Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos viajar a departamentos de Colombia por escalada terrorista: “Bajo ninguna circunstancia”

Personas observan este domingo vehículos destruidos por un atentado ocurrido en la Vía Panamericana en Cajibío (Colombia) - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el 27 de abril de 2026 una alerta de viaje dirigida a sus ciudadanos, advirtiendo sobre la “escalada terrorista” en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia.

El comunicado destacó la magnitud del conflicto en la siguiente frase: “No viaje a estas zonas bajo ninguna circunstancia”, e indica que la prohibición excluye Popayán y Cali.

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Como consecuencia de los recientes ataques, la advertencia destaca el riesgo de crimen violento y la presencia activa de grupos armados en estas áreas, según el pronunciamiento oficial recogido por la Embajada de Estados Unidos en Colombia. “El crimen violento, como el robo armado y el asesinato, es común en estos lugares”, añade la alerta.

La medida responde a 26 ataques ocurridos durante el fin de semana del 25 de abril de 2026, que incluyeron agresiones a corredores de transporte, accesos a instalaciones militares y estaciones de policía. En estos hechos, al menos 20 personas murieron y varias decenas resultaron heridas, según el informe del Departamento de Estado.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el 27 de abril de 2026 una alerta de viaje dirigida a sus ciudadanos, advirtiendo sobre la “escalada terrorista” en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia - crédito @TravelGov/X

Los departamentos afectados, junto con Nariño, registran ataques casi diarios por parte de grupos guerrilleros. El ataque más grave sucedió el 25 de abril, cuando presuntos disidentes de las Farc emplearon un cilindro explosivo en la Vía Panamericana, provocando la muerte de 20 civiles y numerosos heridos.

El documento oficial precisa que algunos empleados del gobierno de Estados Unidos tienen prohibido trasladarse a estas áreas debido a los riesgos existentes.

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Otty Patiño abre puerta a negociar pese a nueva escalada armada

El alto comisionado para la Paz Otty Patiño reafirmó que el Gobierno colombiano mantiene su disposición a dialogar con los grupos armados ilegales, aun después de la reciente escalada de violencia en el Cauca, mientras persisten dudas sobre la viabilidad de la política de paz total en vísperas del cierre del mandato de Gustavo Petro y con un panorama político polarizado.

Durante una conferencia en Lisboa sobre procesos de paz, Patiño señaló que, pese al incremento de los ataques y la resistencia de algunos actores armados, la administración está preparada para retomar las negociaciones tan pronto surjan signos de voluntad por parte de estos grupos, según informó Caracol Radio.

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El alto comisionado para la Paz Otty Patiño reafirmó que el Gobierno colombiano mantiene su disposición a dialogar con los grupos armados ilegales, aun después de la reciente escalada de violencia en el Cauca - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

El pronunciamiento de Patiño ocurre en medio del impacto nacional causado por el atentado en la vía Panamericana, donde un cilindro explosivo atribuido a presuntos disidentes de las Farc dejó un saldo de veinte civiles fallecidos.

Esta acción se suma a varios hechos violentos recientes que, de acuerdo con la información divulgada, han recrudecido el conflicto en regiones como Cauca y Valle del Cauca. En palabras del comisionado, la situación exige una “respuesta policial, militar y judicial” para contener el avance de las estructuras armadas que operan al margen de los pactos actuales.

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Al analizar el escenario en el Cauca, Otty Patiño describió una región marcada por la complejidad y la presencia simultánea de múltiples organizaciones ilegales, muchas de ellas excluidas de los procesos de diálogo en curso. El comisionado advirtió que “han reiterado su mala voluntad de continuar en el ejercicio de la violencia”, destacando el desafío que representan estos actores para la consolidación de la paz.

El atentado más reciente, ocurrido en la vía Panamericana, fue citado por Patiño como ejemplo de la persistencia de un escenario donde las respuestas institucionales deben combinarse con una apertura para eventuales conversaciones - crédito Colprensa

En una declaración clave, Patiño aseguró: “A la menor señal que ellos tengan de querer participar en unos diálogos, ahí estará el Gobierno”. De este modo, el representante de la administración reiteró que la disposición oficial permanece intacta, incluso tras los ataques más recientes.

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El atentado más reciente, ocurrido en la vía Panamericana, fue citado por Patiño como ejemplo de la persistencia de un escenario donde las respuestas institucionales deben combinarse con una apertura para eventuales conversaciones. El comisionado puntualizó que la estrategia oficial implica “condena a la violencia, reconocimiento de la complejidad territorial y puerta abierta a negociar si aparecen señales”.