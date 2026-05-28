Fuerzas Militares y autoridades locales coordinan la evacuación de 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare

Un dispositivo especial respalda la entrada de representantes nacionales e internacionales en una región marcada por hechos violentos, con el fin de recoger restos humanos siguiendo los protocolos legales y humanitarios establecidos - crédito prensa Fuerzas Militares

Una reunión de seguridad, convocada de manera urgente por la Gobernación del Guaviare, la Alcaldía de San José del Guaviare y las Fuerzas Militares de Colombia, definió los mecanismos para garantizar el ingreso seguro de las comisiones humanitarias a la zona afectada.

Según información oficial difundida por las Fuerzas Militares, el objetivo central de la coordinación interinstitucional es asegurar la evacuación de los cuerpos localizados tras los enfrentamientos entre estructuras criminales.

De acuerdo con las declaraciones del general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las FF. MM., la operación responde a una ola de violencia que se desató en áreas rurales, donde se registró un choque armado entre la facción “Calarcá”, liderada por Isaías Carvajal, y la estructura criminal Armando Ríos, bajo el mando de alias Iván Mordisco. Esta disputa estaría vinculada al control de corredores estratégicos para actividades ilícitas.

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Una operación interinstitucional, planificada con la participación de representantes sociales y organismos de derechos humanos, está en marcha para entregar a las autoridades judiciales los cadáveres recuperados tras los enfrentamientos - crédito prensa Fuerzas Militares

En la zona permanecen desplegadas tropas del Ejército Nacional y de la Armada de Colombia para acompañar el ingreso de los equipos humanitarios y proteger a la población civil, así como a comunidades indígenas asentadas en áreas cercanas. Los militares tienen presencia en sectores como Charras, Puerto Alvira y Tomachipán, que fueron identificados como puntos críticos por la magnitud de la confrontación.

Comisiones humanitarias y ruta de extracción

La operación de evacuación contempla la movilización de una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp/OEA), las Naciones Unidas, organismos de socorro y delegados de la Administración departamental y municipal. Esta comisión se encargará de recibir los cuerpos en un punto previamente acordado y garantizar el cumplimiento de los protocolos para la extracción.

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Según reportes recabados por las autoridades, líderes comunales de la zona confirmaron la existencia de 48 cadáveres en el área de los enfrentamientos. La ruta social y comunitaria activada por las instituciones permitirá el traslado seguro de los restos humanos hacia San José del Guaviare, capital departamental, donde se realizarán las diligencias judiciales y de identificación.

Gobernación del Guaviare y Fuerzas Militares definen estrategias para el ingreso seguro de comisiones humanitarias en zona de conflicto - crédito prensa Fuerzas Militares

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, destacó la importancia de la articulación entre organismos internacionales y entidades locales para garantizar el éxito de la misión: “Se ha coordinado una comisión humanitaria conformada por la Gobernación, la Alcaldía, la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Mapp/OEA, con el propósito de recuperar los cuerpos y trasladarlos al municipio”, afirmó.

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Seguridad electoral y control territorial

El aumento de la violencia en el sur de Guaviare ocurre a pocos días de la jornada electoral en Colombia. No obstante, tanto las Fuerzas Militares como las autoridades civiles recalcaron que los enfrentamientos se mantuvieron alejados de los centros urbanos y de los lugares donde se ubican los puestos de votación.

El general López Barreto aseguró que el dispositivo de seguridad del Plan Democracia permanece activo en los 47 puestos de votación del departamento, y sostuvo que “no están comprometidas las cabeceras municipales donde se encuentran los puestos de votación”. Además, se reforzó la presencia militar en veredas como Caño Cubarro, Siberia, Caña Alta y Buenos Aires, para asegurar el desplazamiento de los votantes hacia los centros electorales.

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Comisiones humanitarias integradas por la Defensoría del Pueblo, ONU y Mapp/OEA participan en la operación de extracción de cadáveres - créidito prensa Fuerzas Militares

Según información suministrada por el alto mando militar, no se han reportado desplazamientos de civiles, dado que los combates ocurrieron en sectores apartados, especialmente al sur del río Guaviare, en la vereda El Pipiral.

La labor de las Fuerzas Militares de Colombia abarca tanto la protección de la población civil como el respaldo a las tareas humanitarias y electorales. “Nuestros soldados de tierra, mar, aire y río continúan desplegados con el propósito de proteger a la población civil, preservar el orden constitucional y garantizar el ejercicio libre del derecho al voto”, enfatizó el comandante.

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