Gobernadora del Meta reforzó las medidas de seguridad tras hallazgo de dron con explosivos: “No podemos bajar la guardia”

Gobernación del Meta intensifica estrategias de protección ciudadana y ofrece más recompensas para combatir el crimen - crédito @RafaelaCortesZ/X

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, encabezó un Consejo de Seguridad extraordinario en Restrepo ante el aumento de riesgos asociados a la violencia y los recientes atentados en el país.

La mandataria regional convocó a las autoridades civiles y militares tras el hallazgo de un dron con explosivos en zona rural de Villavicencio, un hecho que incrementó la preocupación en el departamento y obligó a fortalecer las estrategias de protección ciudadana.

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Durante la reunión realizada en la mañana del martes 28 de abril de 2026, Cortés subrayó la gravedad del momento actual y la necesidad de actuar con determinación: “Asumo con total responsabilidad el momento que vive el país y nuestro departamento”.

El análisis integral de la situación incluyó la revisión del pie de fuerza de Ejército y Policía, así como capacidades logísticas y de infraestructura. El propósito, según la gobernadora, es “fortalecerlas” para garantizar la seguridad de los habitantes y enfrentar las amenazas de quienes, según sus palabras, buscan “sembrar miedo”.

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Gobernadora del Meta declaró alerta máxima y refuerza seguridad tras hallazgo de dron con explosivos - crédito @RafaelaCortesZ/X

La gobernadora reconoció que el Meta “está preparado para enfrentar las amenazas”, al tiempo que destacó la importancia de la articulación institucional y el respaldo a la Fuerza Pública.

“Aquí hay liderazgo, hay articulación y hay determinación para defender nuestro territorio y a nuestra gente”, afirmó.

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Por consiguiente, Cortés anunció que el Meta continuará en “alerta máxima” frente a la amenaza de atentados terroristas, especialmente en el marco de las próximas elecciones presidenciales.

Entre las acciones adoptadas figura el incremento de recompensas, medida que, según la gobernadora, ha mostrado “resultados efectivos” en la lucha contra el crimen. Además, se priorizó la presencia institucional en La Macarena y otros municipios identificados como zonas de riesgo, reforzando la respuesta frente a delitos como la extorsión y las violencias contra las mujeres.

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“Vamos a proteger la vida, a respaldar a nuestra Fuerza Pública y a cerrar el paso a quienes pretenden sembrar miedo”, sostuvo Cortés, quien insistió en el compromiso de su administración para garantizar la tranquilidad en el departamento.

Rafaela Cortés lideró Consejo de Seguridad en Restrepo ante amenazas y atentados recientes - crédito @RafaelaCortesZ/X

El consejo también envió un mensaje a la ciudadanía, remarcando que “la seguridad es una tarea de todos”. La gobernadora invitó a la comunidad a denunciar cualquier situación sospechosa y a colaborar activamente con las autoridades, advirtiendo que “cada información puede marcar la diferencia y salvar vidas”.

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Las medidas adoptadas buscan anticipar cualquier intento de desestabilización en el Meta y responder con firmeza ante las amenazas identificadas.

Hallaron dron con explosivos en zona rural de Villavicencio

El 24 de abril de 2026, un dron equipado con material explosivo fue localizado en la vereda El Cocuy, jurisdicción de Villavicencio, generando alerta en la región.

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La Policía Metropolitana confirmó que el artefacto fue identificado tras la advertencia de un residente, lo que permitió a los técnicos antiexplosivos acudir al lugar y desarrollar la verificación correspondiente.

En el sitio, los uniformados encontraron el dron acondicionado con carga detonante, además de su control remoto y gafas de telemetría para su operación. También fueron hallados restos de otro dron que, según la Policía, había sido detonado previamente por una manipulación inadecuada.

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Rafaela Cortés lideró Consejo de Seguridad en Restrepo ante amenazas y atentados recientes - crédito @RafaelaCortesZ/X

“No se presentaron víctimas ni daños materiales en la zona”, informó el coronel Elkin de Jesús Corredor Rueda, comandante de la Policía Metropolitana.

La ubicación del dispositivo generó preocupación debido a su proximidad con la base militar de Apiay. Personal especializado procedió a la destrucción controlada del dron, logrando neutralizar el riesgo para la comunidad y la infraestructura.

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Investigaciones preliminares apuntaron a que los artefactos estarían siendo operados mediante fibra óptica, intentando evadir los sistemas tradicionales de detección.

La Gobernación del Meta ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del intento de atentado. “Estamos ofreciendo hasta 20 millones de pesos de recompensa a quien nos brinde información sobre tráfico de armas, drones o explosivos”, aseguró Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta.

Por último, el alcalde Alexander Baquero anunció el fortalecimiento de los operativos en distintos sectores para prevenir acciones terroristas, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante la presencia de grupos armados en la región.