Colombia

Colombia disparará su déficit fiscal, advierte informe de Moody’s: el próximo gobierno tendría problemas

La evaluación realizada por el organismo internacional sostiene que los compromisos de gasto y la rigidez presupuestaria podrían dificultar la consolidación fiscal durante la próxima administración y en el contexto de las elecciones

Guardar
Moody’s advierte que el ajuste
Moody’s advierte que el ajuste fiscal de Colombia para 2026 sigue postergado y eleva la presión sobre la deuda pública - crédito Dado Ruvic/Reuters

La calificadora de riesgo Moody’s expresó profundas reservas sobre el plan financiero del Ministerio de Hacienda para 2026, advirtiendo que el ajuste fiscal propuesto sigue siendo postergado y amenaza con generar nuevas presiones sobre la deuda pública.

En su análisis, el organismo anticipa que el déficit fiscal de Colombia permanecerá en niveles elevados, muy por encima de las metas previas a la suspensión de la regla fiscal, complicando de forma duradera la sustentabilidad financiera del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El informe de Moody’s puntualizó que sin la adopción de medidas correctivas de fondo, el perfil crediticio de Colombia podría verse gravemente deteriorado en los próximos años.

La proyección de la calificadora de riesgo difiere de manera significativa de la expectativa oficial: mientras el Gobierno estima que el déficit cerrará en 5,1% del PIB en 2026, la agencia prevé un resultado de 6% del PIB, lo que equivaldría al tercer año consecutivo en el que el desequilibrio fiscal supera ese umbral.

La calificadora señala que el
La calificadora señala que el déficit fiscal proyectado por el Gobierno colombiano llega a 6% del PIB, superando la meta oficial de 5,1% - crédito Colprensa

El ajuste fiscal previsto representa apenas una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente al cierre de 2025, cuando el déficit fue de 6,4% del PIB.

Para Moody’s, esta proyección está lejos de las exigencias establecidas por la regla fiscal, que volverá a ser vinculante únicamente en 2028, tras su suspensión para el periodo actual.

De acuerdo con la agencia calificadora, Colombia enfrenta un “difícil” camino para cumplir los objetivos fiscales fijados. El informe advierte de que la rigidez estructural del gasto público y la sobrestimación de ingresos continúan limitando de manera severa la capacidad de ajuste del Ejecutivo.

Renzo Merino, analista soberano de Moody’s para Colombia, destacó ante Valora Analitik que el plan financiero republicado por el Gobierno “no ha despejado las dudas” en torno a la ruta de consolidación fiscal, debido a que no detalla las acciones necesarias para reducir el gasto en 1,5 puntos del PIB, como fue anunciado.

Temas Relacionados

Moody´sPlan financieroMinisterio de HaciendaGermán ÁvilaDéficit fiscalGasto públicoGustavo PetroColombia-EconomíaColombia-noticia

Más Noticias

Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich EN VIVO: siga aquí el partido de Bundesliga con Luis Díaz en acción

El equipo dirigido por Vincent Kompany quiere sumar de nuevo en el campeonato alemán, para así acercarse al título 35 de su historia

Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich

Juanpis González recordó entrevista con Paloma Valencia: “Uno no ayuda a la gente desde la pobreza, uno ayuda desde la riqueza”

La candidata presidencial mencionó varios puntos en la extensa entrevista con el reconocido personaje en redes sociales del comediante y activista Alejandro Riaño, en la que habló sobre la relación con el expresidente Álvaro Uribe, el rol de las mujeres en la política, el narcotráfico, la JEP, la pobreza y más

Juanpis González recordó entrevista con

Armada de Colombia incautó más de 50 millones de dólares en coca en el Pacífico: así interceptaron las dos embarcaciones que llevaban la droga

La Fuerza Naval del Pacífico utilizó inteligencia y radares para interceptar dos embarcaciones que transportaban drogas, combustible y equipos de comunicación

Armada de Colombia incautó más

Petro propuso eliminar los aranceles entre Colombia y Venezuela: qué significa y cómo afectaría el comercio entre los dos países

Delegaciones de alto nivel de Colombia y Venezuela se reunieron este viernes en Caracas para avanzar en acuerdos de seguridad fronteriza e integración económica, tras la cancelación de un encuentro presidencial

Petro propuso eliminar los aranceles

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras las victorias de Once Caldas y Nacional: el verde sigue de líder

El equipo dirigido por Diego Arias se hizo fuerte en el Atanasio Girardot ante Llaneros de Villavicencio, y tomó el liderato del campeonato colombiano

Así va la tabla de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

ENTRETENIMIENTO

Murió el influencer colombiano Alejo

Murió el influencer colombiano Alejo Little a los 33 años: estos fueron los quebrantos de salud que presentó en los últimos meses

J Balvin se dejó contagiar por la energía de los ‘abuelos bailarines’ del asilo San Rafael, virales en redes sociales

Beéle, Westcol y Ovy On The Drums hacen historia con “La Plena”: alcanzó el billón de reproducciones en Spotify

Dominic Fabian, creador de contenido alemán que se enamoró de país, recibió la nacionalidad colombiana

El inusual regalo de cumpleaños de Isabella, la hija de Andrea Valdiri, causó revuelo en redes sociales: “Me hizo llorar”

Deportes

Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich

Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich EN VIVO: siga aquí el partido de Bundesliga con Luis Díaz en acción

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras las victorias de Once Caldas y Nacional: el verde sigue de líder

Luis Díaz tendrá competencia en el Bayern Múnich: este sería el jugador que buscan los alemanes

Ángel Barajas vuelve a destacar en la Copa Mundo de Gimnasia: llegó a otra final en Turquía

Carlos Andrés Gómez se consolida como la estrella de Vasco da Gama en 2026: elogios en Brasil