. Según La Silla Vacía, Cortés recibiría correspondencia en esa dirección.

Tanto Herazo como Cortés negaron vínculos comerciales con Torres y aseguraron contar con soportes para justificar sus ingresos y actividades económicas.

La investigación también menciona conexiones empresariales que alcanzarían al ministro Armando Benedetti y a sociedades relacionadas con negocios de iluminación y contratos energéticos ligados al entorno del contratista.