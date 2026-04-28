Nicolás Arrieta aclaró el motivo de sus gestos en televisión y habló sobre su salud mental: “Es mi condición, lo siento”

El creador de contenido sorprendió al revelar que los movimientos de sus manos responden a un tema de su trastorno bipolar - crédito @rchismes/IG

Las reacciones a la participación de Nicolás Arrieta en televisión abierta han trascendido su paso por La casa de los famosos Colombia. Aunque su permanencia en el reality fue breve para muchos que esperaban verlo llegar a la final, la producción de RCN lo incorporó al panel de presentadores de Buen día, Colombia.

Desde entonces, su presencia ha sido constante en el matutino, donde comparte espacio con otros exconcursantes.

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Uno de los temas que más preguntas ha generado entre sus seguidores es su manera de expresarse ante las cámaras. Muchos usuarios han comentado en redes sociales su tendencia a mover las manos y a mantenerse en constante movimientodurante las transmisiones.

Fue uno de los participantes más queridos por los seguidores del 'reality' - crédito Canal RCN Prensa

Esta inquietud, que ha llegado de manera reiterada a sus perfiles, motivó una aclaración pública del creador de contenido. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Nicolás Arrieta explicó que estos gestos están vinculados a su condición de salud mental.

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Dijo: “Mucha gente me ha comentado que a veces muevo mucho las manos en el programa, o que estoy mucho tiempo en movimiento... porque soy bipolar, es mi condición mental”.

Arrieta también precisó que, aunque sigue tratamiento médico y procura ser consciente de sus movimientos, no siempre consigue controlar por completo estos comportamientos. Añadió: “He intentado no hacerlo tanto, trato de ser consciente, pero a veces se me sale porque es una enfermedad”.

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Aunque recibe medicación y trabaja en su autocontrol, reconoce que estos gestos forman parte de su día a día y que no siempre puede evitarlos por completo.

Nicolás Arrieta abrió su historia personal y reconoció que las adicciones le han costado oportunidades profesionales y el apoyo de sus seres queridos - crédito cortesía Canal RCN

El youtuber también pidió disculpas a quienes se han sentido incómodos por estos movimientos involuntarios, reiterando que está haciendo un esfuerzo para reducirlos. “Perdón si les ha molestado eso, lo siento”, expresó.

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Las reacciones de los seguidores del creador de contenido no tardaron en aparecer y algunos salieron en su defensa: “No han podido comprender que no todos tenemos que ser un molde para encajar”; “Nico, tremendo, no lo había notado cuando te veía en TV”; “la necesidad de opinar sobre los demás, tú sigue adelante”, entre otros.

Las críticas que lanzó Nicolás a Camilo Cifuentes

La controversia por la monetización de contenidos sociales en Colombia tomó fuerza luego de que Nicolás Arrieta lanzara críticas directas contra Camilo Cifuentes en el programa Deje la joda de YouTube. Arrieta acusó a Cifuentes de promover lo que definió como “porno miseria”: la exhibición de personas en situación vulnerable con el propósito de obtener ingresos por visualizaciones y donaciones.

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Según Arrieta, los videos de ayuda social que realiza Cifuentes generan ingresos considerables, que pueden alcanzar cifras de “30, 40 millones” de pesos, mientras que el beneficiario solo recibe “dos millones”. Para el influencer, esto constituye una falta de transparencia y un aprovechamiento económico de las historias de quienes más lo necesitan.

En el programa Deje la joda, Nicolás Arrieta acusó a Camilo Cifuentes de lucrar con la vulnerabilidad ajena y cuestionó la transparencia en la distribución de las ganancias obtenidas por sus videos - dejelajodacol / TikTok

El debate en redes sociales se intensificó tras la afirmación de Arrieta: “¿Cuántos de los que han visto un video de ese Camilo Cifuentes han ido a comprarle a un señor y darle 2 millones? Nunca, ninguno”. Esta declaración puso en duda la autenticidad de los gestos de solidaridad y la equidad en el reparto de las ganancias obtenidas por los videos.

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En el mismo programa, Arrieta también criticó la colaboración de Cifuentes con Yeferson Cossio, a quien señaló por supuestas prácticas engañosas y cuestionó la coherencia de asociarse con una figura polémica. Cossio, por su parte, se ha defendido en redes y explicó que la colaboración buscó apoyar a una fundación de perros en Manizales.

En respuesta, usuarios de redes sociales expresaron opiniones divididas: algunos defendieron la labor de Cifuentes por ayudar a la comunidad, mientras que otros se sumaron a las dudas sobre el destino real de los fondos recaudados y el peso ético de estos contenidos.

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