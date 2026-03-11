En laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia, autoridades encontraron droga con símbolos relacionados con los narcos mexicanos

El laboratorio ilegal producía una tonelada mensual de cocaína y generar 2.610 millones de pesos - crédito Ejército Nacional de Colombia

Un operativo conjunto entre Ejército, Fuerza Aérea y Policía Nacional permitió la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que pertenecería al grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo.

Según el reporte oficial, la acción militar se desarrolló en la vereda Porvenir, zona rural del municipio de San Roque, en el departamento de Antioquia, representando un duro golpe para la infraestructura del grupo armado.

Durante el operativo, las autoridades incautaron 409 kilogramos del clorhidrato de cocaína en estado sólido, así como 1.526 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión, 765 galones de insumos líquidos y 150 kilogramos de insumos sólidos.

La infraestructura desmantelada tenía un valor estimado de 500 millones de pesos y procesaba grandes volúmenes de drogas ilícitas - crédito Ejército Nacional de Colombia

Además, se decomisaron una caldera, prensas hidráulicas, hornos microondas, empacadoras al vacío, moldes metálicos, tolvas de decantación, grameras, básculas digitales, compresores y equipos de comunicación, materiales esenciales para asegurar el funcionamiento ininterrumpido del laboratorio.

Uno de los hallazgos más relevantes del operativo fue el etiquetado de varios paquetes con el número “333”, una señal que, según explicaron los investigadores, muestra la influencia mexicana en los métodos de estos grupos. Este símbolo ha sido adoptado por redes criminales como una manifestación de protección y vincula al cargamento con rituales o creencias ligadas a la figura de la Santa Muerte.

De acuerdo con un investigador consultado por Cambio, el número se refiere a la unión de tres fuerzas oscuras y suele identificarse con la llamada “hora del diablo”. El experto explicó: “Se utiliza para representar la combinación de la Santa Muerte, Dios y Satanás”.

El hallazgo de la simbología '333' en los paquetes de droga evidencia la influencia de la narcocultura mexicana y rituales asociados a la Santa Muerte - crédito Ejército Nacional de Colombia

Las investigaciones confirmaron que el estupefaciente decomisado era enviado por vía terrestre hacia zonas costeras de Colombia, donde posteriormente se transportaba en embarcaciones Go Fast hacia Centroamérica y, después, a Estados Unidos.

El valor estimado en el territorio estadounidense asciende a 695.300 dólares (2.500 millones de pesos aproximadamente) solo para la droga incautada en este operativo, apuntando a un flujo de recursos que fortalece las capacidades financieras del Clan del Golfo y su presencia en cadenas de tráfico internacional.

El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su análisis correspondiente. Desde el Ejército Nacional, reafirmaron su compromiso para contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados ilegales en el territorio nacional.

“Esta infraestructura, contaba con una capacidad de producción hasta de una tonelada mensual; además, pertenecería al Clan del Golfo, Con este resultado se afectan las economías ilícitas por más de 695.000 dólares”, explicó la institución castrense en un comunicado.

El cargamento incautado estaba destinado a mercados internacionales, con rutas desde Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos - crédito Ejército Nacional de Colombia

Ejercito desmantela laboratorio del ELN en Norte de Santander

De otro lado, soldados de la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 2. del Ejército Nacional de Colombia ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína perteneciente al frente Efraín Pabón del Ejercito de Liberación Nacional (ELN).

La acción principal se desarrolló en el municipio de Arboledas, Norte de Santander, específicamente en el corregimiento Villa Sucre, donde las tropas militares incautaron 822 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 428 kilogramos de insumos sólidos y 2.784 galones (10.540 litros) de componentes líquidos empleados en la producción de sustancias ilícitas. También se inutilizó maquinaria especializada destinada al procesamiento de drogas.

El punto de procesamiento de estupefacientes estaría siendo utilizado para el tráfico de drogas al servicio de ELN - crédito Ejército Nacional de Colombia

La destrucción controlada del complejo afectó la capacidad económica y logística del ELN, que operaba en un corredor fronterizo clave para el tráfico de estupefacientes.

La inteligencia militar identificó que la droga procesada en este laboratorio se transportaba hacia el lago de Maracaibo en Venezuela, desde donde se desplazaba a Centroamérica y los Estados Unidos mediante rutas específicas diseñadas para esquivar controles fronterizos.

Laboratorio de procesamiento de cocaína en Arboletes, Norte de Santander - crédito Ejército Nacional de Colombia

Según los datos oficiales, se han reportado la incautación de 55 toneladas de clorhidrato de cocaína en lo que va del año 2026. Esta cifra hace parte de un balance oficial de seguridad que también incluye la neutralización de 1.590 integrantes de grupos armados ilegales.

Las autoridades informaron que continuarán las intervenciones en áreas donde los grupos armados aún disponen de infraestructuras para el procesamiento y almacenamiento de drogas, con el propósito de debilitar las redes del narcotráfico y restringir el movimiento y financiamiento de organizaciones como el ELN y el Clan del Golfo, especialmente en los territorios que conectan con rutas transfronterizas.