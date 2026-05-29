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Sebastián Villa confirmó que estaba en la lista de 26 convocados de Colombia y envió indirecta a Lorenzo: “La palabra lo es todo”

El extremo de Independiente Rivadavia no estará con Colombia en la Copa del Mundo tras la polémica que se generó por sus antecedentes legales

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Sebastián Villa - Néstor Lorenzo
El extremo de 30 años afirmó que está tranquilo a pesar de no estar en la Copa del Mundo - crédito Visuales IA

Entre los 26 convocados por Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, para la Copa del Mundo de 2026, no estuvo Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia que presuntamente fue borrado de la lista por petición de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol.

A pesar de que Villa era de la confianza de Néstor Lorenzo, sus antecedentes, que incluyen procesos legales en los que fue condenado por violencia de género, provocaron que colectivos en Colombia rechazaran la posibilidad de que estuviera en la cita orbital.

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Ilustración de Ramón Jesurún, Néstor Lorenzo y Sebastián Villa mirando al frente. Fondo con bandera colombiana difuminada, micrófonos y pizarras tácticas.
Villa podría ser incluido en la Copa del Mundo si alguno de los 26 convocados se lesiona - crédito Visuales IA

En diálogo con Noticias Caracol, el entrenador argentino reflexionó sobre la inclusión de Villa en la lista preliminar de 55 y asumió que cometió un error al no entender lo que esto generaría en el país.

“Hay temas a debatir desde la casa. El tema de Sebastián fue duro en cuanto a lo que escuché, creo que no se merecía eso, creo que me equivoqué en exponerlo. Vi que en los hogares pensaban distinto, el hombre y la mujer pensaban distinto. La decisión fue futbolística. No pudo estar con nosotros el tiempo que necesitaba, pero el contexto no lo ayudó“, declaró el estratega argentino.

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Villa arremetió contra la selección Colombia

Selección Colombia - Sebastián Villa - Néstor Lorenzo
Villa viajó a Medellín antes de ser descartado por Néstor Lorenzo - crédito Visuales IA

Durante el programa El Camerino, en el que los exfutbolistas Macnelly Torres, Andrés Cadavid y Orlando Berrio hablan sobre sus carreras y las experiencias que tuvieron en el deporte, uno de ellos llamó en vivo a Sebastián Villa para saber su opinión sobre los rumores que se han generado sobre él, y el extremo aprovechó para alejarse de los escándalos.

“Los escuché hablando de los temas judiciales y todas esas cosas, pero hermanito, yo no tengo ningún tema con la justicia mano, les puedo mostrar mi expediente, yo estoy libre, por eso yo viajo a cualquier parte del mundo. He visto gente que dice que yo no puedo ir a Estados Unidos, pero yo no tengo problema con eso”.

Villa reveló que antes de que fuera publicada la lista de convocados, recibió una llamada en la que le confirmaron que estaría en la Copa del Mundo, y aprovechó para enviarle una indirecta al entrenador de la selección Colombia.

“Mucha gente opina sin saber, pero lo que no me gustó es que una persona me llamó, me dijo ciertas cosas delante de mi esposa y al final no salió con nada. En la vida la palabra lo es todo. Ustedes saben que yo voy con Dios. Yo tiro factos (verdades), la persona me llamó, y lo digo con códigos, lo puse en altavoz frente a mi esposa, pero ya lo que fue”, declaró Sebastián Villa.

Sebastián Villa
Villa es capitán y figura de Independiente Rivadavia - crédito Independiente Rivadavia

Así ha sido la temporada de Sebastián Villa en Argentina

Durante el primer semestre de 2026, Sebastián Villa disputó once partidos como titular con Independiente Rivadavia, tanto en la Liga Profesional de Argentina como en la Copa Libertadores. En este período, Villa marcó dos goles y entregó cuatro asistencias. Además, registró cinco remates al arco y participó activamente en el juego ofensivo del equipo, sumando 31 tiros totales, de los cuales nueve fueron a puerta.

En cuanto al aspecto disciplinario, recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado. En partidos destacados, Villa anotó y asistió en las victorias ante Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores, demostrando influencia en encuentros internacionales.

Villa es uno de los jugadores más queridos de la hinchada de Independiente Rivadavia, principalmente por el título de Copa Argentina que ganó en 2025 y su importancia durante la fase de grupos de la Copa Libertadores, que fue la primera presentación de este club en un torneo internacional en sus 113 años de historia.

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