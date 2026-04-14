Colombia

Habrá paro de maestros este 15 de abril: Fecode convocó protestas por problemas con el servicio de salud

Entre los detalles logísticos, Raúl Vásquez, presidente de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), mencionó la importancia de respetar el procedimiento para reportar la participación de los docentes y de rechazar imposiciones unilaterales sobre la reposición de clases

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Fecode convocó a un paro nacional de maestros el 15 de abril en protesta por fallas en el nuevo modelo de salud del magisterio - crédito Mariano Vimos/Colprensa
Fecode convocó a un paro nacional de maestros el 15 de abril en protesta por fallas en el nuevo modelo de salud del magisterio - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El gremio colombiano de maestros, representado por Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), planea una movilización nacional para el miércoles 15 de abril de 2026.

El presidente de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), Raúl Vásquez, precisó que la causa principal de la jornada es el “incumplimiento en los acuerdos de mejora en los servicios de atención médica”.

Entre los detalles logísticos, Vásquez mencionó la importancia de respetar el procedimiento para reportar la participación de los docentes y de rechazar imposiciones unilaterales sobre la reposición de clases: “El reporte que se debe dar a la institución educativa es del número, ojo, del número de profesores que van a salir a participar. Ese es el único reporte que se debe hacer previo al día quince”.

Vásquez enfatizó que la convocatoria se extiende a toda la base sindical del país. El dirigente puntualizó que “Este miercoles 15 de abril el magisterio volvera a salir a las calles, y es el magisterio colombiano, a exigirle y reclamar a la Fidupredidora y a los mercaderes de la salud por la atención médica digna y oportuna”.

Raúl Vásquez, Presidente de ADE, detalla las razones y el alcance de las movilizaciones convocadas para el próximo 15 de abril, exigiendo atención médica digna y oportuna, y la reposición de actividades negadas a la Educación - crédito ADE

En la instrucción dirigida específicamente a Bogotá, el líder sindical recalcó que no aceptarán condiciones impuestas por autoridades educativas sin previa negociación, mencionando:

“Nosotros siempre hemos dicho que haremos la reposición de estos contenidos, de estas actividades, después de concertar, ojo, concertar como lo ordena, lo ordena la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, lo ordenan las normas nacionales, el Ministerio de Trabajo le ordenó concertar y también un juez le dice que debe concertar con la ADE, con la organización sindical, el día y la modalidad de la reposición de estas actividades”.

La dirección sindical ratificó que hasta el momento no existe acuerdo para la reposición de clases y que solo procederán tras la concertación formal. Vásquez concretó el llamado a la protesta: “así que la cita es este miércoles quince de abril”.

María Fernanda Cabal arremetió contra Fecode por anuncio de paro nacional

Fecode ha señalado que este paro no solo responde a las fallas en el sistema de salud, sino que también incorpora un llamado a fortalecer la unidad de los sectores progresistas. Parte de la decisión tomada por la Junta Nacional —que sesionó el 16 y 17 de marzo de 2026— incluye el respaldo explícito a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, en una coyuntura marcada por tensiones con las autoridades de los sectores de salud y educación.

La senadora del Centro Democrático cuestionó el anuncio del gremio de educadores de votar por Iván Cepeda, que resultaría peor, según ella, que el exM-19 - crédito @MariaFdaCabal/X
La senadora del Centro Democrático cuestionó el anuncio del gremio de educadores de votar por Iván Cepeda, que resultaría peor, según ella, que el exM-19 - crédito @MariaFdaCabal/X

La federación de educadores justificó la convocatoria al paro nacional argumentando que el sistema de salud de los maestros enfrenta una crisis, caracterizada por interrupciones en tratamientos, escasez de medicamentos y demoras para acceder a servicios. El gremio responsabiliza tanto a la Fiduprevisora como al Consejo Directivo del Fomag por no implementar correctivos suficientes.

La decisión de Fecode generó reacciones inmediatas en el ámbito político. La senadora María Fernanda Cabal expresó su desacuerdo con la protesta y cuestionó la coherencia del gremio docente.

A través de sus redes sociales, la congresista aseguró que resulta contradictorio rechazar la gestión del actual Gobierno para luego respaldar a un candidato que, en sus palabras, “busca continuar con el proyecto político del jefe de Estado y tomar medidas más radicales”. Cabal advirtió que apoyar a Cepeda agrava la situación para el sector educativo y para el país.

Parte de la decisión tomada por la Junta Nacional —que sesionó el 16 y 17 de marzo de 2026— incluye el respaldo explícito a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, en una coyuntura marcada por tensiones con las autoridades de los sectores de salud y educación - crédito @fecode/X
Parte de la decisión tomada por la Junta Nacional —que sesionó el 16 y 17 de marzo de 2026— incluye el respaldo explícito a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, en una coyuntura marcada por tensiones con las autoridades de los sectores de salud y educación - crédito @fecode/X

La senadora también criticó el anuncio de Fecode de votar por Iván Cepeda, indicando que la opción representa, según ella, un escenario más adverso incluso que el pasado guerrillero del exM-19. La legisladora mencionó que las decisiones del sindicato parecen responder más a intereses políticos que a las necesidades reales del magisterio.

Mientras tanto, la convocatoria a la jornada de paro se mantiene en pie y suma presión sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta el desafío de responder a las demandas del magisterio y gestionar el descontento de un sector clave para la educación nacional.

La tensión entre Fecode y las autoridades de salud y educación se encuentra en un punto álgido, con los docentes reclamando soluciones inmediatas a problemas que, aseguran, afectan su bienestar y el de sus familias, y con voces políticas señalando la dimensión ideológica de la protesta.

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