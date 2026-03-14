Colombia disparará su déficit fiscal, advierte informe de Moody’s: el próximo gobierno tendría problemas

Moody’s advierte que el ajuste fiscal de Colombia para 2026 sigue postergado y eleva la presión sobre la deuda pública - crédito Dado Ruvic/Reuters

La calificadora de riesgo Moody’s expresó profundas reservas sobre el plan financiero del Ministerio de Hacienda para 2026, advirtiendo que el ajuste fiscal propuesto sigue siendo postergado y amenaza con generar nuevas presiones sobre la deuda pública.

En su análisis, el organismo anticipa que el déficit fiscal de Colombia permanecerá en niveles elevados, muy por encima de las metas previas a la suspensión de la regla fiscal, complicando de forma duradera la sustentabilidad financiera del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El informe de Moody’s puntualizó que sin la adopción de medidas correctivas de fondo, el perfil crediticio de Colombia podría verse gravemente deteriorado en los próximos años.

La proyección de la calificadora de riesgo difiere de manera significativa de la expectativa oficial: mientras el Gobierno estima que el déficit cerrará en 5,1% del PIB en 2026, la agencia prevé un resultado de 6% del PIB, lo que equivaldría al tercer año consecutivo en el que el desequilibrio fiscal supera ese umbral.

La calificadora señala que el déficit fiscal proyectado por el Gobierno colombiano llega a 6% del PIB, superando la meta oficial de 5,1% - crédito Colprensa

El ajuste fiscal previsto representa apenas una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente al cierre de 2025, cuando el déficit fue de 6,4% del PIB.

Para Moody’s, esta proyección está lejos de las exigencias establecidas por la regla fiscal, que volverá a ser vinculante únicamente en 2028, tras su suspensión para el periodo actual.

De acuerdo con la agencia calificadora, Colombia enfrenta un “difícil” camino para cumplir los objetivos fiscales fijados. El informe advierte de que la rigidez estructural del gasto público y la sobrestimación de ingresos continúan limitando de manera severa la capacidad de ajuste del Ejecutivo.

Renzo Merino, analista soberano de Moody’s para Colombia, destacó ante Valora Analitik que el plan financiero republicado por el Gobierno “no ha despejado las dudas” en torno a la ruta de consolidación fiscal, debido a que no detalla las acciones necesarias para reducir el gasto en 1,5 puntos del PIB, como fue anunciado.