Guillo Vives confirmó su distanciamiento con Carlos Vives tras el funeral de su padre: “No he hablado con él desde hace cinco años”

Guillo Vives revela que lleva cinco años sin hablar con su hermano Carlos Vives - crédito @GuilloVives y @CarlosVives/ Instagram

Guillermo ‘Guillo’ Vives, artista y empresario gastronómico, abordó recientemente la relación con su hermano, el cantante Carlos Vives, en una entrevista para el programa La Red, de Caracol Televisión.

En la conversación, Guillo reveló que han pasado cerca de cinco años sin mantener contacto directo, tiempo que coincide con el funeral de su padre en Santa Marta, momento que marcó el último encuentro entre ambos.

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La distancia entre los hermanos Vives ha sido motivo de especulación pública, especialmente tras su separación comercial en el proyecto Gaira Café. Guillo explicó que, a pesar de los desacuerdos, la relación no se ha roto completamente. “A mí no me interesa buscar en este momento nada porque es que nada por parte mía está quebrado”, afirmó, dejando claro que no existen resentimientos que interfieran con los vínculos familiares, en particular entre sus hijos y su tío.

FOTOS: Instagram (guillovives) / Colprensa

Uno de los aspectos destacados por Guillo fue el papel de su madre en la dinámica familiar. Según relató, la abuela ha sido la encargada de mantener el contacto entre los nietos y los dos hermanos, facilitando que los niños puedan compartir y conocer el hogar de Carlos Vives. “Mis hijos ya han ido a su casa... la relación entre primos hermanos funciona perfectamente”, aseguró el empresario, quien enfatizó que procura no trasladar las diferencias de los adultos a las nuevas generaciones.

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Guillo atribuyó parte del distanciamiento a su dedicación a la paternidad. “He estado muy distraído por mis hijos. He sido un papá entregado: los llevo al bus, hago tareas con ellos, les enseño a leer y escribir”, explicó, resaltando que su atención ha estado centrada en el desarrollo y bienestar de su familia.

A pesar del tiempo sin diálogo directo, Guillo manifestó apertura para un posible acercamiento en el futuro. “Yo estoy en condiciones de oír, de diálogo, de lo que sea, pero que las cosas se den”, señaló, indicando disposición para conversar si se presenta la oportunidad.

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Además, en una entrevista para La Kalle, Guillo fue cuestionado sobre el distanciamiento con Carlos y reveló que desde hace varios años no hablan. “Creo que la última vez que nos vimos fue en el entierro de mi papá en Santa Marta, eso fue en el 2021, desde ahí nada... Pero también he estado muy distraído por mis hijos”, reveló Vives.

Fotografía tomada de Instagram @GuilloVives

El vínculo entre los hermanos Vives, forjado en la infancia y en años de colaboración artística y empresarial, sigue siendo de interés para el público, aunque el contacto actual se limite a la relación entre los niños y la mediación de la abuela. Por ahora, Guillermo y Carlos mantienen una distancia respetuosa, priorizando el bienestar de sus respectivas familias.

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Guillo Vives presenta ‘A Mi Manera’, su álbum debut

Guillo Vives también presentó su primer proyecto musical, el álbum A Mi Manera, con el que propone una visión renovada del vallenato, fusionando elementos tradicionales del género con una impronta personal y contemporánea. La producción, compuesta por ocho canciones bajo la dirección de Carlos Huertas, tiene como sencillo principal Ojos Verdes, un tema que refleja la intención del disco de conectar emocionalmente con el público a través de historias ligadas al Caribe colombiano.

En este lanzamiento, Guillo Vives presenta una reinterpretación del vallenato que integra elementos de su trayectoria profesional en diferentes campos. El álbum mantiene referencias al folclor tradicional, pero incorpora nuevos sonidos y estructuras, diferenciándose de las fórmulas convencionales del género.

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Guillo Vives presenta su álbum debut titulado 'A mi manera' con el que recorre sus raíces samarias - crédito Guillo Vives / Spotify

En la entrevista concedida al medio La Kalle, donde Guillo Vives abordó recientemente la relación con su hermano, también se refirió a la promoción de su nuevo disco. Uno de los panelistas le consultó si consideraría realizar el lanzamiento en Gaira, el restaurante que en su momento compartió con Carlos Vives y que actualmente, tras su salida del negocio, opera bajo el nombre de Cumbia House.

Frente a esa posibilidad, Guillo señaló en tono distendido que hoy en día los lanzamientos se realizan principalmente en redes sociales, aunque no descartó la opción de organizar un concierto en el futuro. “Bueno, pues hoy los lanzamientos son más redes que otra vaina, pero de pronto el día de mañana hacer un concierto, claro, si Carlos me lo permite y si quiere cantar conmigo, que cante”, dijo Guillo.

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