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Juan Pablo Montoya respondió a los comentarios de Max Verstappen luego de pedir que la Fórmula 1 lo sancionara: “Siempre digo lo que pienso”

Las declaraciones del piloto neerlandés surgieron después de que Montoya pidiera endurecer las consecuencias para quienes ataquen la reputación de la categoría, exigiendo sanciones para el tetracampeón de la categoría

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Montoya se refirió a la respuesta de Max Verstappen luego de sus comentarios exigiendo una sanción por sus comentarios contra la Fórmula 1 - crédito @jpmonty2/Instagram y Jennifer Gauthier/REUTERS
Montoya se refirió a la respuesta de Max Verstappen luego de sus comentarios exigiendo una sanción por sus comentarios contra la Fórmula 1 - crédito @jpmonty2/Instagram y Jennifer Gauthier/REUTERS

El expiloto colombiano Juan Pablo Montoya se convirtió en protagonista de un sonado cruce durante la temporada de Fórmula 1 tras pedir, en el pódcast Chequered Flag de la BBC, que se suspendiera a los pilotos que criticaran el reglamento de 2026 en términos que, a su juicio, dañan al deporte.

El colombiano mostró su malestar con la situación luego del Gran Premio de Miami y sostuvo que los pilotos tienen derecho a discrepar con los cambios técnicos de la Fórmula 1, pero no a desacreditar el deporte del que viven.

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“Hay que respetar el deporte. Me parece bien que no te gusten las regulaciones, pero la forma en que hablabas de aquello de lo que vives y de tu propio deporte, deberías ser… debería haber consecuencias por eso”, dijo entonces.

Cuando le preguntaron cuál debía ser esa consecuencia, fue directo: “Suspenderlo”. Montoya fue más lejos y planteó una penalización concreta sobre la superlicencia. “Añádele siete puntos a la licencia, ocho puntos a la licencia… Hagas lo que hagas después, vas a quedar suspendido. Y te garantizo que todo el mensaje sería diferente. No estoy diciendo ‘no seas franco’, pero no vengas y llames a un coche de F1 un Mario Kart”, afirmó, haciendo referencia a las palabras del tetracampeón mundial sobre el actual reglamento técnico.

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Montoya pidió que sancionara a Verstappen por comparar los actuales monoplazas con manejar en Mario Kart. El neerlandés respondió con dureza al comentario del colombiano - crédito Mathieu Belanger/REUTERS
Montoya pidió que sancionara a Verstappen por comparar los actuales monoplazas con manejar en Mario Kart. El neerlandés respondió con dureza al comentario del colombiano - crédito Mathieu Belanger/REUTERS

Verstappen respondió en De Telegraaf sin rodeos. “No sé cuál es su problema. Tampoco me importa mucho alguien que habla tantas tonterías”, dijo el piloto de Red Bull. El neerlandés también cuestionó la presencia de Montoya en el entorno de la categoría: “Simplemente no entiendo por qué a tipos así les paga la dirección de Fórmula 1, ya que a veces trabaja para ellos”. Y fue más allá al interpretar la postura del colombiano como una búsqueda de visibilidad: “Digo algo diferente de todos los demás, así que soy relevante”.

Ahora, en su videpodcast MontoyAS, el colombiano rechazó que sus palabras hubieran sido dirigidas exclusivamente contra Verstappen. “Es todo cogido fuera de contexto. Yo no estaba hablando de Max, yo hablé de todos los pilotos”, aclaró. Admitió que, consultado específicamente por el neerlandés, confirmó que lo incluía, pero en los mismos términos que a cualquier otro. “Sí, porque esto es parte de todos los pilotos. Max respondió como yo hubiera respondido, es normal. Uno se va a defender y ya, ¿qué importa?”.

Montoya también señaló que los hechos terminaron dándole la razón. “Yo creo que tengo razón, que si tú miras, después de Japón, ningún piloto volvió a rajar de Fórmula 1”, sostuvo. Y cerró el tema sin concesiones: “Yo digo las cosas como las veo y opino de experiencia. Hay gente que le va a gustar y hay gente que no. Si alguien tiene un problema, pues que lo tenga solo, porque yo problema no tengo”.

Montoya le dio consejo a Kimi Antonelli luego del GP de Canadá

Montoya relató que le dio un consejo a Kimi Antonelli previo a la carrera en Canadá, luego de su intenso combate en pista con su compañero de equipo George Russell - crédito David Kirouac/Imagn Images
Montoya relató que le dio un consejo a Kimi Antonelli previo a la carrera en Canadá, luego de su intenso combate en pista con su compañero de equipo George Russell - crédito David Kirouac/Imagn Images

El Gran Premio de Canadá dejó una de las peleas internas más intensas que se recuerdan en Mercedes. Kimi Antonelli y George Russell se tocaron en más de una ocasión a lo largo de la carrera, y Montoya admitió que lo veía venir. “Es crónica de una muerte anunciada”, dijo entre risas.

El colombiano destacó la capacidad de Toto Wolff para manejar las emociones de sus pilotos. “Impresionante el trabajo que hace Toto Wolff con Mercedes, de poder manejar las emociones de los pilotos y el respeto que le tienen a él. Cuando Toto habla, aquí la ley”, señaló.

Montoya contó que tuvo la oportunidad de charlar con Antonelli el domingo antes de la carrera y este le transmitió que reconocía haber perdido la compostura en la sprint. “Le dije: ‘Si usted tiene una oportunidad para pasarlo, con las reglas de hoy en día, va a tener más oportunidades. Espere una oportunidad más clara para no arriesgar el carro. Si faltan tres vueltas, a muerte. Pero si tiene 50 vueltas por delante, no hay afán’”.

Sobre el debate de quién era más rápido, Montoya matizó que vio más rápido al italiano en la sprint, pero en la carrera principal vio superior al británico: “Entre la sprint y clasificación sprint pueden ajustar los carros, y lo que haya ajustado Mercedes para George le ayudó al ritmo de carrera”, explicó.

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