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Slayer anunció su regreso a Colombia para celebrar 40 años de su obra maestra: fecha, lugar y precios

La legendaria agrupación de thrash metal interpretará en vivo y en su totalidad ‘Reign In Blood’, uno de los álbumes cumbre del género a nivel mundial

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Slayer regresa a Bogotá en diciembre de 2026 para celebrar los 40 años de su icónico álbum 'Reign In Blood' - crédito cortesía Move Concerts
Slayer regresa a Bogotá en diciembre de 2026 para celebrar los 40 años de su icónico álbum 'Reign In Blood' - crédito cortesía Move Concerts

La programación de conciertos en Colombia para el segundo semestre de 2026 se sigue moviendo paulatinamente y ahora suma uno de los nombres más esperados por los amantes del heavy metal en el país.

Slayer, banda considerada como uno de los “cuatro jinetes” del thrash metal, anunció su regreso a Colombia como parte de la latinoamericana la que vienen celebrando los 40 años de su álbum Reign In Blood, considerado como una de las principales referencias del estilo a nivel mundial.

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La banda liderada por Tom Araya y Kerry King anunció su regreso al país el 5 de diciembre de 2026 en el Vive Claro de Bogotá. La presentación, organizada por la productora Move Concerts, incluirá la interpretación completa del disco que redefinió los parámetros de velocidad y agresividad en el heavy metal desde su publicación a finales de 1986.

Para acompañar la velada, se confirmó que junto a Slayer se presentará la banda alemana Kreator, referente del thrash metal europeo, y la agrupación colombiana Ultra Legends, elegida para abrir el espectáculo.

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El evento reúne a Slayer, la banda alemana Kreator y los colombianos Ultra Legends en el escenario de Vive Claro - crédito cortesía Move Concerts
El evento reúne a Slayer, la banda alemana Kreator y los colombianos Ultra Legends en el escenario de Vive Claro - crédito cortesía Move Concerts

Las entradas ya están a la venta a través de Ticketmaster Colombia, con una estructura de precios que va desde los $294.000 hasta los $661.000 en tribunas. Por su parte, el sector Front Field ubicado frente al escenario tiene un precio de $600.000, mientras que el Back Field se ubica en $360.000. Todos los sectores son para mayores de 18 años, con excepción de las localidades 117, 119, 121 y 123, habilitadas para menores acompañados de 12 años en adelante.

El regreso de la banda a territorio colombiano llega después de varios años de ausencia y con una gira que celebra cuatro décadas de la publicación de uno de los discos más influyentes del género.

Las entradas para el concierto de Slayer en Bogotá ya están disponibles en Ticketmaster - crédito cortesía Move Concerts
Las entradas para el concierto de Slayer en Bogotá ya están disponibles en Ticketmaster - crédito cortesía Move Concerts

En total fueron tres las ocasiones en que Slayer visitó Colombia hasta la fecha. La primera fue en 2006, cuando la banda debutó en el país con un concierto en el Palacio de los Deportes de Bogotá que agotó su boletería en menos de dos semanas, durante la gira The Unholy Alliance. Cinco años después, en 2011, la agrupación regresó al mismo recinto como una de las paradas de la gira de promoción de su LP World Painted Blood.

La tercera visita y más reciente a la fecha, se produjo el 3 de mayo de 2017, cuando la banda se presentó en la Gran Carpa Américas de Corferias con su Repentless World Tour.

‘Reign In Blood’, el disco que redefinió lo “pesado”

Publicado el 7 de octubre de 1986 bajo el sello Def Jam Recordings, el tercer álbum de Slayer marcó un estándar de calidad y de pesadez para el thrash metal con sus apenas 28 minutos de duración, gracias a una colección de 10 canciones que mostraron un nivel técnico sin precedentes.

Producido por Rick Rubin, el álbum fue grabado en los estudios Record Plant de Nueva York y marcó un punto de quiebre en la historia del thrash metal, gracias a un acople que incluyó una ejecución intrincada y veloz del baterista Dave Lombardo, que implementó el doble bombo como un elemento infaltable en las futuras canciones del género.

El álbum 'Reign In Blood' de Slayer, producido por Rick Rubin, revolucionó el thrash metal por su velocidad y técnica musical - crédito Def Jam Records
El álbum 'Reign In Blood' de Slayer, producido por Rick Rubin, revolucionó el thrash metal por su velocidad y técnica musical - crédito Def Jam Records

A esto se le sumó la violenta voz de Tom Araya y las particulares combinaciones que ofrecían las guitarras de Jeff Hanneman y Kerry King, incluyendo referencias constantes al satanismo, el nazismo o, como el título del LP sugiere, a la sangre.

Temas como Angel of Death, Raining Blood, Jesus Saves y Postmortem se convirtieron en referentes del género y forman parte del repertorio que la banda interpretará en su totalidad durante su regreso a Bogotá.

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