El legado de Maradona cobra vida en una exposición inmersiva en Bogotá durante el Mundial de Fútbol

El video muestra la exhibición 'Diego Eterno', un recorrido por la vida y carrera del futbolista Diego Maradona. Se observan distintas salas con pantallas, fotografías, objetos y citas icónicas relacionadas con su trayectoria. La muestra incluye paneles interactivos y segmentos dedicados a su paso por clubes y su impacto popular. Diversos visitantes, incluyendo niños, recorren el espacio temático. El video es una cobertura de la exhibición.

Cinco años después de su muerte, con un juicio aún abierto en Argentina por las circunstancias de su fallecimiento y a días del inicio de un nuevo Mundial de Fútbol FIFA, Diego Armando Maradona vuelve a ocupar el centro de la conversación futbolera.

Esta vez lo hace en Bogotá, donde “Maradona Vive”, una experiencia temática e inmersiva dedicada al astro argentino, abrió sus puertas en el Centro Comercial Plaza Central y permanecerá hasta el 20 de julio de 2026, un día después de la final del torneo mundial.

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La muestra funciona en el primer piso del complejo comercial, en el local 1-11, y transforma ese espacio en un circuito multisensorial que combina tecnología de proyección, memorabilia, arte, música y contenido audiovisual. La propuesta está dirigida a los aficionados que presenciaron las gestas del futbolista, pero también a las nuevas generaciones que conocen su figura a través de documentales, videos y relatos que circulan décadas después de sus actuaciones más recordadas.

“Maradona Vive”, una experiencia temática e inmersiva dedicada al astro argentino, abrió sus puertas en el Centro Comercial Plaza Central y permanecerá hasta el 20 de julio de 2026.

La coincidencia con el calendario mundialista no es un detalle menor. Maradona protagonizó en el Mundial de México 1986 dos de los goles más debatidos y celebrados de la historia del fútbol: el conocido como “La Mano de Dios” y el que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) reconoció como el gol del siglo, ambos ante Inglaterra en cuartos de final. Ese torneo, que Argentina ganó, consolidó al jugador como una figura que desbordó el deporte para instalarse en la cultura popular de varias generaciones en distintos continentes.

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Un recorrido por su vida dentro y fuera de la cancha

Maradona protagonizó en el Mundial de México 1986 dos de los goles más debatidos y celebrados de la historia del fútbol: el conocido como “La Mano de Dios” y el que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) reconoció como el gol del siglo.

El diseño de la experiencia apunta a abordar al personaje desde múltiples dimensiones. Las salas incluyen proyecciones en formato 360 grados con imágenes de sus momentos más recordados, estaciones interactivas que recrean episodios de su carrera y espacios audiovisuales con música y contenido multimedia. La galería fotográfica y artística complementa el recorrido con piezas que documentan tanto su trayectoria deportiva como su influencia en manifestaciones culturales más amplias.

“Maradona no pertenece únicamente al fútbol; pertenece a la memoria emocional de generaciones enteras. Esta experiencia busca que el público ría, recuerde, se emocione y vuelva a sentir la magia del Diez”, señalaron voceros de la organización del evento. “Queremos que Colombia viva un encuentro cercano con uno de los íconos deportivos más grandes de todos los tiempos, desde una mirada cultural, tecnológica y profundamente humana”, agregaron.

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“Maradona no pertenece únicamente al fútbol; pertenece a la memoria emocional de generaciones enteras. Esta experiencia busca que el público ría, recuerde, se emocione y vuelva a sentir la magia del Diez”.

La muestra también contempla zonas de activación para familias y niños, espacios con artículos coleccionables y una tienda oficial, además de escenarios diseñados para la producción de contenido en redes sociales, un componente que se ha vuelto habitual en este tipo de formatos inmersivos y que amplía el alcance del evento más allá de los visitantes presenciales.

La figura que genera devoción y controversia

Pocas figuras del deporte mundial generan reacciones tan opuestas como Maradona. Para sus seguidores, fue el mejor futbolista de todos los tiempos; para sus críticos, un personaje marcado por los excesos.

Pocas figuras del deporte mundial generan reacciones tan opuestas como Maradona. Para sus seguidores, fue el mejor futbolista de todos los tiempos; para sus críticos, un personaje marcado por los excesos y las contradicciones. Esa tensión entre la admiración y el cuestionamiento forma parte de su legado y explica, en parte, la vigencia de su nombre cinco años después de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en Buenos Aires.

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El proceso judicial que avanza en Argentina en torno a las circunstancias de su fallecimiento mantiene su figura en la agenda mediática internacional. Al mismo tiempo, murales, homenajes y expresiones de devoción popular que en algunos casos adoptan formas cuasireligiosas —el llamado “D10S” es una de las más extendidas— siguen apareciendo en distintos países, lo que refleja el peso cultural que el exfutbolista conserva en el imaginario colectivo latinoamericano y europeo.

Bogotá, sede de una muestra de alcance internacional

La llegada de “Maradona Vive” a Bogotá se enmarca en una tendencia creciente de experiencias inmersivas internacionales.

La llegada de “Maradona Vive” a Bogotá se enmarca en una tendencia creciente de experiencias inmersivas internacionales que eligen a la capital colombiana como sede para sus producciones en América Latina. El formato, que combina tecnología de proyección con narrativas culturales y espacios interactivos, ha encontrado en los últimos años una audiencia amplia en la región.

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La organización del evento proyecta que durante los más de dos meses de exhibición, miles de visitantes nacionales e internacionales recorran la muestra. El contexto mundialista, con el flujo de turistas que suele acompañar al torneo, refuerza las expectativas de convocatoria.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma digital Ticketshows, y la exhibición opera en los horarios comerciales habituales del Centro Comercial Plaza Central. La muestra permanecerá abierta hasta el 20 de julio de 2026.

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