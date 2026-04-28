Colombia

Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos viajar a departamentos de Colombia por escalada terrorista: “Bajo ninguna circunstancia”

El documento oficial precisa que algunos empleados del gobierno norteamericano tienen prohibido trasladarse a estas áreas debido a los riesgos existentes

Guardar
Personas observan este domingo vehículos destruidos por un atentado ocurrido en la Vía Panamericana en Cajibío (Colombia) - crédito Ernesto Guzmán/EFE
Personas observan este domingo vehículos destruidos por un atentado ocurrido en la Vía Panamericana en Cajibío (Colombia) - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el 27 de abril de 2026 una alerta de viaje dirigida a sus ciudadanos, advirtiendo sobre la “escalada terrorista” en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia.

El comunicado destacó la magnitud del conflicto en la siguiente frase: “No viaje a estas zonas bajo ninguna circunstancia”, e indica que la prohibición excluye Popayán y Cali.

PUBLICIDAD

Como consecuencia de los recientes ataques, la advertencia destaca el riesgo de crimen violento y la presencia activa de grupos armados en estas áreas, según el pronunciamiento oficial recogido por la Embajada de Estados Unidos en Colombia. “El crimen violento, como el robo armado y el asesinato, es común en estos lugares”, añade la alerta.

La medida responde a 26 ataques ocurridos durante el fin de semana del 25 de abril de 2026, que incluyeron agresiones a corredores de transporte, accesos a instalaciones militares y estaciones de policía. En estos hechos, al menos 20 personas murieron y varias decenas resultaron heridas, según el informe del Departamento de Estado.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el 27 de abril de 2026 una alerta de viaje dirigida a sus ciudadanos, advirtiendo sobre la “escalada terrorista” en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia - crédito @TravelGov/X
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el 27 de abril de 2026 una alerta de viaje dirigida a sus ciudadanos, advirtiendo sobre la “escalada terrorista” en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia - crédito @TravelGov/X

Los departamentos afectados, junto con Nariño, registran ataques casi diarios por parte de grupos guerrilleros. El ataque más grave sucedió el 25 de abril, cuando presuntos disidentes de las Farc emplearon un cilindro explosivo en la Vía Panamericana, provocando la muerte de 20 civiles y numerosos heridos.

El documento oficial precisa que algunos empleados del gobierno de Estados Unidos tienen prohibido trasladarse a estas áreas debido a los riesgos existentes.

Otty Patiño abre puerta a negociar pese a nueva escalada armada

El alto comisionado para la Paz Otty Patiño reafirmó que el Gobierno colombiano mantiene su disposición a dialogar con los grupos armados ilegales, aun después de la reciente escalada de violencia en el Cauca, mientras persisten dudas sobre la viabilidad de la política de paz total en vísperas del cierre del mandato de Gustavo Petro y con un panorama político polarizado.

Durante una conferencia en Lisboa sobre procesos de paz, Patiño señaló que, pese al incremento de los ataques y la resistencia de algunos actores armados, la administración está preparada para retomar las negociaciones tan pronto surjan signos de voluntad por parte de estos grupos, según informó Caracol Radio.

El alto comisionado para la Paz Otty Patiño reafirmó que el Gobierno colombiano mantiene su disposición a dialogar con los grupos armados ilegales, aun después de la reciente escalada de violencia en el Cauca - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters
El alto comisionado para la Paz Otty Patiño reafirmó que el Gobierno colombiano mantiene su disposición a dialogar con los grupos armados ilegales, aun después de la reciente escalada de violencia en el Cauca - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

El pronunciamiento de Patiño ocurre en medio del impacto nacional causado por el atentado en la vía Panamericana, donde un cilindro explosivo atribuido a presuntos disidentes de las Farc dejó un saldo de veinte civiles fallecidos.

Esta acción se suma a varios hechos violentos recientes que, de acuerdo con la información divulgada, han recrudecido el conflicto en regiones como Cauca y Valle del Cauca. En palabras del comisionado, la situación exige una “respuesta policial, militar y judicial” para contener el avance de las estructuras armadas que operan al margen de los pactos actuales.

Al analizar el escenario en el Cauca, Otty Patiño describió una región marcada por la complejidad y la presencia simultánea de múltiples organizaciones ilegales, muchas de ellas excluidas de los procesos de diálogo en curso. El comisionado advirtió que “han reiterado su mala voluntad de continuar en el ejercicio de la violencia”, destacando el desafío que representan estos actores para la consolidación de la paz.

Otty Patiño retoma sus funciones como Comisionado de Paz tras exitosa cirugía - crédito Colprensa
El atentado más reciente, ocurrido en la vía Panamericana, fue citado por Patiño como ejemplo de la persistencia de un escenario donde las respuestas institucionales deben combinarse con una apertura para eventuales conversaciones - crédito Colprensa

En una declaración clave, Patiño aseguró: “A la menor señal que ellos tengan de querer participar en unos diálogos, ahí estará el Gobierno”. De este modo, el representante de la administración reiteró que la disposición oficial permanece intacta, incluso tras los ataques más recientes.

El atentado más reciente, ocurrido en la vía Panamericana, fue citado por Patiño como ejemplo de la persistencia de un escenario donde las respuestas institucionales deben combinarse con una apertura para eventuales conversaciones. El comisionado puntualizó que la estrategia oficial implica “condena a la violencia, reconocimiento de la complejidad territorial y puerta abierta a negociar si aparecen señales”.

Temas Relacionados

Estados UnidosAdvertencia de viajeEscalada terroristaValle del CaucaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia y Venezuela firmaron multimillonario acuerdo para reactivar la conexión de energía eléctrica

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que este acuerdo simboliza el restablecimiento de la integración energética entre ambas naciones

Colombia y Venezuela firmaron multimillonario acuerdo para reactivar la conexión de energía eléctrica

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los Gigantes de Baviera abrirán la fase decisiva del torneo de clubes más importante del mundo en París (Francia) con el “Guajiro” en el once inicial

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Confirman cierres nocturnos en el Túnel de Oriente: estos son los horarios y las rutas alternas para los viajeros en Antioquia

Las autoridades pondrán en marcha dos jornadas de suspensión del servicio en el túnel, orientadas a mejorar la infraestructura y a proporcionar información en tiempo real sobre el estado de la ruta

Confirman cierres nocturnos en el Túnel de Oriente: estos son los horarios y las rutas alternas para los viajeros en Antioquia

Mujer afrocolombiana en Uganda mostró cómo es tratada en el país africano: “Soy como un bicho raro”

La ciudadana señaló que, aunque no ha sufrido discriminación, le llama la atención la constante mirada de los habitantes del lugar

Mujer afrocolombiana en Uganda mostró cómo es tratada en el país africano: “Soy como un bicho raro”

Álvaro Uribe afirmó que el primero de mayo será “triste” para trabajadores de la salud por el Gobierno Petro: explicó la razón

Desde Aguachica, el exmandatario cuestionó el rumbo de las reformas sociales y anticipó una jornada de movilización con fuerte carga política

Álvaro Uribe afirmó que el primero de mayo será “triste” para trabajadores de la salud por el Gobierno Petro: explicó la razón
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta aclaró el motivo de sus gestos en televisión y habló sobre su salud mental: “Es mi condición, lo siento”

Nicolás Arrieta aclaró el motivo de sus gestos en televisión y habló sobre su salud mental: “Es mi condición, lo siento”

Marcela Reyes se pronunció sobre las infidelidades al interior de 'La casa de los famosos': "No me parece que se normalice"

Guillo Vives confirmó su distanciamiento con Carlos Vives tras el funeral de su padre: “No he hablado con él desde hace cinco años”

Westcol fue confundido con Maluma en China y el episodio desató reacciones en redes sociales: “Soy su fan”

Juanda Caribe le envió mensaje a Sheila Gandara por su cercanía con Mariana Zapata: "Yo sé que tú me entiendes"

Deportes

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Hora y dónde ver a James Rodríguez con Minnesota United vs. San José Earthquakes en la US Open Cup de Estados Unidos

Alejandro Char entregó nuevos detalles de la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: “A la altura”

Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el Sudamericano Femenino Sub17 que se juega en Paraguay