Colombia

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Un acto violento dejó incomunicadas a varias zonas rurales, luego de que hombres armados interceptaron un vehículo avícola y prendieron fuego, lo que causó el cierre de la vía, mientras bomberos y militares desplegaron operativos

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Disidentes de las Farc bloquean puente de Río Claro en Jamundí tras incendiar un camión de empresa avícola - crédito X
Disidentes de las Farc bloquean puente de Río Claro en Jamundí tras incendiar un camión de empresa avícola - crédito X

Disidentes de las Farc habrían provocado una emergencia en la zona rural de Jamundí al incendiar un camión sobre el puente de Río Claro, bloqueando el paso entre el casco urbano y los corregimientos de Villa Paz, Robles, Timba, Guachinte y Villa Colombia.

El hecho ocurrió cuando individuos armados, identificados como presuntos integrantes de disidencias, interceptaron un vehículo de carga de una empresa avícola en la vía que conecta con Robles y Timba, y posteriormente lo incineraron.

Según información preliminar, el cierre del paso afecta directamente la movilidad entre el centro de Jamundí y diversas zonas rurales, donde residen cientos de familias. Bomberos de Jamundí acudieron al sitio para controlar las llamas, mientras que tropas del Ejército Nacional realizan operaciones para asegurar el sector y restablecer el orden.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del incendio y el impacto en la comunidad. Algunos ciudadanos intentaron sofocar el fuego con extintores, exponiéndose al riesgo por la proximidad de las llamas. En el interior del camión, varios animales murieron calcinados, según reportes locales.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento oficial, pero se espera que en las próximas horas se entreguen detalles de lo sucedido y las acciones para restablecer la movilidad en la zona.

El ataque se suma a una serie de acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales en el Valle del Cauca, que buscan ejercer control territorial y presionar a las autoridades locales y nacionales.

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