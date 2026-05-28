Colombia

Elecciones presidenciales 2026: quién es el único presidente de Colombia que ha ganado en primera vuelta

La segunda ronda electoral fue instaurada en la Constitución Política de 1991, donde la mayoría han tenido que acudir a esta instancia para lograr la Presidencia

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Acuarela de Gustavo Petro, Álvaro Uribe, Iván Duque y Juan Manuel Santos, junto a una urna electoral con la bandera de Colombia sobre un fondo de manchas de color.
La segunda vuelta fue implementada bajo la Constitución Política de 1991 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El domingo 31 de mayo de 2026, más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales, en las que 12 candidatos competirán por la Presidencia de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026.

Entre los aspirantes que llegan a la contienda con amplio favoritismo se encuentran Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y Paloma Valencia (Centro Democrático), de acuerdo con las recientes encuestas públicas.

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Los tres candidatos tienen la consigna de obtener la mitad más uno de los votos válidos depositados en las 2.181 mesas de votación dispuestas en el territorio nacional, para así evitar una segunda ronda, que se llevaría a cabo tres semanas después, es decir, el 21 de junio, respectivamente.

No obstante, el segundo balotaje, instaurado con la Constitución Política de 1991, ha sido utilizado en la mayoría de los escenarios en la historia del país. Solo en dos oportunidades no se ha llegado a esta instancia, debido al respaldo mayoritario de la ciudadanía hacia una persona en particular.

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Único presidente elegido en primera vuelta

La respuesta a cuántos presidentes han ganado en primera vuelta en Colombia desde la entrada en vigor del sistema de doble vuelta es una: Álvaro Uribe Vélez.

Lo logró por primera vez en 2002, cuando obtuvo 5.862.655 sufragios, lo que representa el 54,51% de los votos válidos, superando a Horacio Serpa que alcanzó 3 514 779 de apoyos, es decir, el 32,68%, respectivamente.

Posteriormente, en 2006, el entonces jefe de Estado, que participó en la contienda electoral tras un Acto Legislativo (2004) que modificó la Carta Magna para instaurar la figura de la reelección por un solo periodo, repitió su victoria electoral con una votación de 7.397.835 apoyos (62,35%), siendo la cifra más alta registrada hasta ese momento en una elección presidencial colombiana.

En esa jornada, Uribe superó al dirigente de izquierda Carlos Gaviria Díaz, que tuvo 2.613.157, correspondiente al 22,02% del electorado.

Hasta hoy, ningún otro presidente colombiano ha repetido ese resultado. El resto de los mandatarios elegidos desde 1991 debió disputar una segunda ronda.

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