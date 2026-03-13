Petro respondió a informe de la Carf sobre la situación fiscal del país y aseguró que el ajuste de $32 billones es “relativamente fácil” de alcanzar

Según el comité, el faltante de recursos para cumplir la meta fiscal en 2026 sería de $32,1 billones, equivalente al 1,6% del PIB - crédito montaje Infobae

El presidente Gustavo Petro se pronunció frente al más reciente informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que advirtió que el escenario fiscal planteado por el Gobierno para 2026 carece de claridad sobre cómo se reducirá el gasto para cumplir con las metas de déficit.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó que el ajuste fiscal estimado por el comité sí es posible y que se alcanzaría mediante mayores ingresos tributarios dirigidos a los sectores de mayores ingresos y una disminución del costo de la deuda pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Es relativamente fácil llegar a los 32 billones para ajuste fiscal, primero los 16 billones de nuevos ingresos por tributación de la capa más rica de la sociedad y los otros vienen de disminución del costo de la deuda que se produce precisamente porque los ricos pagarán 16 billones al erario”, escribió el jefe de Estado en respuesta al informe técnico del organismo.

El pronunciamiento del Carf, actualizado el 13 de marzo, analiza el escenario fiscal de 2026 presentado por el Gobierno nacional en la reciente actualización del Plan Financiero y advierte que existen riesgos significativos para cumplir con las metas fiscales propuestas.

En su documento, el comité técnico adscrito al Ministerio de Hacienda señaló que el escenario fiscal planteado por el Gobierno presenta inconsistencias, principalmente por la falta de detalles sobre los mecanismos concretos que permitirían reducir el gasto público.

El mandatario sostuvo que $16 billones provendrían de nuevos ingresos por tributación a la población más rica del país - crédito @petrogustavo/X

“El Carf considera que el escenario fiscal de 2026 planteado por el Gobierno es poco creíble, debido a que no son claros los mecanismos para garantizar la reducción del gasto propuesta”, indica el informe. Según los cálculos del comité, para que el Gobierno cumpla con su meta fiscal en 2026 se requeriría un ajuste de $32,1 billones, equivalente al 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

El documento advierte que, en ausencia de medidas efectivas para recortar el gasto o aumentar ingresos de manera permanente, la deuda pública podría retomar una tendencia creciente, lo que afectaría la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de la Regla Fiscal.

En el escenario base proyectado por el Carf, sin nuevas medidas de política fiscal, el déficit primario del Gobierno en 2026 sería de 3,7% del PIB, superior al estimado por el Ejecutivo en su plan financiero.

Bajo ese mismo escenario, el déficit total alcanzaría 6,7% del PIB, mientras que la deuda neta del Gobierno Nacional Central se ubicaría en 60,3% del PIB, por encima del nivel observado en 2025.

Las cifras fiscales que analizó el comité

La Carf advirtió que sin medidas efectivas de ajuste la deuda pública podría retomar una tendencia creciente - crédito iStock y Carf

El informe también revisa el comportamiento de las finanzas públicas en 2025, señalando que el déficit primario —la diferencia entre ingresos y gastos sin incluir intereses de la deuda— llegó a 3,5% del PIB, uno de los niveles más altos de las últimas décadas fuera de periodos de crisis macroeconómica. De acuerdo con el Carf, este resultado se produjo en un contexto de sobrestimación de ingresos y subestimación del gasto, lo que habría contribuido al deterioro de la posición fiscal del país.

El documento detalla que los ingresos tributarios representaron 14,7% del PIB en 2025, mientras que el gasto primario alcanzó 19,9% del PIB, una cifra superior a la tendencia histórica observada antes de la pandemia. Entre los factores que impulsaron el aumento del gasto se mencionan las transferencias del Sistema General de Participaciones, el pago de pensiones, el financiamiento del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles y el aseguramiento en salud.

El comité también señala que el Gobierno proyecta para 2026 una reducción importante del déficit primario hasta 2,1% del PIB, lo que implicaría un ajuste fiscal frente al resultado de 2025.

Sin embargo, advierte que para lograr esa meta el Ejecutivo contempla una disminución significativa del gasto, pero no se ha detallado el monto, la fecha ni la composición de los recortes presupuestales que permitirían alcanzar esa reducción.

Riesgos para la sostenibilidad fiscal

El comité advirtió que la falta de detalles sobre los recortes de gasto pone en riesgo el retorno a la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas - crédito Jesús Aviles/Infobae

El Carf también señala que el escenario fiscal de 2026 está expuesto a varios riesgos que podrían aumentar el déficit. Entre ellos menciona posibles efectos fiscales derivados de decisiones como la implementación de la reforma pensional, el impacto del aumento del salario mínimo y los efectos directos de la reforma laboral.

Si estos factores se materializan, el comité estima que el déficit primario podría aumentar hasta 4,2% del PIB y el déficit total alcanzar 7,2% del PIB.

Adicionalmente, el organismo advierte que el país enfrenta un contexto de costos de financiamiento elevados. Según sus cálculos, las tasas de colocación de títulos de deuda pública en pesos se han ubicado recientemente en rangos cercanos a 13% y 14%, niveles superiores a los observados en años anteriores.

En ese contexto, el informe concluye que la falta de claridad sobre los mecanismos de ajuste fiscal resta credibilidad al escenario planteado por el Gobierno, por lo que considera necesario adoptar medidas estructurales para aumentar ingresos o reducir gastos de manera permanente.